Klanik - 17 minut temu, *.chello.pl Obieyebie chyba już zakończył czary. odpowiedz

Www - 17 minut temu, *.79.35 Feio przy 4:0 wpuszcza sama młodzież. Brawo!!! odpowiedz

Rysio - 23 minuty temu, *.play-internet.pl No....ta 1/8 finału zdaje się być całkiem realna:) odpowiedz

Kendzi - 25 minut temu, *.centertel.pl Brawo odpowiedz

Pablo - 26 minut temu, *.centertel.pl Doping klasa, gra super ...tylko po jaki ..UJ te polityczne wstawki? Płacą tam komuś, za wykrzykiwanie takich sloganów? odpowiedz

Fan Kacpera - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Ja rozumiem że może do zdobycia bramki potrzeba trochę szczęścia czasem ale ten wybitny wirtuoz w napadzie Legii Gual to ręce opadają on co mecz ma pod górkę jak on w tym Białymstoku był królem strzelców ?????

Beztalencie w podwiniętych spodenkach odpowiedz

asterix_paranoix - 11 minut temu, *.chello.pl @Fan Kacpera: Jakbyś oglądał mecz a nie siedział w kiblu i wypisywał bzdety z d*py to byś wiedział, że beztalencie strzeliło dwa gole-mój Sherlocku. odpowiedz

Syn trenera - 46 minut temu, *.play-internet.pl Dawać Nsame odpowiedz

Warszawiak - 54 minuty temu, *.chello.pl Walić poczobuta, niechaj wraca z buta! odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 59 minut temu, *.inetia.pl Kolejny mecz to samo. Jest miejsce, jest przestrzeń do podania, wyjścia z kontrą to wpadają na piłkarzy z Białorusi... Tępota czy brak wyszkolenia. Sam już nie wiem. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bosz oczy bolą.... odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jest 33 minuta. Póki co Kapustka więcej razy podał do przeciwników niż do kolegów z Legii. odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.virginm.net Gual tragedia odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Turka w weekend objechal special one juz wiemy dlaczego. odpowiedz

INFO - 1 godzinę temu, *.247.31 DO POZNANIA BEZWZGLĘDNIE WSZYSCY NA BIAŁO

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ....................... Kobylak .....................

Pankov ... Ziółkowski ... Barcia ... Kun

............... Celhaka ... Kapustka ..........

Luquinhas ......... Gual .......... Vinagre

...................... Majchrzak ...................

LEGIA Mistrz !!!💪

2 : 1 odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.chello.pl ❤️🤍💚 tylko zwycięstwo odpowiedz

Lukiii - 3 godziny temu, *.4.38 Ma ktoś adres strema odpowiedz

adres - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lukiii: https://strims.in/LegiaWarszawaDynamoMinsk.php



tylko polecam adblokera na tą stronke odpowiedz

adres do strema - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lukiii: https://strims.in/LegiaWarszawaDynamoMinsk.php odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Dałem 3-0 w znaczniku wyniku ,Legia musi swoją wyższość udowodnić z takim rywalem, to nawet nie jest Backa Topola którą ograliśmy 3-0 na wyjeździe. Dziś 3 points 9 w fazie ligowej a najbardziej czekam na opędzlowanie kartofla w niedzielę i nazajutrz piękne race w marsz niepodległości. L

🏆🥇🟢⚪️🔴 odpowiedz

F - 3 godziny temu, *.centertel.pl Andrzej Poczobut, pamiętamy. odpowiedz

Olek - 10 minut temu, *.167.166 @F: Kiedy zmarł? odpowiedz

