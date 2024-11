Superduet!

Sędziowie

Główny: Atilla Karaoglan (Turcja)

Asystent: Ceyhun Sesigüzel

Asystent: Abdullah Özkara

Techniczny: Çagdas Altay

VAR: Erkan Engin

AVAR: Onur Özütoprak



Pogoda:

Temperatura 4°C

Ciśnienie 1034 hPa

Wilgotność 93%



#NsameOUT - 24 minuty temu, *.216.214 Wyebać Nsame💩 bo jakieś kwasy kasztan robi. Natychmiast!!! odpowiedz

Dedi - 40 minut temu, *.plus.pl Mori biega cały mecz, nic dziwnego że gra od deski do deski. Wyrobił się nam Japończyk!

Tabela ligi konferencji szok Chelsea Legia i Jaga. odpowiedz

Lemon - 1 godzinę temu, *.. No 😉😍 odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawooo ⚽️⚽️💪💪💥 odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.orange.pl Super wynik, jak na obecną sytuację, to sukces i bardzo miły wieczór.

Co do zawodników, to fajna zespołowa gra i podobał mi się Augustyniak. Może i jego szczyt nie jest tak wysoko, ale wykorzystuje wszystko co ma w defensywie i ofensywie.

Kapustka - czy ktoś liczył liczbę strat i podań do przeciwnika? Ja się zgubiłem. Najgorszy zawodnik.

Gual - gratulacje za 2 bramki. Zawsze mówię, że jak napastnik strzela, to trzeba mu wiele wybaczyć. Znaleźć się w odpowiednim miejscu też trzeba umieć. W przypadku Guala, jak będzie strzelał seryjnie, też nic nie powiem. Na razie on napastnika nie przypomina.

Nsame - szkoda mi go dzisiaj, bo jak ma cokolwiek pokazać, skoro pod koniec to była tylko kopanina. Jak już byliśmy blisko pola karnego to trafialiśmy piłką w obrońców. Nie dostał żadnej sensownej piłki. Trudno gościa w ogóle oceniać. odpowiedz

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Matt:Augystaniak na tak ?Sory ale był dziś tak elektryczny że aż żal było patrzeć. 🙏 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Gość niedzielny : Augustyniak był najlepszym piłkarzem w meczu.🔥 odpowiedz

Gość niedzielny - 21 minut temu, *.tpnet.pl @Mateusz z Gór : Proszę mam nadzieję że to żart 😎 odpowiedz

AnonimowyAnalityk - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo!!!! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl O żeszzzzzz Ty. Obstawiałem wynik 3:0 dla Legia. Było 4:0. Znowu nie znam się na piłce nożnej.

Tym ,którzy chcieliby zdymisjonować trenera Feio to życzę aby się mniej onanizowali. Może wtedy będzie z nich jakiś pożytek.

Zatem gratulacje i owacje dla Legia Warszawa. Dziękuję bardzo za już i proszę o jeszcze... odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @filand: brawo Legia!na pilce nożnej się znasz,bo ja także stawiałem 3-0,a ja się trochę znam,niestety nie znasz poprawnej polszczyzny, powinieneś napisać, ożeż,tak jest poprawnie,ozesz pochodzi od orania ziemi,tzn,że ktoś teraz wykonuje taka czynność,tylko się nie gniewaj,że zwróciłem Tobie uwagę,chodzi o to żebyś w przyszłości nie robił takich błędów.i tylko tyle. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cezar.:

Dziękuję za odpowiedź i darmowe porady. Pozdrawiam serdecznie z wyrazami szacunku.

odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Cezar.: ożesz pochodzi od orania? No brawo. Możesz się pogniewać. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @filand: także pozdrawiam. odpowiedz

Cezar. - 57 minut temu, *.centertel.pl @Autor: tak,tylko napisane z błędem ortograficznym,tak samo jak rzaba,zeka,zezaczka itp znaczą to samo co te wyrazy napisane prawidłowo,wiem,że trudno to zrozumieć,ty ozesz np.pole,ma tylko jedno znaczenie w języku polskim, choć jest napisane z błędem,ale to nie zmienia znaczenia tego słowa,jest tylko to jedno.jak to zrozumiesz to brawo! odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Ktoś napisał, że wykupienie Morishity, to jakieś 500 tysięcy euro.

Jeżeli to faktycznie takie grosze, to nie ma się nad czym zastanawiać.

odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.38 @Egon: kwota była podana przy wypożyczeniu. 800 tys euro plus jakieś bonusy za liczby odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @singspiel: No, ale jak piłkarza nie chcą to te kwoty da się zbić. Podobno na dzień dzisiejszy w grę wchodzi nawet kwota rzędu 200 do 300 000 euro. odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.net.pl Całe szczęście że to Loqui znalazł się w tej 11 minucie. Stojący obok niego Gual na pewno by tego nie wykorzystał odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Topola wybaćkowała Lugano 4-1 .... odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobrze panowie!! Jednak zbierane punkty do rankingu robią robotę.... Myślałem że to dynamo będzie lepsze od backi.... I wiedziałem że gual musi w końcu odpalić.... wolałbym gdyby w Poznaniu to zrobił...... ale rozkręca się chłopak..... odpowiedz

Granat - 2 godziny temu, *.. @Ju(L)ius: ty tez sie rozkręcasz w pisaniu głupot. 💩 odpowiedz

Gregorio - 3 godziny temu, *.wide-net.pl Po meczu z Lechią pisałem, że Legia wygra wszystkie 7 meczów do przerwy reprezentacyjnej i został jeszcze tylko jeden:) Ale potwierdzam dziś, że też będzie wygrany!:) Brawo Legia, brawo Trener. Taką Legię ogląda się bardzo przyjemnie:) odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Jest ogień, chce zawsze oglądać taką Legie. Jedyny mankament to brak ławki rezerwowych. Brawo Legia. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.petrotel.pl Brawooo !!! 🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢 odpowiedz

Maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Teraz z amicą 2-0 i przerwa na kadrę w dobrych humorach

odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.. Bardzo dobry mecz z wyjątkiem ostatnich 20 minut pierwszej połowy. Teraz żeby powtórzyć wynik w Poznaniu i byłoby super 😃🔥 odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo Trener i drużyna 👏👏👏 odpowiedz

Krzysiek Ochota - 3 godziny temu, *.orange.pl Feio santo subito! ❤️🤍💚💥🚀 odpowiedz

Kibic(L) - 3 godziny temu, *.. O co chodziło, ze po meczu Nsame sapal mocno do Vinagre? Widać, ze był chętny do bitki. odpowiedz

Dedi - 35 minut temu, *.plus.pl @Kibic(L) : Ja myślę że Nsame to się nic nie chce, takie odnoszę wrażenie. Reszta zawodników to widzi, i zapewne Vinagre miał jakieś pretensje do gry JP. Zresztą nie wiemy nie nasza sprawa.

odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Miło się to oglądało,ciekawe o co była ta gruba spina po końcowym gwizdku miedzy Vinagre i Nsame,że musieli ich rozdzielać inni zawodnic😎y? odpowiedz

Tia - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo za mecz ale dlaczego przy takim wyniku nie wpuszcza młodych? odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Tia : bo starzy ćwiczą a nie Grają? A powinni być do dyspozycji co tydzień. Co prawda nsame i aquarela dno odpowiedz

Martinez76 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Po meczu mam tylko jedno zastrzeżenie.

Czemu przy wyniku 4-0 na boisko wchodzą emeryci a nie młode chłopaki, którzy potrzebują ogrania? Jak i kiedy mają to robić?! odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Martinez76: Zapewne łapią minuty Ci którzy mogą wystapić w posraniu jakby ktoś kontuzji doznał, wyniki takie przenieśmy na ligę to młodzież będzie grać jeden i tak wystąpi więc dziś Urbański odpoczywał 😎 odpowiedz

