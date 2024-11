Komentarze (13)

HOP - 1 godzinę temu, *.knc.pl "2273 kibiców obejrzało" wcięło gdzieś jedna cyfrę.



(L) odpowiedz

Domel - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do tych kumatych, co obrażają prezydenta, polecam obejrzeć jakiś jego wywiad w oryginale.

Nie przez radio bzdet, cze fefefeffefem odpowiedz

@Domel: fajnopolacy wolą głos ludu odpowiedz

Czy ktoś przetłumaczy białoruska oprawę? odpowiedz

Co to "Dżym Trymaisja? odpowiedz

@Siarczan: ja nie wiem, ale pewnie coś w stylu PDW, tylko że do jakiegoś więźnia politycznego. odpowiedz

Gdyby był tobiasz to zera z tyłu by nie było odpowiedz

Czy ktoś wie co jest napisane po białorusku ? odpowiedz

@Janek:

"Jim trzymaj się"

Jim jest jednym z więźniów politycznych, kibicem Torpedo. odpowiedz

@Janek:

"Jim trzymaj się"

Jim jest jednym z więźniów politycznych, kibicem Torpedo. odpowiedz

@zeremit: to napewno zobaczy to foto i pozdrowienia jak siedzi w jakims łagrze bez dostepu do swiata

odpowiedz

@zeremit: ale mam chodziło o oprawę białorusinów co napisali odpowiedz

22723 kibiców 🏆😇😇⚽️ odpowiedz

