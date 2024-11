Legijna zbiórka pluszaków dla dzieci w szpitalach

Środa, 6 listopada 2024 r. 17:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa Dobrzy Ludzie ogłosiła drugą tej jesieni legijną zbiórkę pluszaków dla małych pacjentów przebywających w szpitalach. "Podarowane przez Was maskotki wręczymy dzieciom przebywającym w Centrum Zdrowia Dziecka, Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, Szpitalu w Płońsku i Nowodworskim Centrum Medycznym" - informują organizatorzy.









Zbierane będą tylko nowe pluszaki. Zbiórka trwać będzie do 12 grudnia, tak, by wszystkie trafiły do młodych pacjentów przed Świętami Bożego Narodzenia. Pierwsza okazja do przekazania pluszaków już w czwartek, przed meczem z Dynamem Mińsk.