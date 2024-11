Gual: Każdy chce strzelać gole, ale...

+ dodaj komentarz

- 4 godziny temu, *.net.pl

Kolego, sam nie wiem co jest bardziej żałosne, twoja gra czy te podwinięte gacie, przez które wyglądasz jak pajac a nie jak piłkarz. Co do twojej gry, to można by od biedy przyjąć tłumaczenie, że pełnisz na boisku jakąś rolę, ukrytą dla przeciętnego kibica ale cenną dla trenera. Niestety dla ciebie, gołym okiem widać, że ty kompletnie nie panujesz nad piłką i takich jak ty kozaków, wcale nie trzeba daleko szukać bo pełno ich biega nawet w niższych ligach. Sęk w tym, że gdyby ciebie na któregoś z nich zamienić, to kosztowali by klub kilka razy mniej. To sprawia, że jesteś wielkim wyrzutem sumienia dla naszego dyrektora sportowego, który rzecz jadna nigdy się do tego nie przyzna. Z niecierpliwością czekam na koniec twojego kontraktu i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy jakiś chory pomysł jego przedłużenia.

odpowiedz