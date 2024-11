Celem tegorocznej edycji #WszyscyDoWioseł jest zebranie środków na realizację programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki nowotworowej. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na: - Stworzenie materiałów edukacyjnych dla szkół średnich, w postaci gotowych scenariuszy zajęć, - Realizację ogólnopolskiej kampanii, która zwiększy świadomość na temat samobadania i wczesnego wykrywania nowotworów, - Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich, - Produkcję materiałów wideo i poradników dla kobiet i mężczyzn, wyjaśniających, jak rozpoznać niepokojące zmiany oraz jak rozmawiać o profilaktyce i chorobie nowotworowej z najbliższymi. Wszystkie firmy i organizacje zainteresowane współpracą przy akcji #WszyscyDoWioseł zapraszamy do kontaktu pod adresem sponsoring@fundacjalegii.pl

Trwają zapisy do 7. edycji akcji "Wszyscy Do Wioseł" organizowanej przez Fundację Legii Warszawa. Tegoroczna akcja charytatywna, połączona ze sportową rywalizacją na ergometrach, będzie miała miejsce w czwartek, 21 listopada na trybunie zachodniej stadionu Legii przy Łazienkowskiej. Zapisy czteroosobowych drużyn przyjmujemy pod adresem: wdw@legia.pl (decyduje kolejność zgłoszeń) - każda z nich zobowiązuje się wpłacić na tegoroczny cel akcji kwotę minimalną (300 zł od sztafety).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.