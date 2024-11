UEFA ukarała kibiców Legii zakazem wyjazdowym

Oznacza to, że fani z Warszawy nie będą mogli pojechać na Cypr na spotkanie z Omonią, który odbędzie się w czwartek, 28 listopada w Nikozji.

Miro - 4 minuty temu, *.aster.pl 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

Anonim - 24 minuty temu, *.orange.pl Ciekawe kiedy UEFA ukarze siebie samą za łapówki które wciąż bierze zawsze i za wszystko odpowiedz

Juri - 26 minut temu, *.inetia.pl Ktoś tam był ? odpowiedz

Greg61 - 1 godzinę temu, *.. Komuchy unijne popieprzone. Zakaz dla kibiców Legii Buhahahaha😁🤣😎 odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.in-addr.arpa Ta kara to arcy absurd!!! odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Niektórzy piszący tutaj komentarze to chyba obraz rzeczywistości czerpią z Anny Marii Wesołowskiej. UEFA łamie własne zasady niemal na każdym kroku, dyskryminuje jednych i faworyzuje drugich ( tych z petrodolarami w kieszeniach), razem z FIFA jest jedną z najbardziej skorumpowanych i skomrpomitowanych organizacji na świecie, a Wy domagacie się sprawiedliwości i logiki w ich postępowaniu :) rozczulające. Od dłuższego czasu zdajemy sobie sprawę, że będziemy karani, staramy się i tak robić swoje więc nie placzcie, bo takie jest życie. Legia Mistrz! odpowiedz

BaMph - 1 godzinę temu, *.com.pl Rowni i rowniejsi , u nas zawsze pod gorke bedzie... na zach lataja po stadionie morfy obijaja i wporzo jest... la la la la la la la , fu.k uefa🥳 odpowiedz

VARSO - 1 godzinę temu, *.sfr.net uefa i ue to jest szlam tego samego gatunku odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zamist lecieć na Cypr wypłacić kasę na konto Legii będzie rekompensata dla klubu za kary. odpowiedz

taco - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I znów to UEFA zła? odpowiedz

Syn oreszczuka - 1 godzinę temu, *.169.148 @taco: tak. Spij dobrze. odpowiedz

taco - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Syn oreszczuka: oj synu Romana, ty i twoi nie rozumiecie, że UEFA ma was na oku i nigdy nie będzie wam życzliwa? Jeśli prowokujecie to oni tak wam odpłacają. Pytanie do ciebie: kto na tym traci? odpowiedz

fakuefa - 2 godziny temu, *.aster.pl Jak mozna karać Legię za kibiców których oficjalnie nie było (sektor gości był pusty), bo mieli zakaz? Ewentualna kara jeśli w ogóle to powinna iśc na konto gospodarza. odpowiedz

k(L)ubowicz - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy w klubie jest jakiś ogarnięty prawnik? Tu trzeba brać konkretną kancelarię i składać pozew, nie może być tak że dają zakazy z d... wzięte. Skoro na meczu oficjalnie nie było nikogo od nas to za jakie zachowanie jest kolejna kara? I tu nie ma co pisać odwołań tylko składać pozew do sądu. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk @k(L)ubowicz:

Dokładnie tak!

Ale DM jest memem i nic nie zrobi odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @k(L)ubowicz: Popieram. Juz dawno sam o tym pisalem. Jeden z forumowiczow pamietam przedstawil bodajze jeden lub 2 argumenty. Nie pamietam konkretnie jakie, ale pamietam ze byly to bardzo sensowne (argumenty). Co nie zmienia faktu ze byc moze jakis powazny prawnik z poteznymi dzialami powinien zrobic jakis wzglad w te wieczne kary i poniekad samowolke srUEFA. Ile mozna dawac sie r...c w zadek i do tego usmiechac? Tym bardziej gdyby znalazlo sie wiecej chetnych (klubow) ktore by powiedzialy basta. odpowiedz

Turek - 2 godziny temu, *.plus.pl J... uefa odpowiedz

Franklin - 3 godziny temu, *.as13285.net Czyli jedziemy :) pzdr odpowiedz

mafia - 3 godziny temu, *.chello.pl No kare dostala Legia bo na stadionie w Serbii kibice, ktorzy kupili bilety od klubu z Serbii, zakłócili spokój swoim dopingiem.



No czego nie rozumiecie? Przeciez to logiczne xddddddd odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak to możliwe, że jest kara za zachowanie kibiców na meczu, w którym oficjalnie ich nie było, bo mieli zakaz? Co to za Monty Python? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest nielegalne działanie UEFA=MAFIA, J.B.Ć P.D.Ł.Ŵ. odpowiedz

Jak zwykle... - 3 godziny temu, *.orange.pl 🤬🤬😡 mafia odpowiedz

Vitto - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy to w ogóle jest zgodne z prawem karać tak klub? Przecież oficjalnie nas tam nie było i nie powinni brać za to odpowiedzialności. Składać odwołanie bo to śmiech na sali, za wszytko potrafią dowalić 💩 odpowiedz

maroGSLegia - 3 godziny temu, *.caiway.nl Jeszcze troche to ta z... uefa bedzie karać tylko za to jak sie powie że "jestem kibicem Legii" odpowiedz

F..kUEFA - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A co tam było takiego nieodpowiedniego żeby nas karać? Jakoś oprawa BvB "F..K UEFA" ich tak bardzo nie bolała 😃 odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @F..kUEFA: pooglądaj filmiki na serbskich portalach. Tam jest afera, że ich policja nieprzygotowans i doznała bęcki odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zdzicho: no to niech ukarzą Backe Topole, za rozróby, a nie Legie, ktora nie ma sprzedawala biletow na ten mecz. odpowiedz

Peter Forsberg is a - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Hahahahahahahhahaa 🤣🤣🤣👏👏👏 odpowiedz

Będzin - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niech oni te zakazy zaczną dawać sobie



uefa=MAFIA odpowiedz

Gizior - 3 godziny temu, *.alfa-system.net Ale przecież kibiców nie było bo mieli zakaz 😎 odpowiedz

