Jutro ostatnie zapisy na koszulki-cegiełki na renowację flag

Środa, 6 listopada 2024 r. 15:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tylko do jutra trwają zapisy na koszulki-cegiełki, z których całkowity zysk zostanie przeznaczony na renowację dotychczasowych legijnych flag na kiju, jak i uszycie nowych legijnych "machajek". Zapisy prowadzone są mailowo (koszulkimachajkiotwarta@gmail.com) oraz jutro przed meczem z Dynamem Mińsk w godzinach 17:00 - 18:30 w SportsBarze Ł3. Gorąco zachęcamy do wsparcia tej kibicowskiej inicjatywy!



"Każde 90 zł wydane na naszą koszulkę to ogromny wkład w ruch ultras. Ze swojej strony gwarantujemy najwyższą jakość wykonania i dopracowane, haftowane detale" - informują osoby odpowiedzialne za renowację flag i produkcję koszulek-cegiełek.



W mailu należy kolejno podać:

- nazwisko, imię

- liczbę koszulek

- męska /damska / dziecięca

- kolor

- rozmiar

wysyłka: InPost / odbiór osobisty.



W wiadomości zwrotnej otrzymacie informację o płatności.