Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Sobota, 9 listopada 2024 r. 11:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę o 17:30 koszykarska Legia powalczy o czwartą ligową wygraną w obecnym sezonie - podopieczni Ivicy Skelina podejmować będą w hali na Bemowie zespół Spójni Stargard.



Stargardzianie sezon rozpoczęli bardzo dobrze - od wygranej na trudnym terenie w Słupsku, bardzo przyzwoitym występie (zakończonym porażką pięcioma punktami) w Sopocie z mistrzem Polski oraz wygranej ze Stalą Ostrów. Później jednak przyszły dwie porażki, przez co start rozgrywek nie jest taki, na jaki na Pomorzu Zachodnim liczono. Spójnia, jako zeszłoroczny półfinalista, występuje w tym sezonie w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W grupie E zespół ma na razie bilans 2-3 i wciąż może powalczyć o awans do kolejnego etapu rozgrywek. Aby do niego doszło, musi wygrać w ostatniej serii gier (w najbliższą środę) na własnym parkiecie z Parnu Sadam oraz liczyć na porażkę FC Arges z mającą zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie Oradeą.



Najpoważniejsza zmiana w Spójni miała miejsce dość nieoczekiwanie, kilka tygodni przed startem sezonu, kiedy skład zespołu był już właściwie zbudowany. Wtedy bowiem Sebastian Machowski postanowił przyjąć ofertę pracy z Azji i postawił stargardzkich działaczy przed faktem dokonanym i... trudnym wyborem nowego szkoleniowca. Ostatecznie Spójnia szybko podjęła decyzję i powierzyła prowadzenie drużyny doświadczonemu Andrejowi Urlepowi, który nie tak dawno zdobywał tytuł mistrza kraju ze Śląskiem Wrocław.



Zmiana na stanowisku pierwszego trenera pociągnęła za sobą również kolejne ruchy kadrowe. A mianowicie będący właściwie na wylocie (nie widział go w składzie trener Machowski) Sebastian Kowalczyk został w klubie, przez co nie doszedł do skutku transfer Filipa Matczaka (ten ostatecznie trafił do Zielonej Góry).



Skład Spójni względem ostatniego sezonu został zmieniony i to dość znacznie. Wśród tych, którzy pozostali w Stargardzie, oprócz wspomnianego Kowalczyka, jest serbski podkoszowy, Aleksandar Langović (śr. 11.0 pkt. i 5.2 zb.), który w tym sezonie bardzo dobrze trafia zza łuku. Ponadto klub zatrzymał Wesleya Gordona, mogącego grać zarówno na pozycji 5, jak i 4. Dla Gordona to już trzeci z kolei sezon na polskich parkietach, bowiem zanim trafił do Stargardu, występował w Treflu.



Nowym rozgrywającym drużyny został Luther Muhammad, który w minionym sezonie debiutował w Europie - w Tampereen Pyrinto z Finlandii notował 21.7 pkt., 6.0 zb. i 3.8 as. Prosto po NCAA do Stargardu przyjechał rzucający Ta'lon Cooper (obecnie 10.2 pkt. na mecz). Do Spójni wrócił, po rocznym pobycie w Zielonej Górze, doświadczony Paweł Kikowski. Obecnie otrzymuje blisko 16,5 minuty na mecz, choć jego rola w ataku nie jest jeszcze zbyt duża - zdecydowanie więcej rzutów biorą zagraniczni zawodnicy.







Po występach w drugiej lidze izraelskiej sprowadzony został Yehonatan Yam, który ma pomagać w rozgrywaniu akcji jako drugi rozgrywający. Na razie grywa średnio poniżej 18 minut i zdobywa 4.0 pkt. Na pozycje 3/4 sprowadzono Jaydena Martineza, który ostatni sezon rozegrał w Szwecji (w Koping Stars), gdzie notował 14.8 pkt. oraz 8.5 zb. na mecz. Ostatnim wzmocnieniem, które miało miejsce w ostatnich kilkunastu dniach, było pozyskanie Kacpra Borowskiego, którego kontrakt z Kingiem został rozwiązany decyzją europejskiej federacji. Borowski, którego wartość znają chyba wszyscy, debiut w Spójni zaliczył w ostatni weekend w przegranym meczu z ekipą z Torunia (12 min., 6.0 zb.).



Legia w ostatnią środę zagrała bardzo dobry mecz w rozgrywkach ENBL, w których pokonała mistrza Danii, Bakken Bears. O ile w ENBL legioniści mają całkiem niezłą pozycję (po pięciu kolejkach), to bilans w rozgrywkach Orlen Basket Ligi na pewno nie satysfakcjonuje ani klubowych działaczy, ani warszawskich kibiców. Szczególnie porażka poniesiona w ostatni weekend w Słupsku była bolesna, a to co zaprezentowali wówczas na parkiecie gracze Legii trudno wymazać z pamięci nawet po niezłym występie w europejskich pucharach. Mamy nadzieję, że w niedzielę na Bemowie zobaczymy zespół, który przystąpi do gry z takim zaangażowaniem jak choćby w spotkaniach z Dzikami, czy Bakken Bears. Szczególnie, że zespół ze Stargardu jest w tym sezonie bardzo wymagający i wy wyrwać dwa punkty potrzebne będzie pełne zaangażowanie przez 40 minut.



W sezonie 2023/24 Legia wygrała oba spotkania ze Spójnią. Z kolei rok wcześniej legioniści przegrali oba mecze ze stargardzianami w sezonie zasadniczym, po czym wygrali pewnie 3:0 w I rundzie play-off. Od roku 2018, koszykarze Legii zanotowali ze Spójnią bilans 5-2, biorąc pod uwagę spotkania rozgrywane na naszym parkiecie.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport 2. Bilety na mecz można cały czas kupować na eBilet.pl. Do Warszawy wybiera się ok. 40 osobowa grupa kibiców ze Stargardu. W przerwie spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 1000 złotych. Zachęcamy także do zakupu naszych klubowych ubrań i pamiątek - sklepik znajdować się będzie pod dużą tablicą wyników. Tuż obok niego, już o godzinie 16:00 działać będzie nasz kącik dla dzieci, w którym można świetnie spędzić czas, pomalować buźki, kolorowanki i wiele innych rzeczy, które koordynują fantastyczne animatorki.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,8 / 77,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,7%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 107 (śr. 21,4), Mate Vucić 54 (10,8), Andrzej Pluta 50 (10,0).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

28.01.2024 Legia Warszawa 89:78 Spójnia Stargard

14.10.2023 Spójnia Stargard 81:87 Legia Warszawa

11.05.2023 Spójnia Stargard 82:93 Legia Warszawa (play-off)

08.05.2023 Legia Warszawa 91:78 Spójnia Stargard (play-off)

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 2-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 73,4 / 75,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,8%



Skład: Ta'lon Cooper, Yehonatan Yam Sebastian Kowalczyk, Mateusz Bryła, Jakub Wojdak (rozgrywający), Jayden Martinez, Luther Muhammad, Paweł Kikowski, Mikołaj Hensler (rzucający), Kacper Borowski, Damian Krużyński, Dawid Słupiński (skrzydłowi), Wesley Gordon, Aleksandar Langović (środkowi).

trener: Andrej Urlep, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Najwięcej punktów: Luther Muhammad 75 (śr. 15.0), Aleksandar Langović 56 (11.0), Ta'lon Cooper 51 (10.2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Ta'lon Cooper, Luther Muhammad, Jayden Martinez, Kacper Borowski, Wesley Gordon.



Wyniki: Czarni (w, 71:79), Trefl (w, 83:78), Stal Ostrów (d, 79:73), Anwil (w, 72:64), Twarde Pierniki (d, 67:79).

FIBA Europe Cup: CSM Oradea (w, 77:75), Fotbal Club Arges (d, 65:62), Parnu Sadam (w, 72:89), CSM Oradea (d, 65:77), Fotbal Club Arges (w, 77:63).



Termin meczu: niedziela, 10 listopada 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) i 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2