Komisja Ligi nie uwzględniła odwołania Legii

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Cała Polska piłka nożna..... zwłaszcza "sędziowanie" " Var" i cały " PZPN owski syf" Jazda z pyrami na pełnej k ukochana ma Legia Warszawa! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Klub odwołując się od ewidentnej kartki dla Goryla niejako przyzwala na niezrównoważone jego reakcję i zachowania. Niech się potem nie dziwią, że portugalec pozwala sobie robić syf szkodzący wizerunkowi Legii. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobra to teraz Raczkowskiego dać na sędziego żeby było zabawnie 😎 odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl A Amice uwzględnili protest i Gurgul zagra. Ale i tak we Wronkach powiedzą, że to Legii pomagają hahaha odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Niesamowite. Nie anulowali kartki, ktora nie wiadomo za co byla. Anulowali kartke Gurgula, ktora byla pokazana na pdostawie VAR. To po co ten VAR jak moze go podwazyc jakas komisja? Wyniki tez beda zmieniac jak sie ktos odwoła? odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: To jest mocno szokujące. Na układy nie ma rady. odpowiedz

Lupus - 38 minut temu, *.centertel.pl @Barnaba: Fryzjer ponoć wyszedł, więc dalej kręci odpowiedz

3baćPZPN - 2 godziny temu, *.aster.pl Jeszcze pewnie Marciniak do sędziowania i wiadomo ze beda nas chcieli uwalic tj z ewidentnym karnym nieodgwizdanym w Białymstoku.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie dziwię się, że Feio kartkę podtrzymali, ale druga sprawa jest dziwna, bo wychodzi na to, że albo Kapustka się pomylił, że sędzia gwizdnął dopiero po jego zagraniu albo komisja boi się przyznać, że Sylwestrzak to ogórek jakich mało. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl I się dziwią że PZPN jest je... jak pies👎😎🥳





odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 😡 odpowiedz

