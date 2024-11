Legia nie zgadza się z decyzją Komisji Ligi

Środa, 6 listopada 2024 r. 19:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jak już informowaliśmy, Komisja Ligi Ekstraklasy SA nie uwzględniła odwołania Legii Warszawa od żółtych kartek dla trenera Goncalo Feio oraz Bartosza Kapustki, jakie otrzymali podczas meczu z Widzewem Łódź. Stołeczny klub nie zgadza się z tą decyzją.









Komunikat Legii Warszawa:



"Legia Warszawa nie zgadza się z dzisiejszym werdyktem Komisji Ligi, dotyczącym podtrzymania żółtych kartek dla trenera Goncalo Feio i Bartosza Kapustki, którymi zostali ukarani podczas meczu z Widzewem Łódź.



Klub przedstawił Komisji Ligi jednoznaczne materiały świadczące o tym, że obie żółte kartki zostały pokazane niesłusznie. Uważamy, że podjęta decyzja jest niesprawiedliwa z perspektywy klubu, szkoleniowca oraz zawodnika, szczególnie w kontekście jednoczesnego anulowania kary dla piłkarza Lecha Poznań Michała Gurgula.



Składamy odwołania do odpowiednich organów tylko w przypadkach, które nie powinny budzić wątpliwości co do niesłuszności nałożonych kar. Z przykrością zauważamy, że to kolejna decyzja podjęta przez Komisję Ligi wobec naszego klubu, którą uważamy za bezzasadną."