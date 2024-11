Kursy na mecz

Dinamo skazywane na porażkę

Czwartek, 7 listopada 2024 r. 10:14 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Po dwóch meczach fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa ma na swoim koncie komplet punktów. Podopieczni Goncalo Feio stoją przed dużą szansą, by podreperować ten dorobek o kolejne 3 oczka, bowiem są zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu z Dinamem Mińsk. Pięć ostatnich spotkań "Wojskowi" zakończyli zwycięstwami, pozostają niepokonani od ośmiu meczów!. W Fortunie kurs na zwycięstwo z Białorusinami wynosi ok. 1,45, a na wygraną gości aż 7,6.



Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - zakład do 100 zł bez ryzyka. Wystarczy założyć konto w Fortunie, postawić kupon maksimum 100 zł i jeżeli nie będzie trafiony, to otrzymuje się zwrot postawionej stawki.



KURSY NA LEGIA - DINAMO

FORTUNA: 1 1.45 X 4.3 2 7.4



Pełna oferta zakładów na mecz Legia - Dinamo



Legia notuje serię 5 zwycięstw z rzędu

Dinamo ma 0 punktów w Lidze Konferencji

Dinamo wygrało 5 z ostatnich 6 meczów

Legia nie straciła bramki w Lidze Konferencji



BONUS NA START - ZAKŁAD BEZ RYZYKA



30 za 30 - bezpieczny bonus Fortuny!



Zasady: Aby skorzystać z promocji, zaloguj się na swoje konto. Do 23:59 zagraj kupon za min. 30 zł, z kursem min. 2.5 na dowolne zdarzenia z oferty PREMATCH przy użyciu Betbuildera. W trakcie zawierania zakładu bonus będzie widoczny w sekcji ,,bonusy” pod kuponem. Kupon musi zostać rozliczony w ciągu 48 godzin od momentu zawarcia.

Bez względu na rozstrzygnięcie kuponu, otrzymasz FREEBET O WARTOŚCI 30 ZŁ, który możesz przeznaczyć na dalszą grę. Należy za niego zagrać kupon zawierający dowolne zdarzenia z oferty PREMATCH z kursem min. 2.50. Freebet należy wykorzystać w ciągu 24 godzin od momentu pojawienia się na koncie. Wygrana z zakładu postawionego za Freebet powędruje w całości prosto na Twoje konto, bez dodatkowych warunków i obrotów.



Z promocji skorzystać możesz JEDEN RAZ DZIENNIE. Kolejna możliwość pojawi się po ponownym zalogowaniu, kolejnego dnia trwania Promocji. Freebet zostanie przyznany od razu po rozliczeniu promocyjnego kuponu. Jeżeli zakład nie zakwalifikuje się do Promocji z powodu zwrotu, a nie upłynął jeszcze czas wymagany na postawienie zakładu (do 23:59 danego dnia), gracz może postawić po rozliczeniu wcześniejszego zakładu, kolejny zakład uprawniający do udziału w Promocji w danym dniu.



Mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Dinamo Mińsk odbędzie się w czwartek, 7 listopada o godz. 18:45.







Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



Data: 05-07.11.2024, w godz. 00:00-23:59