UYL: Legia Warszawa 0-2 FC Midtjylland

Środa, 27 listopada 2024 r. 13:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu 3. rundy ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA (UEFA Youth League) Legia Warszawa U-19 przegrała w LTC z FC Midtjylland 0-2. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Rewanż rozegrany zostanie 11 grudnia o godz. 18:00 w Herning.









Spotkanie nie rozpoczęło się dobrze dla młodych legionistów. Najpierw w 2. minucie nie wykorzystali swojej okazji i zamieszania w polu karnym po dośrodkowaniu Jakuba Jędrasika, a minutę później sami musieli wyciągać piłkę z siatki. Bardzo mocnym strzałem Jakuba Zielińskiego pokonał pomocnik Sofus Johannensen. Goście po otwarciu wyniku starali się kontrolować przebieg gry, a kilkoma niezłymi interwencjami wykazał się 16-letni golkiper "Wojskowych". W 27. minucie podopieczni Filipa Raczkowskiego mogli odpowiedzieć. Indywidualną akcją popisał się Jakub Żewłakow, przerzucił piłkę na drugą stronę do Jakuba Zbróga, skrzydłowy uderzył z ostrego kąta, lecz prosto w bramkarza. Chwilę później tuż przed własnym polem karnym rywala faulował Oliwier Olewiński, do ustawionej piłki podszedł Sebastian Lodberg, jednak Jakub Zieliński świetnie wyciągnął się i po raz kolejny był nie do pokonania.



Po nieco nudniejszym fragmencie w 39. minucie przed "szesnastką" Duńczyków znalazł się Pascal Mozie, pomocnik obrócił się z piłką i huknął ile sił, jednak fenomenalną interwencję wykonał Liam Selin, który zbił futbolówkę na poprzeczkę. Legioniści do samego końca próbowali wyrównać i w ostatnich minutach zdecydowanie przycisnęli. W 42. minucie Jakub Zbróg uruchomił na skrzydle Pascala Mozie, pomocnik dośrodkował wprost do Stanisława Gieroby, który przelobował bramkarza, jednak ten zdołał jeszcze wybić piłkę tuż sprzed linii bramkowej. Napastnik miał jeszcze szanse na gola po kolejnym dośrodkowaniu, jednak po uderzeniu głową po raz kolejny to golkiper był górą i do przerwy zdołał zachować czyste konto.



Początek drugiej połowy był nieco ospały z obu stron. W 58. minucie pierwszą groźną akcję skonstruowali goście, jednak w ostatnim momencie świetną interwencją popisał się Karol Kosiorek. Dwie minuty później odpowiedzieć mogli legioniści. Pascal Mozie centrował na pole karne w kierunku niepilnowanego Igora Skrobały, ale nieco za mocno i za wysoko, by napastnik zdołał doskoczyć do piłki. W 63. minucie "Wojskowi" przegrywali już 0-2 po kolejnym silnym strzale, tym razem w wykonaniu Sebastiana Lodberga. Po podwyższeniu prowadzenia gracze FC Midtjylland w pełni kontrolowali swoją grę w defensywie, nie dopuszczając legionistów do wielu sytuacji podbramkowych, a sami próbowali zagrozić im jeszcze z kontrataków.



W 79. minucie w nieco lepszym miejscu znalazł się Jakby Zbróg, momentalnie uderzył, ale jeden z defensorów zdołał zablokować piłkę. W ostatnich minutach gracze stołecznej drużyny znów przycisnęli, jednak kilka prób dośrodkowań czy strzałów z dystansu na niewiele się zdało. W 87. minucie fenomenalną szansę na bramkę kontaktową miał Igor Skrobała. Skrzydłowy po prostopadłym podaniu wyszedł sam na sam z golkiperem gości, który jednak dobrze skrócił mu pole strzału i trafił prosto w niego. Pomimo czterech doliczonych minut młodzieżowcom Legii nie udało się już zagrozić bramce rywali, choć z dystansu próbował m.in. Viktor Karolak, a nawet bliżej trzeciej bramki byli goście, bo w poprzeczkę uderzył Sofus Johannesen. Przed rewanżem w Danii "Wojskowi" znajdują się więc w bardzo ciężkiej sytuacji.



0-1 3' Sofus Johannesen

0-2 63' Sebastian Lodberg



Legia: 1. Jakub Zieliński - 21. Oliwier Olewiński, 4. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 3. Victor Karolak - 14. Pascal Mozie, 8. Maciej Saletra, 6. Jakub Żewłakow (68' 15. Samuel Sarudi) - 20. Jakub Zbróg, 9. Stanisław Gieroba (56' 13. Przemysław Mizera), 7. Jakub Jędrasik (46' 18. Igor Skrobała)



FC Midtjylland: 1. Liam Selin - 22. Mathias Konradsen, 3. Bilal Konteh Krubally, 4. Gustav Bjerge, 19. Simon Kristiansen (76' 7. Egill Orri Arnarsson) - 8. Lasse Overgaard (46' 9. Nicolaj Tornvig), 15. Alamari Djabi, 10. Sofus Johannesen - 23. Sebastian Lodberg (85' 5. William Jensen), 20. Musiliu Odekunle (46' 11. James Arinze), 18. Julius Emefile (64' 14. Daris Catak)



żółte kartki: Olewiński - Arinze