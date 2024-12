UYL: FC Midtjylland 7-0 Legia Warszawa

W rewanżowym meczu 3. rundy ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA (UEFA Youth League) Legia Warszawa U-19 doznała dotkliwej porażki z FC Midtjylland 0-7. Do przerwy legioniści przegrywali 0-4. W pierwszym meczu ulegli rywalowi 0-2, co oznacza, że pożegnali się z rozgrywkami.

Paczkomat - 33 minuty temu, *.plus.pl Czy Pan Śledź już się podał do dymisji? odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl A ktoś ostatnio pod nieobecność naszych szóstek w pierwszej drużynie Mozie proponował...mamy odpowiedź na ile młodzi są gotowi by być wartościowymi zmiennikami na ostatnie dwa mecze w tym roku. odpowiedz

Franz - 1 godzinę temu, *.. Śledź już pod ziemią? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl 9:0 w dwumeczu to różnica kilku klas odpowiedz

Gorek - 1 godzinę temu, *.tdc.net Może trzeba kupować młodych duńczyków? odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.versanet.de A potem zdziwienie, że młodzi nie są w stanie przebić się do pierwszej drużyny… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo panie Śledziu taki postęp pod Panskim okiem zrobiła akademia.....wstyd....razem.z raczkowskim out od razu odpowiedz

jb - 2 godziny temu, *.chello.pl ☹️ 7:0 i wszystko jasne? Dziękujemy trenerze odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl 9-0 w dwumeczu - akademia produkuje szrot nepotyczny. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.aster.pl no i to jest ocena naszej akademii; właściwie jedynym wychowankiem poza bramkarzami, króry przez ostatnie 20 lat odniosł jakiś tam sukces zagranicą jest Szymański - wszystko, dziękujemy odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Akademia piłkarska najwyższy poziom? Szkolenie młodych piłkarzy w Polsce to chyba problem narodowy. odpowiedz

Cleaver - 2 godziny temu, *.chello.pl niezły łomot odpowiedz

