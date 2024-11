Koszykówka

Stal Ostrów Wielkopolski 75-90 Legia Warszawa

Sobota, 16 listopada 2024 r. 17:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski 90-75. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 30 listopada, a ich przeciwnikiem będzie Anwil Włocławek.









Legioniści rozpoczęli mecz od słabej postawy w ataku. Oprócz celnej „trójki” Andrzeja Pluty przez pierwszych pięć minut brakowało im celności, dlatego rywale osiągnęli sześciopunktową przewagę. Straty zmniejszył jednak dobrze dysponowany Pluta. Obie drużyny bazowały przede wszystkim na rzutach z dystansu. Na 3 minuty przed końcem Legia po raz pierwszy objęła prowadzenie po „trójce” McGusty’ego, który chwilę później popisał się akcją 2+1. Stal nie odpuściła i szybko odzyskała prowadzenie. Grą Zielonych Kanonierów dyrygował jednak świetnie usposobiony Pluta. Ostatecznie po pierwszej części gry ekipa z Warszawy prowadziła 23:20.



Drugą kwartę kapitalnym trafieniem zza łuku rozpoczął Pluta. Gospodarze odpowiedzieli równie efektowną akcją, zakończoną wsadem przez Jana Wójcika. Mecz toczył się w dobrym tempie, a obydwa zespoły wymieniały cios za cios. W połowie kwarty wynik oscylował wokół remisu. Lekką przewagę Zieloni Kanonierzy osiągnęli po skutecznej kontrze zakończonej „trójką” przez Ojarsa Silinsa. Trener gospodarzy Andrzej Urban poprosił o przerwę na żądanie, która niewiele jednak dała. Legioniści do przerwy trafili aż 9 rzutów za trzy punkty! W ostatniej minucie ich przewaga urosła do 11 „oczek”, a ostatecznie przed trzecią częścią meczu ekipa trenera Ivicy Skelina wypracowała dziewięciopunktowe prowadzenie.



fot. Bodziach



Po zmianie stron obydwie ekipy nie mogły się wstrzelić, a dotyczyło to przede wszystkim Legii, bo gospodarze rozpoczęli od serii 5:0. Szybko odpowiedział jednak niezawodny Pluta. Zarówno on jak i Michał Kolenda napędzali ofensywne poczynania Zielonych Kanonierów. W tej fazie meczu gra była dużo mniej efektowna, zawodnicy popełniali sporo fauli, ale warszawianie długo kontrolowali sytuację. Końcówka kwarty należała jednak do Stali, która zmniejszyła straty. Przed decydującą kwartą Legia prowadziła 68:63.



Ostatnie 10 minut rozpoczęło się od kontry i efektownego wsadu Mate Vucicia. Zieloni Kanonierzy wrócili na dobre tory, notując serię 6:0, po której trener Stali był zmuszony poprosić o czas. Na niewiele się to zdało, bo goście dołożyli kolejne 5 „oczek”, powiększając przewagę do rekordowych 16 punktów. Na tym etapie gry zawodnicy mieli na koncie 14 celnych „trójek”! Kolejny wsad Vucicia spowodował, że przy wyniku 83:66 dla Legii szkoleniowiec gospodarzy wykorzystał kolejną przerwę na żądanie, na nieco ponad 5 minut przed końcową syreną.



Warszawie nic sobie z tego nie robili, a show pod koszem Stali urządził sobie Kameron McGusty, trafiając zarówno zza łuku, jak i po efektownych wejściach pod kosz. Swoje punkty rzucił również utalentowany Julian Dąbrowski, który otrzymał szansę w ostatnich minutach. Ostatecznie co prawda nie udało się przebić liczby 100 zdobytych punktów, ale trener Skelin i tak mógł być bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu.



PLK: Stal Ostrów Wielkopolski 75-90 Legia Warszawa

Kwarty: 20-23, 23-29, 20-16, 12-22



Stal Ostrów Wielkopolski



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 T. Rolon 30:19 12 4/10 (40%) 0/4 (0%) 4/6 (66%) 0/2 (0%) 2 5 4 2 A. Smektała 0:00 0 0 0 0 3 A. Juškevičius 28:25 15 5/11 (45%) 1/3 (33%) 4/8 (50%) 1/1 (100%) 1 2 3 5 N. Ratkowski 0:00 0 0 0 0 6 M. Zębski 24:12 9 3/9 (33%) 2/6 (33%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 3 3 4 8 P. Wojcik 15:24 5 1/6 (16%) 0/2 (0%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 0 2 0 9 S. Vene 30:10 5 2/7 (28%) 1/3 (33%) 1/4 (25%) 4 2 3 11 T. Lambrecht 30:20 12 6/12 (50%) 6/10 (60%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 7 2 2 14 M. Egner 27:08 11 3/6 (50%) 3/4 (75%) 0/2 (0%) 5/7 (71%) 9 1 1 23 J. Rutecki 1:32 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0 0 0 25 J. Wójcik 12:30 3 1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 3 0 1 Suma 75 26/64 (40%) 14/34 (41%) 12/30 (40%) 11/17 (64%) 35 17 18

Trener: Andrzej Urban



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 31:55 22 7/13 (53%) 5/10 (50%) 2/3 (66%) 6/6 (100%) 3 5 1 1 J. Evans 14:11 2 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 2 2 2 3 A. Pluta 28:15 21 7/10 (70%) 2/3 (66%) 5/7 (71%) 2/2 (100%) 2 8 3 4 M. Wieluński 0:00 0 0 0 0 10 M. Vucić 26:59 8 4/6 (66%) 4/6 (66%) 13 6 1 12 S. Jones 11:34 4 2/3 (66%) 2/3 (66%) 5 0 3 15 O. Siliņš 32:28 9 3/6 (50%) 3/6 (50%) 4 1 1 21 J. Dąbrowski 1:27 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0 0 0 23 M. Kolenda 30:08 17 6/9 (66%) 2/3 (66%) 4/6 (66%) 1/4 (25%) 1 2 2 25 D. Grudziński 7:32 0 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1 0 2 32 M. Wilczek 15:31 5 1/3 (33%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1 2 4 Suma 90 31/57 (54%) 16/30 (53%) 15/27 (55%) 13/18 (72%) 34 26 19

Trener: Ivica Skelin



Komisarz: Jarosław Czeropski

Sędziowie: Tomasz Trawicki, Tomasz Langowski, Jakub Adameczek



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz