Legia Warszawa 2-1 AZS UW Wilanów. Derby dla Legii

Niedziela, 17 listopada 2024 r. 19:10 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrała z zespołem AZS UW Wilanów 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 23 listopada z Constractem Lubawa.



W 2. minucie niezły strzał oddał Allex Rezende, niepewnie interweniował Tomasz Warszawski i goście mieli rzut rożny. Nie zdołali go jednak wykorzystać. W odpowiedzi celnie uderzał z dystansu Victor Delgado. Z tym strzałem poradził sobie bramkarz Wilanowa. Kolejne minuty przyniosły szanse dla obydwu zespołów. Legioniści mieli minimalną optyczną przewagę, której jednak nie potrafili przełożyć na trafienia. Brakowało także dokładności i skuteczności. W 14. minucie gospodarze stanęli dwukrotnie przed szansą na pokonanie bramkarza, ale najpierw Żmijewskij, a następnie Rui Pinto posłali piłkę obok bramki. Wreszcie jednak przyszło pierwsze trafienie dla "wojskowych", a jego autorem był Michał Klaus, były zawodnik AZS-u. Na 1:55 przed zakończeniem pierwszej połowy celnie uderzał Ruben Camargo i tylko skutecznej interwencji Warszawskiego Legia zawdzięczać może, że nie straciła bramki.



Początek drugiej połowy był bardzo wyrównany. Spadło tempo spotkania, pojawiło się mnóstwo niedokładności. W 27. minucie Fabinho znalazł się blisko bramki, spróbował uderzenia, ale bramkarz do spółki z obrońcą zdołali je zablokować. Po chwili Rui Pinto "nawinął" rywala, jednak strzelił prosto w golkipera.



W 29. minucie Radosław Marcinkowski wychodził na czystą pozycję, został nieprzepisowo powstrzymany przez Andre Luiza, za co legionista zobaczył żółtą kartkę. Po chwili do wyrównania doprowadził Allex Rezende. Nie minęła minuta, a powinna paść druga bramka dla zespołu gości. W 32. minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Michał Klaus. Końcówka spotkania należała zdecydowanie do Legii, która praktycznie zamknęła rywala na jego połowie. W 37. minucie goście wyszli z kontrą i bardzo bliski wyrównującego gola był Rezende. Losy tego zwycięstwa ważyły się do samego końca. Na 17 sekund przed ostatnim gwizdkiem niezłą szansę stworzyli zawodnicy z Wilanowa.



Legia Warszawa 2-1 (1-0) AZS UW Wilanów

1-0 - 14' Michał Klaus

1-1 - 29' Allex Rezende

2-1 - 32' Michał Klaus



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



AZS UW: 12. Dawid Wasążnik, 6. Ruben Camargo, 7. Ricardo Fernandes, 9. Allex Rezende, 19. Jorge Tendero

rezerwa: 1. Marcin Mianowicz, 8. Oliwier Jagielski, 14. Rui Pereira, 15. Radosław Marcinkowski, 17. Igor Bednarczuk, 23. Oskar Dmochewicz, 29. Sylwester Wielgat, 54. Bartłomiej Galas, 77. Jakub Górzyński



żółte kartki: Klaus, Andre Luiz



