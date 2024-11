Futsal

Constract Lubawa 5-4 Legia Warszawa

Sobota, 23 listopada 2024 r. 16:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Constractem Lubawa 4-5. Do przerwy legioniści przegrywali 3-4. Zawodnicy z Warszawy byli wspierani głośnym dopingiem przez liczną grupę kibiców z fanklubu w Lubawie i okolicach. Kolejne spotkanie rozegrają 30 listopada z AZS UŚ Katowice.









W 46. sekundzie spotkania Legia objęła prowadzenie po tym, jak Victor Delgado z bliskiej odległości posłał piłkę między nogami bramkarza. W 4. minucie Tomasz Warszawski pobiegł do ataku, przebiegł całe boisko i zupełnie nieatakowany, dał Legii drugie trafienie. Minutę później trafienie zanotował Adriano Lemos. W 8. minucie bramkarz Constractu został ukarany czerwoną kartką po bardzo niebezpiecznym wyjściu, którym staranował Andre Luiza. Zastąpił go 15-latek. W 9. minucie na listę strzelców wpisał się Mykyta Storożuk, który z ostrego kąta posłał piłkę do siatki. 2 minuty później z narożnika boiska uderzył Everton Ferreira, czym zaskoczył Warszawskiego. Minęła minuta, a było już 3-3 i zaczęła się zaznaczać przewaga faworytów tego spotkania. Na minutę przed końcem pierwszej połowy legioniści pogubili się w defensywie, co skutkowało golem dla gospodarzy.



Początek drugiej części spotkania był znacznie spokojniejszy. W 33. minucie Warszawski po raz kolejny znalazł się w ofensywie, uderzył dobrze, piłka musnęła jeszcze plecy rywala i wpadła w okienko bramki. W odpowiedzi Sergio Monteiro nie przypilnował rywala, a Joao Miguel dał prowadzenie Constractowi. Na ostatnie 3 minuty legioniści wycofali bramkarza, co zaowocowało kilkoma celnymi uderzeniami. Nie udało się jednak zdobyć bramki. Na 9 sekund przed końcem Rui Pinto trafił w słupek.



Constract Lubawa 5-4 (4-3) Legia Warszawa

0-1 - 1' Victor Delgado

0-2 - 4' Tomasz Warszawski

1-2 - 5' Adriano Lemos

1-3 - 9' Mykyta Storożuk

2-3 - 11' Everton Ferreira

3-3 - 12' Joao Miguel

4-3 - 19' Pedrinho

4-4 - 33' Tomasz Warszawski

5-4 - 34' Joao Miguel



Constract: 96. Gutta, 4. Pedro Pereira, 6. Paweł Kaniewski, 8. Everton Ferreira, 11. Joao Miguel

rezerwa: 1. Jan Rutkowski, 7. Adriano Lemos, 10. Claudinho, 12. Pedrinho, 13. Tomasz Kriezel, 17. Szymon Licznerski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 25. Jarosław Żmijewskij, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański



żółte kartki: Wałachowski - Storożuk

czerwona kartka: Gutta (w 8. min)



