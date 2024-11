Futsal

Bilety na futsalowe derby z AZS-em UW

Poniedziałek, 11 listopada 2024 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 17 listopada o godzinie 17:30 rozegrane zostaną futsalowe derby stolicy pomiędzy Legią Warszawa i AZS-em UW Wilanów. Mecz rozegrany zostanie w hali przy ulicy Gładkiej 18. Bilety na to wydarzenie można kupować już dzisiaj w cenie 15 (ulgowy, dla osób w wieku od 4 do 16 lat) i 25 zł (normalny).



Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ.



Termin meczu: niedziela, 17 listopada 2024 r., g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowy) i 25 zł (normalny)