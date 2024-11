Omonia wydała komunikat dotyczący oprawy

Sobota, 30 listopada 2024 r. 06:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jak już informowaliśmy, przed rozpoczęciem meczu Omonia - Legia fani miejscowej drużyny zaprezentowali oprawę z hasłem "17/1/1945 the Red army liberated Warsaw" (17.01.1945 Armia czerwona wyzwoliła Warszawę) i ułożonym z kartonów znakiem zakazu skrętu w prawo. Ponadto na trybunach zostały wywieszone liczne symbole sierpa i młota i podobizny Che Guevary. Legia natychmiast odniosła się do tej sytuacji. Komunikat wydała także Omonia: