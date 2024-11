Kapuadi: Atmosfera w drużynie zawsze była dobra

Czwartek, 7 listopada 2024 r. 23:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Przygotowywaliśmy się do tego meczu jak zawsze, z dużym szacunkiem do rywala. Dinamo to w końcu lider swojej ligi. Myśleliśmy o tym meczu tak samo, jak o każdym innym, a końcowy rezultat bardzo nas cieszy - powiedział po zwycięstwie z Dinamem Mińsk obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- To fajne uczucie, być na pozycji lidera w Lidze Konferencji. Czekamy teraz na wynik meczu Chelsea i zobaczymy, czy uda się utrzymać te miejsce. Jest to jednak bardzo przyjemne.



- Nie wiem, co do końca odpowiedzieć na pytanie o błędy w obronie w dzisiejszym meczu. Oczywiście, musimy być skupieni przez cały czas. Pracujemy nad tym cały czas, od kiedy zmieniliśmy system, żeby być spójni we wszystkich meczach. Cieszy nas to, że we wszystkich meczach w fazie ligowej Ligi Konferencji zachowaliśmy czyste konto. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.



- W przerwie meczu nie mieliśmy jakiejś specjalnej pogadanki z trenerem Feio. Chciał tylko, byśmy byli bardziej zdecydowani w pojedynkach z rywalami, bo w niektórych momentach byliśmy za mało agresywni. Prosił więc nas tylko o więcej zdecydowania i szybsze przerzucanie gry. Całościowo jednak wydaje mi się, że w pełni kontrolowaliśmy ten mecz. Dinamo miało kilka swoich okazji, ale myślę, że nie były one dla nas groźne.



- Nie wiem, czy jest to nasz najlepszy mecz w europejskich pucharach w tym sezonie, muszę go jeszcze na spokojnie obejrzeć. Mam jednak przeczucie, że tak. Gdy wygrywasz w europejskich pucharach strzelając cztery gole, możesz mieć świadomość, że to jeden z najlepszych występów. Ten mecz poprawi jeszcze nasze morale przed niedzielnym meczem.



- Oczywiście, że będziemy walczyć o miejsce w pierwszej ósemce do samego końca. To jest dla nas ważne, bo w zeszłym sezonie wyszliśmy z grupy z 2. miejsca i odpadliśmy już w pierwszej rundzie. Nie ważne jednak które miejsce zajmiemy, w końcu mecze fazy pucharowej przyjdą i na nie również musimy być gotowi.



- Atmosfera w naszej drużynie zawsze była dobra. Lepiej jednak jest się uczyć wygrywając, bo remisy i porażki nie są przyjemne. Teraz zanotowaliśmy szóste zwycięstwo z rzędu i to cieszy. Patrzymy już w kierunku siódmej wygranej.



- Teraz przed nami kilka godzin regeneracji, a od jutra patrzymy już tylko na niedzielny mecz. Dla mnie to będzie najważniejszy mecz w tej rundzie. Możemy zbliżyć się do Lecha Poznań. Sezon jest jeszcze długi, ale kolejne zwycięstwo w niedzielę na stadionie w Poznaniu byłoby miłe.