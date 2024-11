Kapustka: Myślę, że zapewniliśmy sobie grę w Europie na wiosnę

Czwartek, 7 listopada 2024 r. 23:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Pewność siebie zbudowaliśmy już wcześniej i budujemy ją dalej każdym następnym treningiem i tym jak na co dzień pracujemy w klubie. Wychodzimy potem na mecz i musimy zrobić to, co do nas należy. Dzisiaj wygraliśmy 4-0, dopisaliśmy kolejne trzy punkty i myślę, że zapewniliśmy sobie udział w europejskich pucharach na wiosnę. Fajnie, bo to jest bardzo ważna sprawa dla kibiców i piłkarzy - powiedział po zwycięstwie z Dinamem Mińsk pomocnik Legii, Bartosz Kapustka









- Dobrze zaczęliśmy to spotkanie od zdobytej bramki i przy dobrym posiadaniu piłki. Później mieliśmy fragment gry, w którym wdarło się sporo chaosu i niepotrzebnie oddaliśmy trochę inicjatywy rywalowi. Dobrze, że w drugiej połowie szybko to zamknęliśmy, a myślę, że mogliśmy zdobyć jeszcze więcej bramek. Szczególnie szkoda tej sytuacji Marca Guala z początku pierwszej połowy, że obrońca Dinama wybił tę piłkę. Cztery bramki jednak cieszą, również kolejny mecz na zero z tyłu i jedziemy dalej.



- Bardzo cieszą nas gole Marca Guala. Wszyscy pracujemy na zwycięstwa drużyny. Marc jest napastnikiem, a nieraz kreował sytuację dla innych. Jemu nie chciało nic wpaść, dziś wpadło dwa razy, także super sprawa. Wszyscy cieszymy się z tego powodu.



- Ten tydzień może być bardzo fajny, ale trzeba walczyć o to, by tych fajnych momentów w tym sezonie było dużo więcej. Taki mam zamiar.