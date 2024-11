Legia zainteresowana pozyskaniem Axela Henrikssona?

22-letni środkowy pomocnik występuje aktualnie w zespole GAIS, beniaminku ligi szwedzkiej. Według mediów, o transferze tego zawodnika myśli także Raków i podobno to klub z Częstochowy jest bardziej konkretny w tej kwestii. Henriksson rozegrał w barwach GAIS 65 meczów, w których strzelił 24 gole i zaliczył sześć asyst. Jego umowa z klubem jest ważna do grudnia 2026 roku.

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z ostatniej chwili:Henriksson nie dla Legii 😁

P.S.Zyro nie dla Legii 😂 😂

I po co się podniecać jakimiś fake newsamy... odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Brać go. Przecież to kocurro. odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.180.86 Jest jakieś konto, które monitoruje skuteczność informacji transferowych Meczyków albo chociaż red. T.Włodarczyka? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Ding: wlodarczyk robi z skebie takiego drugiego Fabrizio Romano. Tyle tylko ze Romano ma powazne konensje a wlodarczyk potrafi tylko sapac i stekac do mikrofonu ze swoim wiecznym ”de facto”. Internetowy jelop. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se Szkoda tylko ze chlopaka meczy choroba Crohnsa, ktorej nie potrafia wyleczyc. Moze dlatego taki z niego walczak? Bo jest walczakiem. Najbardziej udenorowany zoltymi kartkami zawodnik GAIS. podobno rakow prowadzi juz zaawansowa e rozmowy, wiec jesli zielinski nadal tylko sie przyglada to ten autobus po raz kolejny przejedzie nam przed nosem. Na dodatek w rakowie gra juz jeden szwedu co zawsze ulatwia sprawe odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.tele2.se To akurat bylby bardzo dobry ruch! Bo Axel, podobnie jak GAIS, mail bardzo przyzwoity sezon. No i jego wiek jest niemalze idealny. Nawet sam Jan Dagl Tomasson ma na niego oko.

Jestem na tak! 👍 odpowiedz

