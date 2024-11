Hymn Polski przed meczem z Lechem

Piątek, 8 listopada 2024 r. 12:15 źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa ponownie włączyła się do akcji "Niepodległa do hymnu". Oznacza to, że wszystkie spotkania 15. kolejki, rozgrywanej w dniach 8-10 listopada poprzedzone zostaną odegraniem Mazurka Dąbrowskiego.









10 listopada o godz. 17:30 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań.