Nikozja - miasto murem podzielone

Czwartek, 28 listopada 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dziś wieczorem Legia zmierzy się z Omonią Nikozja w ramach Ligi Konferencji. Będzie to 3. mecz stołecznego zespołu na Cyprze w historii. Postanowiliśmy pokazać Wam, jak wygląda miejsce, gdzie zagrają legioniści. Zapraszamy do oglądania przedmeczowych zdjęć z Cypru!



Omonia Nikozja - Legia Warszawa. Przed meczem - Mishka / 38 zdjęć