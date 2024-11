Komentarze (28)

Ju(L)ius - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl 1-1, brawo Gual! No i co hejterskie kasztany krytykujące drużynę i Guala? Tracimy gola to jedziecie po całości, a to może się zdarzyć każdemu. Teraz Legia dominuje lecha, a psy cicho siedzą. Mecz trwa 90 minut, ocenia się rzetelnie i uczciwie po meczu, a nie w trakcie. odpowiedz

Sarcastico - 35 minut temu, *.inetia.pl Żadnego pożytku z Japończyka.. No może to, że biega do przodu. I tu się plusy kończą. odpowiedz

M 1987 - 35 minut temu, *.orange.pl To jest strona, kibiców Legii, czy dla przybłęd!? odpowiedz

wukashi - 39 minut temu, *.22.152 Ależ ten Morishita a daje ciała dzisiaj odpowiedz

Krzeszczu - 40 minut temu, *.bredband2.com Wszolek! 😉👍👍💪 odpowiedz

wwwojtecky (L) - 43 minuty temu, *.netfala.pl … ogolił zadek i strzelił

Panowie nie może tak być

Hej Lecia gooool! odpowiedz

Jano - 49 minut temu, *.orange.pl Gual na ławkę i do okulisty!!!

odpowiedz

Korda - 40 minut temu, *.centertel.pl @Jano: Jednak chyba nie odpowiedz

Fan Kacpera - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Zaczynamy z wysokiego C

A ma konferencji trener powie że jak zwykle mieliśmy wszystko pod kontrolą ....

odpowiedz

M 1987 - 37 minut temu, *.orange.pl @Fan Kacpera: Ogarnij się! odpowiedz

Jurek - 56 minut temu, *.inetia.pl Poznańskie słowiki będą cienko śpiewac. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Wszolek... odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl 3:0 niestety pyry wygrają odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl no i pokazuje Lech jakimi leszczami są piłkarz Legii, dobrzy na przeciętniaków ale za słabi na porządne drużyny! odpowiedz

Sarcastico - 57 minut temu, *.inetia.pl @Jano: Bo tam można się wypromować i pójść do klubu gdzie są dużo większe pieniążki, więc nagle się okazuje, że nie trzeba się męczyć z Miedzią czy z Widzewem, a można grać ładnie w piłkę :) :) :) odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zaczęli... odpowiedz

wukashi - 1 godzinę temu, *.22.152 Też wyczuwacie jakieś 5:0 dla Łacha? odpowiedz

Jano - 53 minuty temu, *.orange.pl @wukashi: 5 to nie ale Legia przegra odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ławka rezerwowa cienka. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.. Piekny stadion i piekni kibice odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziś 3 pkt i możemy rozmyślać jak się zimą wzmocnić na walkę na trzech frontach - porażka w tym meczu nie wchodzi w grę więc Panowanie nie spitolcie tego 😎 odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl No dobry wynik dla nas babajagi remis Legio tylko trzy punkty odpowiedz

PITER(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍💚💚💚💚 odpowiedz

Leo - 2 godziny temu, *.orange.pl Gol ! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Jprdl, gdzie jest JP? Miał zwycięską bramkę strzelić, a nie ma go w kadrze. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .......................... Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

.............. Augustyniak ... Kapustka ............

Luquinhas ............. Gual ............... Vinagre

.......................... Alfarela ............................

LEGIA Mistrz !!!💪

1 : 2 odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.tktelekom.pl @Żmija : nie powiedziałeś Makao, bierzesz 5 kart. odpowiedz

