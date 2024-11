Komentarze (114)

Ktos - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Widzieliście dziś malarza jaki balwan on tylko chce wygrywac karnymi i rękami jaki lament przed kamerą ,nie potrafi wygrywac normalnie i ta reszta co pracuje znim w legi ,nie ma papierow na prace w takim klubem , odpowiedz

Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nic nie da zwolnienie trenera,no bo kto miałby przyjść na jego miejsce.Tu nie pomoże żadne nowe nazwisko,nawet bardziejznane od obecnego. Nie będę wymieniał nazwisk poszczególnych zawodników.Z obecnego składu zostałoby pewnie trzech może czterech piłkarzy,pozostali kupieni z niewiadomych dla mnie powodów. Wydano fortunę na założenie akademii piłkarskiej pod Warszawą,ale dotychczasowe efekty są marne.Trenerem bramkarzy jest Malarz,ja nie wiem czy on jest słabym trenerem czy Tobiaszowi,czy Kobylakowi brak talentu.Zajmujący się obrońcami Astiz jest usprawiedliwiony,z tymi defensorami (poza Winagre) solidnego bloku nie da się zbudować.Itd,itd.O tym wiedzą wszyscy,a i tak za zakupy na nowy sezon odpowiadać będzie Pan Zieliński,paradoksalnie jeden z najlepszych obrońców w historii polskiej piłki.Wiem co piszę,bo z racji mojego wieku oglądałem go "na żywo". Kończąc, powtórzę nie zwalniajmy obecnego trenera , bo to wiązałoby się z dodatkowymi,niepotrzebnymi kosztami. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.com.pl Gra luqiniasa pankowa morishity guala to dramat odpowiedz

Pavlickp - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dlaczego poszli na wymianę ciosów, nie posiadając obrony? Dlaczego nie zagrali tak jak w Europie - spokojnie, budując spokojnievakcje od tyłu? Zagrali jak w lidze podwórkowej - nonszalancko i beztrosko. Zagrali bez taktyki i bez rozpoznania przeciwnika. Grali dokładnie pod Lecha odpowiedz

Marciniakkk - 3 godziny temu, *.orange.pl 😁 odpowiedz

MAKEN - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sukcesy z ogórami z Białorusi. I klęska z Pyrą. Niech ten krasnal ogrodowy - razem z Kobylą na bramce - wysuwa na szczaw. Wstyd i tragedia w obronie. Atak nie istniał. Przegrywamy z pyrami, które ograła Puszcza. odpowiedz

Kg 1916 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wynik boli i bolał bedzie jeszcze długo.

Teraz przerwa na kadrę, czyścimy głowy i jedziemy dalej. Walczymy na trzech frontach żeby na wiosnę było pięknie... odpowiedz

Tobiasz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ile jeszcze lat bez mistrzostwa ??????????????😡😡😡😡😡😡 odpowiedz

Ehh - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tobiasz out: nie wiem 3,4 może 5 czas pokaże;) odpowiedz

Legijne Piaseczno - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby byli zmęczeni po czwartku? Bo nie wyglądało to dobrze zwłaszcza w 2 połowie. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl LEgia ma zdechlaków jak pakhart w składzie - intensywność lecha dziś była poza zasięgiem - legia nie ma siły na 3 frontową gre co 3 dni. Wykolejorz ma 1 mecz na tydzień i widzimy świeżość. Z pucharu polski też odpadli. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Po co Feio wystawił 1 skład z amatorami z Białorusi. Kasa się zgadza i to wystarczy? odpowiedz

Kozlo - 4 godziny temu, *.inetia.pl ☠️☠️☠️ ja je... odpowiedz

Ryneczek Lidla - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jaki wstyd... Chyba byl czas na zmianę trenera a czas okazał się przespany... odpowiedz

Robert - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Przebiegli 6 km mniej od Lecha. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Grają źle a strzały gorzej niż 👎trampkarze odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.chello.pl Było minęło ;) odpowiedz

mazernik - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Feio...wzor trener...

4:2 i zmiana...Liquinhas schodzi a wchodzi Urbanski...To ma wzmocnic...tylko co?

Lecha...?

A potem Gual ktoremu sie pomylily strony ...strata pilki i gol...

Za cos takiego Gual powinien byc odeslany do rezerw na dwa miesiace! odpowiedz

Zooo - 4 godziny temu, *.plus.pl I to jest prawdziwa wartość piłkarzy Legii, szrot, drugi gatunek, totalnie bezmyślne głupki🤯😜 odpowiedz

En57 - 4 godziny temu, *.plus.pl No wreszcie!!! Forma wróciła 5:2 A tak tu piali z zachwytu - forma rośnie gonimy po meczu z Widzewem i Co macie swoją formę nowy kierunkowy do Warszawy - 5:2

Kupujcie karnety pchajcie $$$ właścicielowi

Kiedy nastąpi opamiętanie???? odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Upokorzenie !!!!!!! i Kompromitacja !!!! Wstyd !! Hańba !!!!!! Trener do zwolnienia !!!!!! odpowiedz

Rob - 4 godziny temu, *.as45177.net wiekszosc nazwisk w Lechu robi wrazenie a u nas? kilka lat zeby taka druzyne skompletowac i zgrac. odpowiedz

Ii - 4 godziny temu, *.orange.pl Kapustka. w piłkę nie trafił dramat odpowiedz

Echhhh - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kurcze piątka, nie z jakimś średniakiem europejskim tylko z Lechem. Obrona to jest jakieś przedszkole. Ale spoko na konferencji będzie ciekawie. Masakra. odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com Smutny koniec zabrakło dzisiaj wszystkiego…

Dalej róbcie nagrodę nagonkę na Kacpra…

Szkoda gadać fachowców tyle tutaj zawsze.

Ten hejt na własnych zawodników jak się nie ma pojęcia o czym się mówi. Jakby chcieli to by nam do...li dzisiaj 8:2 dobranoc odpowiedz

Ryba - 4 godziny temu, *.mm.pl Nieźle się napinaliśmy przed meczem a Lech nas zgnoił odpowiedz

gość11 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkolenie bramkarzy to amatorstwo. Malarz👎 odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Trener natychmiast do zwolnienia !!!!!! Obudźcie się !!! odpowiedz

Sarcastico - 4 godziny temu, *.inetia.pl Uprzedzając Wasze pełne troski komentarze... To mioduski zatrudnił Fejo i to on zatrudni kolejnego wybitnego następcę. Więc nie oczekujcie mistrzostwa ani w tym roku, ani w przyszłym itd. Nie w trenerach i piłkarzach leży źródło problemu... odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sarcastico : dyrektor sportowy to jest problem. Nie ma dobrych transferów i przemyślanych. Tutaj niestety w tych dobrych przoduje Bstok. A u nas przypadek Burch, Nsame, Barcia Gonzalo itd. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Drezyna ma powaznego trenera ktory zna sie na fachu. A nie rozdaje faki, wyzywa na ustawki, wiecznie chce umierac i generalnie jest najlepszy, najslodszy, najcudowniejszy ale wiecznie przez wszystkich nieszanowany i gnebiony, i wogole. odpowiedz

Fan Kacpera - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No to się chłopaki pokazali w Poznaniu

Zaczęli z wysokiego C a na czym kończą ???

Jadą z nimi jak z młodziki .

Ciekawe jaka będzie narracja Feio co tym razem stanęło im na drodze.

Ja rozumiem że to jest sport i nie zawsze się wygrywa ale żeby aż tak błysnąć !!!!Litości

A talent Guala to nie wymaga żadnego komentarza .....

Zostali sprowadzenie na ziemi i to zadłużenie niestety odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Będą spadać liście chyba w Warszawie - w końcu Liśćopad :D odpowiedz

Rob - 4 godziny temu, *.as45177.net 7:2 ? zeby trenera sie pozbyc odpowiedz

Kraków 122 - 4 godziny temu, *.plus.pl Zejść z boisk żeby nie było większego wstydu.... koniec mistrzostwa tają grą ...





Może by mieli szansę na mistrza w 3 lidze ... odpowiedz

Komitet powitalny ? - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To o której Witamy naszych mistrzów na Łazienkowskiej powracających z Poznania ? odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.chello.pl @Komitet powitalny ?: biegnij i czekaj hahahaa odpowiedz

ADAM - 4 godziny temu, *.centertel.pl GRA I WYNIK WSTYD PIŁKARZYKI PAJACYKI GWIAZDECZKI JEDNEGO MECZU HAŃBIĄ BARWY KLUB TRADYCJE A MY KIBICE PRZEZ PSEUDO KOPACZY JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To co wyprawia defensywa w tym meczu to jakiś kryminał. O mistrzostwie można zapomnieć. Istny koszmar. odpowiedz

(L)eon - 4 godziny temu, *.chello.pl Ja pi...ole co oni tutaj odwalają. To ma być derby polski, a nie lanie legii przez lecha. Cała defensywa do wymiany a Kobylaka to wysłać chyba do jakiejś okręgówki. odpowiedz

Yaro - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)eon: Derby to jest mecz drużyn z jednego miasta. Kiedy Wy się wyleczycie z derbów Polski. Derbów Europy, Derbów Świata czy Derbów wszechświata?

odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl @(L)eon: kupcie zagraniczny szrot odpowiedz

Białas - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl co oni grają? Kobylak do koni. odpowiedz

Rob - 4 godziny temu, *.as45177.net Lech jest albo wielki albo Legia taka slaba lub to i to. czy to nawiekszy blamaz z Lechem? odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl HAŃBA !!!!!! odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Źle nie grają, ale ten wynik(choć jak dla mnie za wysoki) mówi wszystko odpowiedz

Tym - 4 godziny temu, *.net.pl Lech pokazuje gdzie jest miejsce naszych gwiazd wstyd u tyle w temacie odpowiedz

Kermit - 4 godziny temu, *.chello.pl Ale konkretny wpie*dol. odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl K A T A S T R O F A odpowiedz

Wwa - 4 godziny temu, *.orange.pl Japonczyk robi duzo wiatru ale zadnych konkretow nie jestem przekonany czy te 700 yys euro to bedzie dobrze wydane odpowiedz

Now? - 4 godziny temu, *.147.103 ZmianyNatychmiast🖐⚽️słabi schodzâ młodych wpusc To ich marzenie strzelic gole w poznaniu🚀 odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Ale nas drezyna po raz kolejny rozklepala. Klap, klap, normalnie jak kiedys hokejowe CCCP. Ja pierdziele jakie ladne bramki nam wladowali. Serce krwawi. Kto jak kto, ale drezyna...? odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Rozwalą nas odpowiedz

Rysio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ale nas dziś leją....aż nie miło😡 odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Hshaha fajansiarze.....kolejny bramkarz ręcznik...I teraz co trzeba gonić wynik i kogo fajka wpusci........pekharta dziadka....czemu jue ma Nsame...prawdziwe gwiazdy tej drużyny...Trafił się pierwszy poważny przeciwnikni Legia wygląda jak dzieci i w ataku i w obronie niecistniehe... odpowiedz

Klanik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Syn Trenera : zwolnijcie go, niech kupią zagraniczny szrot, który tak kochacie. odpowiedz

Jim - 4 godziny temu, *.ejedrzejow.pl Nasza gra w defensywie to jakaś pornografia odpowiedz

Kraków 122 - 4 godziny temu, *.plus.pl Koniec meczu smiech na sali z taką obroną 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Goku - 4 godziny temu, *.18.225 Obrona kryminał odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dno i wodorosty, dają się ogrywać pyrusom jak dzieci…9 pkt po mistrzostwie odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl szkoda gadać!!!! odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze się to ogląda. Ciekawy mecz, 4 gole do przerwy. Dwa razy odrabiamy straty. Jest pressing. Zastanawialem się czemu to Augustyniak strzela karnego ale najważniejsze, że strzelił. Nie ma tylko kocóra Nsame na rezerwie. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl kobylak fantqstycznie w stylu malarza wypluwq pilke przed siebie zamiast na bok😐 odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Fajny ten mecz, taki otwarty. Szkoda Kobylaka przy tych golach. Obrońcy mu nie pomagają. Lech bardzo fajnie szybko wymienia piłkę w polu karnym Legii lub pod jej polem karnym, a tego Legii brakuje najbardziej - właśnie szybszej decyzji pod bramką rywala. Mimo to strzeliliśmy dwa gole i kontrolujemy większość spotkania. Obie drużyny gubią się pod presją, trzeba dalej wcisnąć i dążyć do zwycięstwa. odpowiedz

Marcin77 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Nie wiem czy to wygramy, ale podoba mi sie gra Legii, naprawdę przyjemnie popatrzeć.

Do boju Legio marsz... odpowiedz

Kobo(L)t - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Kobylak 2 gole. Dalej jeździjcie po Kacprze. odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak na to że my gramy też w Europie, mecz jest z liderem na jego terenie to trzeba powiedzieć że na razie dają radę. Tylko czy sił starczy na drugą połowę. odpowiedz

Ronaldo - 5 godzin temu, *.myvzw.com Macie Kobylaka … zamiast do boku to przed siebie odpowiedz

Kraków 122 - 5 godzin temu, *.plus.pl Kobylak do rezerw z taką obroną. Brawo Kobylak. Wiadomo przez kogo możemy przegrać. odpowiedz

Cezar. - 5 godzin temu, *.centertel.pl Lech jest słabszy nawet od puszczy co widać,muszą zadymiac,gdy Legia osiąga przewagę. odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl Kto to k.... jest ten kobylak???? Nikt go nie uczył że wybija się do boku??? odpowiedz

Ju(L)ius - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl 1-1, brawo Gual! No i co hejterskie kasztany krytykujące drużynę i Guala? Tracimy gola to jedziecie po całości, a to może się zdarzyć każdemu. Teraz Legia dominuje lecha, a psy cicho siedzą. Mecz trwa 90 minut, ocenia się rzetelnie i uczciwie po meczu, a nie w trakcie. odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl @Ju(L)ius: No już 2-1 krytyki ciąg dalszy!!!! odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Ju(L)ius: To na c...j oceniasz w 30 minucie? odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @Ju(L)ius: Kolejny beznadziejny mecz Juliusa! 💩💩💩 Znowu komentuje tak jakby miał dwie lewe nogi. 💩💩💩 Ja nie wiem, co on w ogóle robi w Legii? Kto go tu sprowadził, kto jest odpowiedzialny za ten transfer? 💩💩💩 odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl @Ju(L)ius: To na ch...oceniasz w trakcie?

Sam nie wiesz co robisz, gacopierzu. odpowiedz

Granat - 5 godzin temu, *.. @Ju(L)ius: na 6 strzałów spier..lonych jeden fatrem trafiony więc sie dziecko nie podniecaj. lekcje odrobione? odpowiedz

tommy - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Ju(L)ius: dorzucił właśnie asystę dla Lecha na 5:2 odpowiedz

Alexxx - 4 godziny temu, *.147.228 @Ju(L)ius: mówisz że mecz trwa 90 minut i ocenia się na koniec? 😂🤣 odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ju(L)ius: Ty koleżko już twój ziomek pisal ostatnio po meczu z Dynamo że będzie tańczył a pisałem że będzie w czapke w Poznaniu !!!czym wy się nakręcacie tym meczem przepchnięty z Widzewem czy meczami z Lechia i Katowicami !!pisałem wam że weryfikacja będzie w Poznaniu i jest także ochłoncie usiądźcie żadnego mistrzostwa nie będzie! odpowiedz

Fan Kacpera - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ju(L)ius: No i co teraz powiesz ??

Jadą z nami jak chcą a talent Guala to nawet nie ma co komentować

odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Ju(L)ius: Bardzo slabo ci ten onanizm wyszedl. Taki jakis niesmak i smrod po nim pozostal. odpowiedz

Qwerty - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ju(L)ius: dopisz gualowi jeszcze piękną asystę. Przepięknie wystawił piłkę amice pod własną bramką. Vinagre 2,5 mln to jakaś pomyłka odpowiedz

Sarcastico - 5 godzin temu, *.inetia.pl Żadnego pożytku z Japończyka.. No może to, że biega do przodu. I tu się plusy kończą. odpowiedz

Marcin77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Sarcastico :

Myślę że z porządnym skrzydłowym zamiast niego moglibyśmy to wygrać, lewy atak nie istniał. odpowiedz

M 1987 - 5 godzin temu, *.orange.pl To jest strona, kibiców Legii, czy dla przybłęd!? odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl @M 1987: no i właśnie co tu robisz?

odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.167.166 @M 1987: Możesz zostać. odpowiedz

wukashi - 5 godzin temu, *.22.152 Ależ ten Morishita a daje ciała dzisiaj odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Wszolek! 😉👍👍💪 odpowiedz

wwwojtecky (L) - 5 godzin temu, *.netfala.pl … ogolił zadek i strzelił

Panowie nie może tak być

Hej Lecia gooool! odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl Gual na ławkę i do okulisty!!!

odpowiedz

Korda - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Jano: Jednak chyba nie odpowiedz

Fan Kacpera - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Zaczynamy z wysokiego C

A ma konferencji trener powie że jak zwykle mieliśmy wszystko pod kontrolą ....

odpowiedz

M 1987 - 5 godzin temu, *.orange.pl @Fan Kacpera: Ogarnij się! odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.inetia.pl Poznańskie słowiki będą cienko śpiewac. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Wszolek... odpowiedz

e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl 3:0 niestety pyry wygrają odpowiedz

Łach - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @e(L)o: 3:2 na miekko odpowiedz

Jano - 6 godzin temu, *.orange.pl no i pokazuje Lech jakimi leszczami są piłkarz Legii, dobrzy na przeciętniaków ale za słabi na porządne drużyny! odpowiedz

Sarcastico - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Jano: Bo tam można się wypromować i pójść do klubu gdzie są dużo większe pieniążki, więc nagle się okazuje, że nie trzeba się męczyć z Miedzią czy z Widzewem, a można grać ładnie w piłkę :) :) :) odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl zaczęli... odpowiedz

wukashi - 6 godzin temu, *.22.152 Też wyczuwacie jakieś 5:0 dla Łacha? odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl @wukashi: 5 to nie ale Legia przegra odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Ławka rezerwowa cienka. odpowiedz

PLBBOY - 6 godzin temu, *.. Piekny stadion i piekni kibice odpowiedz

Dimas - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Dziś 3 pkt i możemy rozmyślać jak się zimą wzmocnić na walkę na trzech frontach - porażka w tym meczu nie wchodzi w grę więc Panowanie nie spitolcie tego 😎 odpowiedz

Bolo - 6 godzin temu, *.net.pl No dobry wynik dla nas babajagi remis Legio tylko trzy punkty odpowiedz

PITER(L) - 7 godzin temu, *.vectranet.pl ❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍💚💚💚💚 odpowiedz

Leo - 7 godzin temu, *.orange.pl Gol ! odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl Jprdl, gdzie jest JP? Miał zwycięską bramkę strzelić, a nie ma go w kadrze. odpowiedz

MonsteR (L) - 7 godzin temu, *.tpnet.pl .......................... Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

.............. Augustyniak ... Kapustka ............

Luquinhas ............. Gual ............... Vinagre

.......................... Alfarela ............................

LEGIA Mistrz !!!💪

1 : 2 odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

Student_L - 7 godzin temu, *.tktelekom.pl @Żmija : nie powiedziałeś Makao, bierzesz 5 kart. odpowiedz

