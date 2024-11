Astiz: Nie tak to miało wyglądać

To dopiero runda jesienna, jeszcze wiele meczów przed nami. Jesteśmy świadomi, że musimy wygrywać w rundzie wiosennej, chcemy zmienić sytuację, że nie wygrywamy z drużynami z czołówki. To był bardzo ważny mecz, ale nie decydujący. Ważne, żeby cieszyć się w maju. Na najważniejszy moment sezonu będziemy przygotowani. Lech indywidualnie wyglądał lepiej niż my. Nie zaskoczył nas dzisiaj, ale mogliśmy w niektórych momentach lepiej operować piłką. Najważniejsze, że były sytuacje, ale nie byliśmy skuteczni. Różnica była w fazach przejściowych i szybkich atakach Lecha, powinniśmy szybciej wracać do obrony, większą liczbą zawodników. Podkreślaliśmy to przed meczem.

Inaki Astiz (trener Legii): Chciałem podziękować kibicom za wspieranie drużyny. Powiem krótko - to był wyrównany mecz. Jesteśmy rozczarowani, bo nie tak to miało wyglądać. Mieliśmy podobną liczbę sytuacji bramkowych jak Lech, ale wygrała drużyna bardziej skuteczna, stąd taki wysoki wynik. W działaniach defensywnych nie prezentowaliśmy takiego poziomu, jaki pokazywaliśmy ostatnio. Zabrakło też skuteczności, kilka razy mogliśmy być znowu w meczu. Mieliśmy okazje, żeby się liczyć, ale nie wyszło. Jak się ma wynik po swojej stronie, to aspekt fizycznie nie jest aż tak ważny.

AAA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Do Syn trenera:Nsame od dechy do dechy?

Czy Ty jesteś ślepy czy udajesz?

Ten 40 letni emeryt ma siłę na 3-4 sprinty,tak samo jak ten pseudodyrektor Jacuś Z. odpowiedz

Syn trenera - 3 minuty temu, *.netfala.pl @AAA: Ile dostał szans...Nsame, jak gra to przebiega więcej niz Gual... To nie jest jakiś popierd z 4 ligi hiszpańskiej... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Różnica klas... nie mamy lidera, nie ma ataku... nie ma mentalnosci zwycięzców, Kapustka to nie kapitan takie ciepłe kluchy... Gual to żart... powinien grać NSAME od dechy do dechy. Pekhart i robol z Francji żenada i kiepski żart..................... Bramkarza nie ma ani jednego w klubie... Ktos zapomniał kupić środkowego pomocnika.. takiego jak Sousa w Lechu... nie mamy skrzydel Chodyna przeszedł obo meczu podobnie jak Samuraj a Lech Irańczyć klasa... Smiechłem, ze Lech miał więcej czasu na odpoczynek.. pewnie ... czemu w pucharze grala podstawowa jedenastka, trzeba było odpoczywac.. Zreszta Synowie Albionu grają co 3 dni i odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie powinny tak wyglądać personalia Legii. Połowa grajków trafiła tutaj przez przypadek Nsame, Barcia, Gonzalo, Burch ,Kun, Mori itd itp. Nie ma ataku i nie ma obrony i nie ma drużyny zbyt dużo chaosu i przypadkowości w defensywie i ofensywie. Decyzyjność strzałów poraża walą na siłę a stracone dzisiaj 2 bramki po technicznych strzałach. odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do Maik83 dokładnie kolego MAMY JEDNĄ Z NAJSŁABSZYCH KADR ( L) na przestrzeni ostatnich lat.Brakuje zawodnikòw pokroju Luboji , Ofoe Radovicia Vrdoljaka czy Josue.Z całym szacunkiem ale gro zawodnikòw ktòrzy byli isą dzisiaj w klubie NIGDY NIE POWINNA BYĆ!Pewnie uzbierało się by spokojnie ze 2 składy!

odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl @Arecki: Luboja to był Pan piłkarz jakiego w Legii już niestety nie będzie, teraz mamy inną politykę transferową bo do niektórych głów nie dochodzi że taki piłkarz co sam w pojedynkę może wygrać mecz by się nam przydał ale niestety nas stać takiego kogoś sprowadzić... odpowiedz

ABCD - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zgadzam się z trenerem. To jest piłka. Vinagre miał setkę, niestety nie wpadło. Kapustka tez miał dobrą okazję, trudno. Boli bardzo ale jesteśmy z Tobą LEGIO na dobre i złe. odpowiedz

Robert60 - 2 godziny temu, *.chello.pl Trener zapomniał, że w zależności od przeciwnika trzeba dobierać taktykę. I zostawił samego Augustyniaka na przeciwko czterech pomocników Lecha. I przy trzech bramkach to się okazało decydujące.

Poza tym Vinagre nie nadaje się na obrońcę, a Luquinas i Morishita są za słabi fizycznie by jednocześnie być na boisku, bo to osłabia grę w obronie.

Kapustka dzisiaj nic nie grał. Chodyna także nic nie pokazał.

Skład mamy słaby, ale i tak można go było na taki mecz lepiej zestawić. odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie mamy kadry na 3 fronty.Mistrzostwo odjechało trzeba przypilnować pucharu Polski w zimie pozbyć się paru piłkarzy i sprowadzić napastnika odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Maik83: Raczej trzeba sprowadzić albo wymienić z pół zespołu bo jak na ten moment personalnie jesteśmy daleko za Jagiellonią, Rakowem czy Lechem odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @Maik83: Proste 👍 odpowiedz

R2D2 - 2 godziny temu, *.orange.pl Chyba oglądałem inny mecz. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pycha grozi przed upadkiem....wystarczy poczytać wypowiedzi na forum Nieomylnych pouczających Prezesa który w zyciu osiągnąć szczyty czy pilkarzy którzy swe życie oddali sportowi....



odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: kroczy odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl 👍💪🏆 odpowiedz

hen ryk - 3 godziny temu, *.net.pl ofensywa od dawna kuleje. odpowiedz

