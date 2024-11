Frederiksen: Byliśmy zdecydowanie lepsi

Bardzo cieszę się tym momentem, zawsze fajnie się wygrywa takie mecze, kiedy pokonuje się największego rywala. To dwa największe kluby w Polsce i najważniejszy mecz w Ekstraklasie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to zwycięstwo znaczy bardzo wiele dla nas i naszych fanów, którzy wypełnili dziś stadion i stworzyli doskonałą atmosferę. Prosiłem moich piłkarzy, żeby zagrali dla tego klubu, miasta, kibiców i zawodnicy włożyli dziś serce w ten mecz.

Niels Frederiksen (trener Lecha): Emocje w szatni były bardzo duże, większe niż po innych spotkaniach. Druga połowa doskonała w naszym wykonaniu, pobiliśmy rywala 3-0. Pierwsza część była wyrównana, zakończyła się wynikiem 2-2. Wtedy był taki mecz na styku. Kosztował wiele sił obydwa zespoły. W drugiej części byliśmy zdecydowanie lepsi, także pod względem fizycznym, ale Legia gra zdecydowanie więcej meczów niż my. Bardzo dobra postawa ze strony wszystkich moich zawodników.

Ju(L)ius - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Czyli w inne nie wkładają? To tylko ponownie pokazuje jak amica i inne zespoły spinaja d...y na Legie..... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trochę przesadzilł...to nie są dwa najlepsze kluby w Polsce....Przed Lechem są jeszcze Górnik, Ruch czy np.. Wisła ... odpowiedz

