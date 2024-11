Bolesna weryfikacja

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Tomasz Marciniak

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Krzysztof Myrmus



BRL - 6 minut temu, *.play-internet.pl Mecz był wyrównany. Kilka razy siadło pyrom i tyle. Może jak by Tobiasz bronił to by było lepiej.



Bellial - 9 minut temu, *.co.uk Po takim meczu, to nie tyle powinno być zwolnienie trenera, co sam trener powinien podać się do dymisji, takiego wstydu Legia nie miała od 40 lat , pamiętam mecz gdy kapitan Lecha prosił żeby ich nie dobijać bo będą mieli problemy . Wstyd , wstyd,wstyd odpowiedz

Paczkomat - 30 minut temu, *.plus.pl 38 lat temu Legia straciła ostatnio 5 bramek w lidze. Za to jutro powinny być zwolnienia. Zieliński, Mozyrko, Feio, Malarz, od jutra nie powinni już pracować w tym klubie. Dobranoc. odpowiedz

Lupus - 32 minuty temu, *.centertel.pl Byli po prostu zmęczeni : widzew, mińsk, podróż do posrania tez robi swoje.

77/82 - 38 minut temu, *.chello.pl Po tym meczu nie powinno być ocen. Każdy piłkarz, który pojawił się dzisiaj na boisku powinien dostać "0" i dostawać po każdym kolejnym meczu, dopóki będzie hańbił swoją osobą koszulkę Legii Warszawa. W końcu stracenie największej liczby goli w e-klasie od 1986 roku zasługuje na jakieś wyróżnienie. odpowiedz

Ja - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Po prostu wygrał lepszy... odpowiedz

Dino - 44 minuty temu, *.chello.pl Feio powiem ci zaimponowałeś mi w ostatnim wywiadzie ty i twoje grajki mówili że wskakują na wysoki poziom ale już wiem że nie tyczyło się to ekstraklasy tylko macie jakiś turniej w Fifę w centrum treningowym!Dobry z ciebie żartowniś:) odpowiedz

NaSpokojnie - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Z czołówki mamy najkrótszą ławkę rezerwowych, chodzi mi o rezerwowych którzy dają dobry poziom.

Dobrze że jest przerwa na reprezentację bo trochę jest szansa naładować akumulatory.

Wynik dzisiaj niestety jest jaki jest. Konieczne potrzebne dobre 3 transfery w zimę, szczególnie napastnika grającego jako 9. Gual może grać ale jako 10. Teraz żałuję że odszedł Kramer mimo że na początku cieszyłem się że odchodzi... odpowiedz

Zosiek - 48 minut temu, *.plus.pl Co wolicie puchary Europy i kasa dla miodka czy liga i fajne mecze dla kibiców, bo inaczej jest kicha odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kobylak na stale do bramki…pogonci ten wifon na glowie w zimie odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Dziś Radnicki remisuje na wyjeździe z Partizanem 2-2! Znowu Fedja pokazuje klasę! Z Partizanem który wygrał 6 ostatnich meczów, w tym.z TSC i Cukaricki czyli tymi mocniejszymi zespołami od Radnickiego.Po co w ogóle piszę o tym zespole? Po to by opowiedzieć o kolejnych wnioskach! Dziś w tak ważnym meczu nie wyszli w pierwszym składzie podstawowi Mircetić(ofensywny),Ben Hassine(Rozgrywający) I Dadić (lewy obronca) oraz Golijanin który grywa w 1 składzie. Do przerwy przegrywali bo dali jeden prezent przeciwnikowi,a pierwsza bramka z kontry.Oczywiscie 60% posiadania z tak mocnym rywalem na wyjeździe. W drugiej połowie od razu 3 zmiany i odrobili straty a Partizan już nie miał za wiele do gadki! Do czego zmierzam? Ano do tego że Fedja mając tak słabą kadrę potrafi wykreować 16-17 ludzi na takim poziomie że nie zaniżają go grając w 1składzie! A ma skład naprawdę ubogi! U nas Feio ma 30 paru chłopa i gra 11 zawodnikami z pola i 2 bramkarzami czyli korzysta z 13 ludzi! Po prostu zapędził się w kozi róg bo jest ograniczony i sam się ograniczył z możliwościami wyboru! Mógłbym wiele więcej mu zarzucić łącznie z tym że nie zmienił systemu dużo wcześnie i nie umie wykreować ludzi jak Fedja gdzie zawodnicy dochodzili w trakcie sezonu nawet i z marszu ich wbudowywał w zespół! To jest fachowiec. Feio jeszcze długo nim nie będzie. Ja mam nadzieje ze nowy dyrektor sportowy zmieni również trenera i ten zespół musi iść w nowym kierunku..Uważam po dzisiejszym meczu,że ten Szczepaniak,chłopak ma duży potencjał i powinien grać już w kilku meczach! Ja bym go wystawił z Mińskiem na 30 min,wcześniej z Backą przy dobrym wyniku. Zupełnie bardziej mi się podoba niż Urbański! odpowiedz

Leon - 37 minut temu, *.tpnet.pl @Znawca: Jakie wyniki robi ten Rdanicki z tym świetny trenerem w europie? Od Legi pewnie by dostał bęcki podobne jak Topola.

Mieszkaniec Grochowa - 1 godzinę temu, *.plus.pl Przegraliśmy,ale Lech robi piękne oprawy i wspaniały doping robią,trzeba się od nich uczyć i tyle w temacie odpowiedz

Brzeg opolski - 35 minut temu, *.a2mobile.pl @Mieszkaniec Grochowa : ty chyba z policji jesteś,że wypisujesz takie bzdety odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pisałem przed meczem z Dynamem że podniecacie się nie wiadomo czym tym że Legia wygrała z Lechia i Katowicami że przepchniela mecz z Widzewem wspomialem że w Poznaniu ich zweryfikują dostaną baty i wrócą z podkulonym ogonem !Myliłem się?ani trochę także nie piszcie mi o jakimś mistrzostwie które jest nie możliwe że Legia jest silna bo sa sredniakiem ligi który nie potrafi grać w piłkę z dobrze ułożonymi ekipami !!!!aaaa i do kolegi co się tak mądrzył mam nadzieję że dzisiaj tańczysz z radości walili jak w kacza d.....! odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pożegnajmy już Majstra. Znowu. odpowiedz

Drybcio - 9 minut temu, *.21.3 @eLka: "Majster" to oni tam w Poznaniu mają, Legia gra o mistrza. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Loczek tochyba teraz kombinuje tak z pucharu biedro kasiore wyciągnąć PP zdobyć żeby grac w pucharach za rok a w lidze to grac na całego dla tego co da więcej w decydującej fazie. odpowiedz

Lis - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak można taki hit ustawić 3 dni po meczylu pucharowym . Legii i Jagi komisja ustawia hity 3 dni po pucharze - dramat odpowiedz

Benit - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Morishita to kiedyś trafił w piłkę?

Koleś ma taki rozrzut że powinien po treningu zostawać że trzy godziny. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.178.6 Bolesna porażka a wręcz nokaut, ale cóż nie pozostaje nic innego jak wstać i walczyć dalej. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.aster.pl @inka: Ważne że ceny jak za LM. Robią z ludzi głupich. A raczej ludzie są głupi. odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na razie nie mamy drużyny Na podium w lidze. Personalnie jesteśmy słabi. Lech, Raków w plecy, punkt z Jagą. Te drużyny są lepsze personalnie i taktycznie. No ale my nie mamy skautingu i dyrektora sportowego. Trener też nie przekonuje. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.176.138 @Andre as:

Ja właśnie twierdząc o naszej kadrze to co ty, uważam że trener robi wynik ponad stan. odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.skybroadband.com Legia i Jaga grały w czwartek w EL, dzisiaj grały w lidze...Legia przebiegniętych 109km...Jaga 121km....Dziękuję odpowiedz

Trener Bramkarzy - 51 minut temu, *.plus.pl @Huwdu: w punkt nie walczą ile było stsrc...ze iskrzylo ile żółtych....żal nie ma jaj....Czemunjue gra Nsame...tylko pozorant gual... odpowiedz

gary - 21 minut temu, *.chello.pl @Huwdu: Nic dodać nic ując odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Brak zamienników to są ludzie A nie automaty w zimie do wyp . . Burch barcia goncalves pekhart i nsame który robi zamieszanie kun celhaka i alfarela znak zapytania no i główny winowajca zieliński który sprowadził gówno do LEGII odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.. Widać, że Legia ma w nogach dwa razy więcej meczów w sezonie niż łach, co jednak nie usprawiedliwia drugiej połowy. Legia nie miała żadnych argumentów, grała słabo i tyle 😡 odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przegrać z liderem zdarza się boli strata punktów z puszczą śląskiem Piastem teraz mecz z Cracovią jeśli przegramy to zostanie tylko puchar Polski bo z ligi pucharów może nie być 🏆 odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oj źle się patrzyło jak pyrom dobrze się grało!!!🔴⚪️🟢 odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.147.182 Niestety ale wynik taki jak gra (. Oyedele albo Elitim a do tego prawdziwy napastnik nadal NIEZBĘDNI. Ale albo popsuci albo brak ….(. Chyba zagrali na tyle ile dziś mogli, można tylko rozważać czy nie za otwarcie … odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Obrona💩💩💩💩 tyle w temacie odpowiedz

Jarkonet - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Postaram się o rozsądny komentarz a nie płaczliwy i psedofanow Legii co tylko potrafią narzekać . Lech był lepszy i tu pewnie wszyscy się zgadzamy ale …. Legia gra na trzech frontach ( bez przekładania meczy i pierwszy raz ani piłkarze ani trener nie zasłaniają się zmęczeniem po pięciu meczach - tak grają topowe drużyny. Pirwsza połowa meczu była naprawdę dobra i przyjemnie się to oglądało druga do zapomnienienia. Czego brakuje Legii - dobrych transferów dlaczego Lech wygrał bo ma trzech czterech piłkarzy ,którzy umieją stzekic z 16-20 metrów i to dobrze strzelić technicznie czy siłowo my takich zawodników nie mamy czasami coś wyjdzie Bartkowi lub Rafałowi czasami. I zgodzę się ,iż powinniśmy kontraktować lepszych zawodników nie wiem czy brak nam odpowiednich skautów czy potrzeba nam lepszego dyrektora sportowego z szacunkiem do JZ. . Takie są moje przemyślenia czyli nie mamy napastników . Nie będę się znęcał nad JZ ale na 10 transferów odpala 3-4 piłkarzy proszę zwrocie uwagę na letnie wzmocnienia . Uważam że spokój i jeszcze raz spokój myślę ,iż napewno jest potencjał ale czekam na zimowe okno czy dołączy 1-3 piłkarzy ,którzy potencjalnie wzmocnią formację ataku . Trzymam kciuk aby po tym meczu zaczęli kopać jak Jaga i aby zaszli jak najdalej w LK bo to może skłonić odpowiednich piłkarzy do podjęcia decyzji aby grać Legii. I przypominam tylko Legia na dobre i na złe. Mocno Legia !!!🏆 odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jarkonet : Rozsądnie napisałeś, ja dodam nam potrzebny jeden konkretny transfer (bo ostatnio była ilość zbyt duża), potrzebny napastnik! prawdziwy napastnik! i powrót Elitima bo w meczach z czołówką brakuje jakości w pomocy, Bartek sam nie może ciągnąć gry i dlatego nam nie idzie z Rakowem, Jagą i Lechem, a nawet z Pogonią. Nie może w takich meczach grać Mori i Liki razem (oni powinni grać na zmianę) odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl @Jarkonet : Nie mamy składu na 3 fronty ale ktoś za to odpowiada więc trzeba zimą podziałać - nie ilościowo ale jakościowa 2-3 transfery maks ale bez wpadek jak do tej pory a jak będzie zobaczymy - jedziemy dalej jeszcze jest o co się bić 👍 odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jarkonet :

Pożegnaj się z Majstrem kolejny rok z rzędu. odpowiedz

Duarte - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dla mnie ten mecz był dobrym kabaretem. Czasami dobrze jest pośmiać sie. odpowiedz

Legijne Piaseczno - 2 godziny temu, *.centertel.pl Po dzisiejszym meczu nasuwają mi się dwa nowe słowa a mianowicie zmoryszycić podanie i zkapuścić strzał😉a tak na serio niestety motorycznie dziś byliśmy daleko za pyrusami zwłaszcza w 2 połowie. Za mała rotacja składem? odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl Trzeba się nauczyć grać na trzech frontach - tudzież ławkę wzmocnić, amika gra w pucharach na konsoli widać po nas że zmęczenie wychodzi a zmienników brak.



Obrona dziś to patologia jakaś była - zero skupienia, no cóż wpierdziel był może też w gabinetach pomyślą jakich piłkarzy ściągają bo słabo to wygląda, ale nie idźmy drogą wronek - ja chce europejskich pucharów nie ma odpuszczania i wystawiania rezerw w Europie, tylko do jasnej cholery ściągnijmy 2-3 jakościowych graczy bo nawet z ławki nie ma kto wejść.



Nie odpuszczamy jedziemy dalej - ale mistrza dziś prawdopodobnie przegraliśmy ale nie takie cuda się zdarzały więc kto wie 👍 odpowiedz

WR - 2 godziny temu, *.134.200 Za mało Polaków w skłądzie - obcokrajowcy nie czują wagi tego meczu ! Dla nich kolejny dzień w pracy . Tu trzeba zapte...ać! odpowiedz

Jajcek derektor - 2 godziny temu, *.. Morishita, zawsze w niego wierzyłem, jest kocurrem ale tylko na amatorów.



Tak wysoka porażka jest dzięki Jajckowi który nie umi w transfery i wariatuńcio fajo który z kolei wiedząc że będzie zwolniony gra na wynik w pucharach bo to jest mu potrzebne do następnej pracy. Z korniszonami z mińska zagrał najsilniejszym składem zamiast wystawić rezerwowych no i w drugiej połowie amika przyspieszyła i naszych zmęczonych magików rozklepała.



Wszyscy chętnie w czwartek obejrzeli by w akcji takich asiorów jak Dudziński-Meneldes, Barcia, Burch, Cielaka, Pethart, Akfarela i ten urodzony w 1817 na plantacji bawełny afroszfajcar. Owoce ciężkiej i bardzo przemyślanej pracy s kał tingu pod przywództwem władającego wieloma językami i mającemu setki kontaktów na całym świecie Zielińskiego.



A kto ich zatrudnił?



Wylokowany przygłup. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Porażka z dość mocnym Lechem nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem

Niestety, ale nie da się grać i wygrywać wszystkiego grając jednym składem, w dodatku co 3 dni.

Zmęczenie widać u nas jak na dłoni, a na ławce brakuje jakości w ofensywie, żeby konkretnie odciążyć pierwszy skład.



Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl @Egon: dokładnie, nie da się wszystkiego wygrywać, Lech ma czas na regenerację, wszystko postawili na MP. odpowiedz

krzys27 - 2 godziny temu, *.virginm.net Prosze Was wszystkich...nie badzmy kibicami tylko i wylacznie sukcesu...tak kolejarze sprali nam dzisiaj 4 litery...ale to nie koniec swiata...dalej jestesmy w grze...dalej jestesmy Legia Warszawa tak, ze zachowajmy godnosc i dalej dazymy do zalozonych celow...na dzien dzisiejszy konieczny dobry rozgrywajacy z duzymi 🥚 odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale siara...☹️ odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.mm.pl To za pychę malarza i jedrzejczyka. Dwóch cepów, którzy biorą ogromną kasę z Legii a nic w zamian. Malarz weź się za szkolenie bramkarzy, bo ani Tobiasz, ani Kobylak... odpowiedz

Bysio - 2 godziny temu, *.. 👎 odpowiedz

Sober - 2 godziny temu, *.orange.pl Co tu dużo pisać, Legia została upokorzona.

Mecz z bardziej wymagającym rywalem i od razu bolesna weryfikacja.

Marce(L)i - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie oglądałem tego meczu. Niestety los sprawił,że nie podziwiałem wyczynów naszych kopaczy w Poznaniu. odpowiedz

Spontaniczne powitanie Gwiazd na Łazienkowskiej ? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To o o której na Ł3 witamy z Dumą nasze gwiazdy za te chwilę szczęścia, które dały nam na Bułgarskiej ? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Tak jak pisałem od pół roku,Jacek Zieliński zawalił kolejne okienko transferowe biorąc straszny szrot,że my nawet nie mamy jednego ogarniętego gościa na ławce. A teraz będzie brnięcie dalej w przeciętność..Zatrzymywanie Japonczyka,który na wyższym poziomie nic nie potrafi zrobić jest kompletnie bez sensu! Lepiej dołożyć pół mln. i kupić człowieka z liczbami i umiejętnościami kreowania,i golami. To samo Gual się nie nadaje na atak,Chodyna również nie ma umiejętności by grać u nas..Luqi też prochu nie wymyśli! Całą formacje ofensywną trzeba wymienić na nową dużo lepszą jakość. Feio też dla mnie aut skoro on chce Japończyka zostawić,i dalej promować przeciętność! A jeżeli ktoś się upomina o kogoś z rezerw,to biję się w pierś że nie oglądam ich meczy,ale dziś zobaczyłem całą tą kopaninę ze Skierniewicami...To jest dramat! Majchrzak nie nadaje się do niczego.Inni nie lepsi.Szczerze? Te wyniki,które osiągnęliśmy to przekłamanie rzeczywistości o 180 stopni,a z Broendby oszukaliśmy przeznaczenie.Ani pierwsza drużyna nie ma argumentów na mistrza,tak rezerwy też są strasznie beznadziejne na 4 poziomie rozgrywkowym.😟 odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.178.6 Najbardziej szkoda naszego wybitnego Trenera Pana Gonzalo Feio ale wieżę że od tej pory może być już tylko lepiej. odpowiedz

Ktoś - 2 godziny temu, *.play-internet.pl On się nie poczuwa do winy, dzisiaj siedzal na trybynach ,a trenerem byl ktoś inny,to nie jego wina ,a kibice legi podpalili pociag w Poznaniu, ale to tez nie ich wina po co tam stał jak rzucali racami, odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czuję się upokorzony...😤 odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.147.93 Weryfikacja... odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Za chwilę wyleje się na mnie hejt, ale wolę Legie walcząca w pucharach, z czego jest hajs niż o mistrzostwo Polski z którego poza trofeum nie ma wiele. Nie oszukujmy się, w LM nie ma dla nas miejsca, a w LKE zdobywamy punkty do rankingu i kasę oraz promujemy piłkarzy. Światem rządzi kasa, a nie ilość mistrzostw kraju. Lech gra na jednym froncie, my na trzech. Trzeba skupić się na Pucharze Polski aby miec zapewnione puchary. Przypomnę że ostatnio gdy Lech grał w pucharach zajął 11 miejsce w lidze. Także głowy do góry. odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Piotrek: zaden Hejt nie zabawiają się w Jacka Zielka płaczka ....masz swoją opinię i tyle odpowiedz

Horhe - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Piotrek: Generalnie zgadzam się z tą tezą niemniej mistrzostwo byłoby również możliwe pod warunkiem większej stabilności składu. Sprzedaż tylko jednego gościa w okienku z podstawowego składu bo inaczej zbyt dużo punktów tracimy do momentu zatrudnienia nowych. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Piotrek:



A ja uważam, że nie ma tu priorytetu - trzeba walczyć i tu i tu. Bo Mistrzostwo poza prestiżem daje największe szanse gry w pucharach w sezonie kolejnym. Jak jesteś mistrzem możesz przegrać dwa dwumecze w eliminacjach i grasz w pucharach. Jak wygrasz Puchar Polski możesz przegrać raz. Jak zajmiesz drugie miejsce w lidze nie możesz przegrać ani razu. Dlatego Mistrzostwo jest super ważne. Ale jednocześnie, nie można zlewać innych rozgrywek, by je ugrać. Po prostu trzeba wszędzie grać dobrze. Co by nie mówić o dzisiejszej porażce, Legia w tym sezonie pokazuje, że tak się da - da się godzić puchary i ligę. Wszystko jest do odrobienia, jak nie teraz to na wiosnę. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Piotrek:

Z tego co piszesz można wyciągnąć dwa wnioski

Oba tragiczne

Kasa jest ważniejsza niż trofea

Mistrzostwo (i ewentualnie Ligę Mistrzów bo jedynym cieniem szansy na LM jest właśnie mistrzostwo Polski) oddajmy innym

Tragedia z twoim myśleniem

I jeszcze niektórzy zgadzają się z tobą odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl O co pierwszy poważny sprawdzian i Lech nas zgwałcił..... Wszyscy beznadziejnie....na czele Kobylak Chodyna i tłusty Wszołek....Żeby L nie miała bramkarza na topie wstyd... czemu kiedy było Nsame...czemu jie gra tylko ten paraliż Gual...Faja Zieliński Out Niezmiennie... odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl bezbłędnie Nas wyjaśnili... FORZA LEGIA!!! odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Jagiellonia przegrała w Poznaniu 5-0.

Teraz daje radę.

Z Legią będzie podobnie, tylko teraz trzeba już rozsądnych wzmocnień.

Wyeliminować słabe ogniwa, pozyskać znacznie lepszych graczy i będzie ok.

Ale bez kolejnych rewolucji, bo znowu w pewnym momencie coś nie pyknie.

A generalnie spokój i... spokój.💪



Słż - 3 godziny temu, *.chello.pl Lech to nie bania luki maja lepszych jakościowy piłkarzy nie to co gaul który wszystko chce wali na pale po nogach po trybunach odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Słż:

Nie maja lepszych piłkarzy, ale mają czas na odpoczynek i regenerację, a my tego czasu nie mam, bo gramy co kilka dni. odpowiedz

Lubelak - 3 godziny temu, *.nette.pl Po 15 kolejkach Legia ma 4 punkty więcej niż Motor Lublin. Motor to drużyna która opiera się na zawodnikach którzy zajęli 4 miejsce w 1 lidze. Kilku jest jeszcze ze składu który wywalczył 6 miejsce w drugiej lidze. Mówimy o Legii która co roku ma najwyższy budżet w lidze. Na co idzie ta kasa? W tym sezonie budżet Legii to prawie 200 mln zł. Motor ma budżet 20 mln zł. Jak to możliwe że między tymi klubami są 4 punkty różnicy po 15 kolejkach? odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl @Lubelak: tak, że Legia gra w pucharach i nie ma długiej ławki rezerwowych. Taktyka klubu jest prosta, ważne aby jak rok temu załapać się do pucharów i tam zarabiać. odpowiedz

Lubelak - 2 godziny temu, *.nette.pl @Piotrek: Dzięki, faktycznie ma to sens. Pytanie czy z taką przewagą finansową Legii nie stać na coś więcej. Legia to w naszej lidze odpowiednik Barcelony albo PSG. Udział co roku w pucharach to powinno być minimum a nie cel sam w sobie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Lubelak:



Legia nie ma nic wspólnego z takimi klubami, bo PSG notuje zawyżone przychody z umów z firmami powiązanymi z właścicielem (czyli Mioduski musiałby z własnej kieszeni dokładać kupę kasy, żeby porównanie miało sens), a Barcelona notuje ogromne przychody realnie uzyskane z tego, że jest znana (top3 na świecie - obok Manchesteru United i Realu), więc zawsze kasa pojawia się znikąd. A Legia jest po prostu troszkę bogatsza i troszkę lepsza od konkurencji w Polsce, co w tak wyrównanej lidze znaczy prawie nic. odpowiedz

Wawa1973 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Z roku na rok Daruś stacza nas coraz niżej. Jesteśmy ligowym średniakiem i lepiej nie będzie. odpowiedz

Livescore - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jacie oni są słabi... Nawet takie ogórki ich leją.. odpowiedz

Ygh - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No niestety mieliśmy dobrą serię meczy ze słabymi przeciwnikami co zatuszowało trochę sprawę dziś mocniejszy Lech na zweryfikował tak jak przed paroma wygranymi meczami na zweryfikowały silniejsze drużyny odpowiedz

Xxx - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i prosze kilka kolejek mowilem ze nadejdzie weryfikacja z lechem. Jak przegramybz cracovia to feio powinien odejsc jak nie pitrafi z czolowka wygrywac. Dobrze ze Jaca odchidzi i masłowski w jego miejsce. Ps wszolek dzisiaj dni. odpowiedz

Łukasz Enko - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia dostała bęcki. Lech pokazał jej miejsce w szyku. odpowiedz

PLK - 3 godziny temu, *.platkom.pl Takich przestrzeni i luzu jaki dziś Legia dała Lechowi na swojej połowie nie widziałem już dawno w ich wykonaniu!!! We wcześniejszych meczach była kompaktowość w obronie, przesuwanie, podwajanie... Dzisiaj od początku to nie funkcjonowalo! Lech miał taki luz że pewnie sami byli w szoku!! No i cóż z tego że ofensywie tworzyliśmy sobie sytuacje skoro powraca stary demon - SKUTECZNOŚĆ!!! Nie mieliśmy żadnych szans w tym meczu przy takiej grze! NIESTETY!! POZDRAWIAM WSZYSTKICH... BĘDZIE LEPIEJ..

Lepiej stracić w jednym pięć niż w pięciu po jedynej bramce.. Liczę na syndrom Jagi... odpowiedz

L. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Słabi są...a Łach nie nadaje się ma puchary. odpowiedz

paw_pawela - 3 godziny temu, *.telkab.pl No cóż.. pozostaje zdobyć puchar🏆 w lidze konfederacji 😉

Perun1916 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl LIpa..ALE POCZEKAJMY...lepiej przegrac RAZ 5 _2 Niz 3 razy po 1_0 WSZAK

😡😡lECHOWI wchodziło wszystko co kopli.. TAKIE MECZE to raz na 10 LAT.. ONI MIatrza miec NIE BEDA odpowiedz

mukka - 3 godziny temu, *.11.21 Wiedziałem że poprzednie mecze graliśmy z dziadami - teraz zagraliśmy z ligowym średniakiem i od razu baty...

Nie ma trenera...Nie ma drużyny...Nie ma napastników...Nie ma obrony...Nie ma pomocy...

A co jest ? Ja jestem...Kibice są...To jedyna rzecz która nie zawodzi w tym klubie ! odpowiedz

Czas - 3 godziny temu, *.orange.pl Najbardziej boli fakt zakłamywania rzeczywistości przez zarzad Legii i trenerów.

Chyba każdy to widzi ,że obecnie Lech i Jagiellonia lepiej graja w piłkę.

Ostatnia seria to wygrane z beniaminkami i drużynami które nie grałyby nawet w naszej IIgiej lidze.

Legie od lat trawią działacze. Obiecujący zawsze to samo i nieumiejacy tego dotrzymać. A my wszyscy dajemy się nabijać w butelke odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.versanet.de Motor wygrał w Poznaniu.

Legia 2:5.

Wstyd odpowiedz

Www - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak się gra w pucharach tylko na playstation, a prawdziwy mecz raz na tydzień w lidze to kondycyjnie lepiej się wygląda w 2. połowie. Nie ma co dramatu robić po 6 zwycięstwach z rzędu. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ej Kobylak, to Malarz Cie nauczyl wybijania pilki = podawania napastnikom wroga? Czy sam taki genialny konszt opracowales?? odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Nie dziwię się że nie można skomentować….

Serwery się zacięły lol. To że niedziela z...ana to nic. Tego meczu nie można było przegrać żeby dalej można było się napinać ze gramy o mistrza.

Najbardziej upokarzające jest zawsze to co następuje po takim blamażu. Słuchać tych komentatorów i ekspertów z kompleksami.

Byli dzisiaj mega słabi a temat bramkarza bez zbędnego już komentarza. Tutaj zawsze tylu znawców co jednego strzału nie obronili. Nie nawidzę tego upokorzenia to boli bardziej niż wszystko inne. Dobra strona tej sromotnej porażki to jest to że już wiadomo że garnitur za krótko skrojony bo nie było kogo wpuścić żeby odmienić bieg wydarzeń. Słabo też Jacek wymyślił. Nie chce obrażać naszej legendy ale każdy ze swojej pracy jest rozliczany. Jest nadal ścisk w czołówce tyle że już bez nas. Nie czułem żeby dziś grali o mistrza to tyle w temacie. odpowiedz

Marcin77 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wiem że ciężko przyjąć taki wynik, skład mamy słabszy niż Lech, japończyk, Gual, ale według mnie Feio to może być dobry trener, grają do przodu, problemem są kiepscy piłkarze i brak porządnych transferów.

W drugiej połowie obcinali się jak juniorzy, ale Lech miał też szczęście, Legia nie zasłużyła z gry na taką porażkę, jeszcze się odbiją. odpowiedz

inka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl lech pokazał miejsce w szeregu legii.

trzecia liga europejską widocznie jest słabsza od tej śmiesznej ligi. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.aster.pl @inka: Ważne że ceny jak za LM. Robią z ludzi głupich. A raczej ludzie są głupi. odpowiedz

Gregorio - 3 godziny temu, *.wide-net.pl Mówienie na tak wczesnym etapie, że już nie ma szans na mistrzostwo jest bez sensu, bo w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Legia musi wygrywać seryjnie i będzie... Dziś niestety się nie udało, Lech był zabójczo skuteczny a słabszy dzień mieli dziś nasi obrońcy, bo za łatwo te gole padały. Ale ja Wam mówię, będzie dobrze! A za ostatnie 6 meczy mimo wszystko tej drużynie należy się kredyt zaufania, a nie tylko hejt. odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.co.uk @Gregorio : W tym problem że nasi obrońcy, praktycznie co mecz to mają słabszy dzień. Bądźmy realni że w tym sezonie, nie zdobędziemy mistrzostwa.

Autor - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gregorio : no to zobaczymy co będziesz pisał po Cracovii. Po co się oszukiwać? odpowiedz

DOT - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jakieś info na temat spalonego pociągu i powrotu naszych do domu? odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No to po sezonie! Może coś zwojujemy w przyszłym jak nie będzie żadnych pucharów europejskich! odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl 7 bramek, mecz był interesujący.

Zemściła się otwarta gra, należało wyjść dwoma defensywnymi pomocnikami i zamurować środek pola i grać z kontry.

Tak powinno to wyglądać w tym meczu: 4 5 1.

A to, że rezerwa praktycznie nie istnieje, to inna historia.

I nie jest to wina Feyo.

Nie ma sensu podawać nazwisk, brakuje około 7 graczy, na odpowiednim poziomie.

Gdyby nie było pucharów, ten skład mógłby dać radę, ale nie na 3 frontach.

Trzeba dostać do końca roku, zastanowić się co dalej i podjąć decyzje.

R1958 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Lepiej przegrać jeden mecz różnica 3 goli niż 3 mecze po 0-1,to tak na pocieszenie. odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.co.uk Dzisiaj Lech pokazał jak się gra w piłkę. Mają piłkarzy, mają prawdziwego trenera. Niby była zmiana taktyki a gra ciągle taka sama, czyli żadna. Zostało kilka meczy do końca rundy, i dopiero w przerwie zmienić Fejo na prawdziwego trenera i mimo dużej sympatii do Jacka Zielińskiego, potrzeba nam konkretnego dyrektora,oraz konkretnych piłkarzy. odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolf: nie zgoda z twoim komentarzem dlatego że walka dwóch drużyn równorzędną , bramka za bramką to się podoba w takich meczach,indywidualne błedy zawodnikow bramkarz Legii i chłopiec w majteczkach stracone bramki , brak zgrania w polu karnym zawodników Legii na siłe chcieli strzelić gola z ponad 15 metrów zamiast wchodzić w pole karne i walczyć na karnego nigdy tego nie zrozumiem

....to tak na ciepło po meczu ..pozdro odpowiedz

Polon - 3 godziny temu, *.plus.pl 400 zł i osobowym drugą klasą do Warszawy!!!! odpowiedz

Brudny Harry w krainie czarów - 3 godziny temu, *.sk1.com Chciałem o tym meczu napisać wszystko, ale że mogę niewiele, nic nie napiszę i zamiast do oklasków lepiej złóżmy ręce do modlitwy🙏 odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wydaje mi się że Legia Lecha poprostu olała.Mysleli że grają z drugim dinamem minsk albo z Baśka topola.To że ograli betis nie oznacza że można podejść tak a nie inaczej do ligowego rywala.W Europie jeśli chodzi o obronę to Legia trzyma fason.A tu już po dwudziestu paru minutach straciła dwie branki 🤔 🤔 🤔 Lech aż tak mocny nie jest.Legia zaś w drugiej linii oraz w linii obrony zagrała najgorzej od wielu lat.W Europie tak nie gra.

Wcześniej ktoś z kiboli tu na tej stronie napisał że w Europie grają dobrze zaś jak przychodzi liga to zaczyna się,,odpowiednie podejście do meczu"Dziś było widać w zespole Legii duzo nonszalancji oraz brak odpowiedniego ciśnienia na zawodników zdechlakow z poznania.I nie zmienia to zmiana bramkarza.Mozna się wykręcać że gra się na 3 frontach ale jeśli się niema sił żeby łączyć to wszystko to moze jeden front odpuscic.Poza tym zamienników też za bardzo niema.Gdzie jest Elitim gdzie Goncalves gdzie Oyedele.Ich dziś zabrakło.A dzieciarnia całego zespołu nie pociągnie.Mam nadzieję że nie odbije się to negatywnie w europejskich pucharach odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Co jak co, ale Lech to jednak lepsza od dwie klasy ekipa niż Białorusini. Byli lepsi i tyle co zrobisz liczę na rewanż na Ł3. To co robił dziś Mori i Gual to żenada, tam Ishaka grał w ataku i w obronie, a u nas Gual trafił wszystko a mori gołębie na dachu stadionu trafiał. odpowiedz

LLL - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje dla Lecha!!! odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prawda jest taka że wygrywamy z dołem tabeli a góra weryfikuje miejsce Legii. Ostatnia drużyna w tabeli gra z Lechem na zero z tyłu a my dostajemy 5. Bez komentarza. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.chello.pl do domu na piechotę odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Do przerwy dotrzymywaliśmy kroku,po przerwie Lech wrzucił czwarty bieg i pozamiatał konkretnie. Po 1) byli wypoczęci,i w drugiej polowie bylo to widać.Po 2) mają większą jakość w ofensywie i wypracowane schematy ofensywne grane na pełnej szybkosci.Po 3) Taktycznie Lech zagrał lepiej.Są bardziej dopracowanym zespołem od nas. Po 4) w ogóle nie mamy ławki rezerwowych,a było 9 transferów. Wszystko w temacie.☹️ odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @Znawca: Ławki nie ma to fakt - gramy co trzy mecze tym samym składem to musiało się tak skończyć . W pucharach to wychodzi bo gramy z drużynami co też mają sporo meczów w nogach, tu co mecz trzeba rotować 4-5 graczami a my nie mamy kim ot cała prawda odpowiedz

Znawca - 43 minuty temu, *.interkam.pl @Dimas: zgadzam się z Tobą,ale też poza Betisem to byliśmy faworytami nawet u buków,więc zwycięstwa nie są niespodziankami. odpowiedz

Samuel - 3 godziny temu, *.plus.pl Taktycznie zjedzeni, przerzuci i wys... Fakt, że Lech ma trenera i piłkarzy, a nie wyroby piłkarsko podobne. odpowiedz

Zmiany słabych do 2 a z 2 ki dobrych walczácyxh - 3 godziny temu, *.147.103 Autor-Lech worowadzał pomału młodych…a Legia robiła co mogła

A ja od siebie dodam

Sztab szkoleniowy i Astiz dbo

Faja widział mecz z trybun

Zmiany w Legii powinny byc juz 68 min meczu wszyscy widIeli komu nie szło dzis

A zmiennicy nerwuca na ławce

Czemu trener nas nie wpuszcza

Zmiany w Legii 80 min za puzno

MłodI zmiennicy ponownie nieorzygitanu orzez ciezko oracujacy sztab

Dbi dnem imuŁ…🚀💥 odpowiedz

grev - 3 godziny temu, *.inetia.pl Pierwszy "w miarę poważny" rywal od początku października. W łeb. Chodyna pierwszy do zmiany, jeszcze w pierwszej połowie, a gra do końca. Zmiennicy - tragedia. Kołderka króciutka. odpowiedz

krzeczu - 3 godziny temu, *.205.229 no to i mistrzostwie możemy zapomnieć odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.versanet.de W POZnan wygrał Motor a my 2:5.

Wstyd!!! odpowiedz

krzeczu - 3 godziny temu, *.205.229 no to i mistrzostwie możemy zapomnieć odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.. Morishita i Pankov dziś nie powinni grać. odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 5:2 . Dziękuję #Legia . Idę oglądać mecz @Chiefs vs @Broncos . #Chiefs ma obronę. #Legia nie ma. Mistrzostwa Polski też nie będzie miała. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A Kacper to kiedy stracił 5 goli z amica....? 🤔 odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.210.121 Jacek, Feio do widzenia odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Niestety, ale trzeba porządnie wziąć się za budowę składu. Panu Jackowi należy podziękować. Nie mamy bramkarza (od czasu jak Malarz się za to wziął - tragedia), hołubiony przez gawiedź Vinagre w obronie statysta i z rożnych nie potrafi przekopać za pierwszego obrońcę, o Gualu nie ma co mówić, oprócz chaosu dodał też dziś asystę dla przeciwnika, a to co odwalali dwaj konusy - Mori i Luqui, to szkoda gadać. To, że dostjemy w d... i nie ma komu wejść, żadnego normalnego skrzydłowego, to dramat. Oddzielne zdanie nalezy się naszemu geniuszowi taktyki i wolnych stref. Fajnie, że siedział dzis na trybunach, bo może dzieki temu nie dostał czerwonej kartki. A to, że na taki mecz nie wziął Nsame, to granda. Wszyscy na Kameruńczyka jadą, a jakby dostał tyle szans co choćby Pekhart, to śmiem twierdzić, że miałby kilka goli więcej. Ps. Ktoś wie, kiedy ostatnio dostaliśmy 5kę w lidze? Bo to może być jakis dłuuuuugi rekord. Ps.2 A łach pokazuje, że wystarczy dobry trener i te same lamusy, które w zeszłym sezonie kopały się po czole, ogrywają nas jak chcą.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Paczkomat:



Ale wiesz, że te rożne grane są tak, żeby Legionista wbiegł przed pierwszego obrońcę? Pamiętam jak Pączek tak wrzucał kiedyś i to było wtedy irytujące, bo nic z tego nie wychodziło. Natomiast po tych dograniach Vinagre padały już w tym sezonie gole. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: no to nie tym razem chyba, bo nikt tam nie wbiega.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Paczkomat:



No jak nie, jak raz trafił Pankova w czoło... odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.chello.pl Mistrzostwo pozamiatane. Został PP. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mowilem ze nie będzie tak kolorowo, jak niektorzy wieszczyli...... slaba forma kilku zawodnikow zostala ukarana.... oni zagrali na 120%, my najwyżej na 70% i to w 9..... kapustka i chodyna nie istnieli..... Mori dramat.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ju(L)ius:



Co Ty znowu bredzisz. Był tylko jeden ananas, który na live wieszczył kolorowy wynik i był to niejaki 💩Julius💩 - może znasz? Wiesz, ten taki oszołom co gada od rzeczy. A Lech zagrał co najwyżej na 113%, a Legia na nie mniej niż 74%. Podsumowując: Julius dramat... znowu! 💩💩💩 odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Weryfikacja przykra i brutalna ale czy zaskakująca? Porównajmy sobie stany osobowe zespołów z czołówki. Czy Legia ma lepszy skład od Lecha ,Jagielloni czy Rakowa? Wg mnie nie-ten skład jest gorszy ,a do tego słabsza i krótsza ławka rezerwowych. Miejsce Legii w lidze jest adekwatne do możliwości personalnych zespołu. Z przeprowadzonych transferów przynajmniej połowa to niewypały. Nie ma cudów jeżeli inne kluby mają po prostu lepszych graczy. Samą nazwą i sławą Legia mistrza nie zdobędzie. odpowiedz

gość11 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Malarz 🤡 odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.chello.pl Bez napastników nie wygramy. Z taką dziurawa obroną będziemy tracić bramki. Jakość zawodników poniżej poziomu. Piłka nożna to gra zespołową + trzeba myśleć a my walimy na siłę. Pierwsze 2 bramki rywali strzały techniczne a my lubuskie dubu. Vinagre czysta sytuacja na 11 metrze i co siłowo a oba okienka puste. Wielu graczy słabych na tle rywali dzisiaj ale i wcześniej też. Strzały luqi, Mori, Chodyna Kapustka Gual czy Wszołek bez sensu. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To nam pokazali miejsce w szeregu. Nasze grajki już uwierzyły w swoją wielkość. A tutaj taki gong. Ogólnie to ch...j,d....a i kamieni kupa. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mecz dobry dla oka. Szybka gra,dużo akcji i goli.

Dzisiaj przegraliśmy ale wole takie porażki niż jak wygrana w tamtym sezonie gdy na mecz nie dało się patrzeć. A wygraliśmy tylko dlatego, że amika strzelała sobie sama.

Trenujemy dalej. Dużo jeszcze meczów przed nami.

Dzisiaj z naszej strony mało celnych strzałów tylko 5.Mało przebiegnietych kilometrów tylko 108. Powinno być z 10 kilometrów więcej.

Na minus ławka rezerwowych. Sama młodzież i nikt wartościowy. Jeżeli ten Nsame jest tak słaby, że nie łapie się do kadry meczowej to skrócić wypożyczenie.

W przerwie zimowej potrzeba wzmocnień. Albo to będą w końcu konkretne wzmocnienia albo cały dział odpowiedzialny za transfery zapakować na taczkę i woooon. Kolejnych dziadów tu nie potrzeba.

Celhake też bym już pogonił. Zwykła za pchaj dziura.

Kobylak nie był winny tych straconych goli. Nawet coś wybronił więcej niż minimum. Morishita słabo dzisiaj ale bym go wykupił. Dokupić kogoś na jego miejsce a na zmiennika może być.

Teraz odpoczynek i jedziemy dalej. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Idzie zima więc dostaliśmy bardzo zimny prysznic. Nie mamy ani bramkarzy ani napastników. Z cieniasami potrafimy ostatnio grać z trochę mocniejszymi już nie umiemy wygrywać. Z Betisem Sevilla było na farcie. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. I po mistrzostwie odpowiedz

(L)ukasz - 3 godziny temu, *.orange.pl Tytuł z cyklu "nic dodać, nic ująć"... Niestety czwarty mecz z zespołem z czołówki i trzecia porażka plus jeden remis. Słabiutko to wygląda i niech tylko ktoś nie mydli oczu, że mistrzostwo się zdobywa z tymi słabszymi. Zresztą jakie mistrzostwo?? W tym sezonie nie ma już co nawet marzyć mimo iż to dopiero 15sta kolejka to trzeba być mega naiwnym żeby uwierzyć, że nagle cała pierwsza trójka stanie w miejscu i poczeka aż Legiunia łaskawie nastuka punktów ze slabeuszami... To Legia stanęła w ciągu ostatnich kliku lat i reszta po prostu nas dogonila i jak widać wyprzedziła. Co roku sprzedaż kogo się da, zmiany trenerów, brak trafionych transferów i piłkarzy na poziom Mistrza Polski. Odjidja Ofoe, Nikolic, Prijovic, nawet Duda, Vesovic, Juranovic itp. Czas na zmiany, nie ma co zamydlac sobie oczu wygranymi w 3.lidze Europejskiej. Legia musi być Mistrzem Polski, a na dzisiaj po prostu nie ma kadry na to. Czas to zmienić albo pogodzić się z rolą czwartej siły w Polsce... 😟 odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Moje oglądanie meczu zakończyło się chwilę po strzeleniu piątej bramki przez Lecha.W 10 minut Lech zdemolował Legię i nie byo już czego zbierać.Jeśli jeszcze w pierwszej połowie Legia prezentowała się w miarę solidnie tak druga odsłona to była katastrofa w wykonaniu "Wojskowych".Niestety Lech zweryfikował obecną formę Legii.To co starcza na przeciętne jeśli nie powiedzieć słabe drużyny w Lidze Konferencji (Dinamo czy Baćka Topola) i w Ekstraklasie (Lechia,GKS,Motor) z silniejszym przeciwnikiem jakim bez wątpienia jest Lech to zdecydowanie zbyt mało.Gra Legii wygląda na tle rozbieganych i szybkich przeciwników bardzo statycznie,wolno i zbyt schematycznie.Niestety w tym sezonie Lech,Jagiellonia i Raków są chyba poza zasięgiem Legii jeśli chodzi o 3 czołowe miejsca w lidze.Droga do Europy zdaje się,że może tylko prowadzić poprzez zdobycie Pucharu Polski,jeśli po drodze nie stanie się nic nieoczekiwanego i Legia nie zaliczy jakiejś wpadki jak to było rok temu w meczu z Koroną.Na wiosnę chyba już z nowym trenerem bo Feio tu raczej nic więcej z tej drużyny nie wyciśnie. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pseudo kopacze, pseudo trener, pseudo dyrektor sportowy, pseudo prezes klubu…macie swoją Legię… odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.orange.pl Mając 0 (słownie zero) rezerwowych którzy mogliby coś wnieść do gry trudno oczekiwać, że w 11-sto może 12-sto osobowym składzie damy radę grać co 3 dni. Niestety ale brak prawdziwego dyrektora sportowego, który ma wiedzę i kontakty...zaprowadzi Nas do tego, że może uda Nam się kolejny raz fuksem załapać na puchar pocieszenia, gdzie będziemy nabijać ranking dla innych... odpowiedz

Siwy Częstochowa - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl Miodulski won im Klopp by nie pomógł z takimi piłkarzami odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pet Vinagre. Zobaczcie jego zachowanie przy 1 i 4 bramce. Skandal... odpowiedz

Paffcik - 3 godziny temu, *.virginm.net Legia musiałam Lech mógł stad wynik, Przynajmniej wszystko jasne! odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dwie bramki stracone po błedach Kobylanka , 3 bramka stracona po błedzie chłopczyka w majteczkach...dziwne strzały na siłe z odległości ponad 15 metrów na bramkę Lecha ,które nic nie wnosiły żadnego zagrożenia , złe zmiany wykonane i za późno które nic nie wniosły, walka w polu karnym nic nie wnosiła brak zrozumienia dokładnego podania i strzału , tylko stratę piłki i kontrataki Lecha .....tak się skonczyło wysoka porażka odpowiedz

T_Panzer - 3 godziny temu, *.novanet.is Korupcjorz był dziś duży lepszy i nam doj...ał.

Naszym chłopcom zabrakło świeżości.

Za krótka ławka... Z ławki tylko Ziółkowski i Urbański się nadają do gry.

Koniec analizy odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.centertel.pl 60 minuta idealne podanie do Vinagre w polu karnym...co robi Vinagre? Zamiast strzelic z pierwszej pilki przyjmuje ja i strzela...w obronce...

Nie dalbym ani zlotowki za takiego amatora...

Kilka minut pozniej Gual pomylil chyba strony i zaatakowal swoich z czego skorzystal Lech i strzelil gola...To co odwalil to mega kabaret i najlepiej jakby odsunac go na kilka meczy od pierwszej druzyny...

Postawa obroncow w tym meczu to horror...Kazdego bez wyjatku...

Zmiany trenera (pseudo trenera) oslabily zespol totalnie... odpowiedz

lis - 3 godziny temu, *.tpnet.pl parodia Westernu odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pyry nie grają w Europie,nawet w PP odpadli z kretesem,Legia grała bardzo dobry mecz w czwartek wieczorem, w pucharach pierwsza połowa z Lechem bardzo wyrównana,w drugiej opadliśmy z sił,zbyt otwarty futbol graliśmy,chcieliśmy wygrać niech się cieszą,co tak naprawdę są warci pokazała czerwona latarnią wtedy,Puszczą,grająca z nimi na wyjeździe, u nas przypadek przy pracy teraz skupiamy się na następnych meczach,bo my i Jaga jaki jedyne kluby w Polsce,gramy na trzech frontach i to udanie,przydałoby się trochę wzmocnić skład i będzie dobrze odpowiedz

Sum - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest okazja żeby Fajkę zwolnić. Bo po co czekać do po Cracovii? odpowiedz

Komitet powitalny ? - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Po takim dumnym występie wojskowych wypadałoby przywitać naszych mistrzów na Łazienkowskiej przez dumnych kibiców odpowiedz

Kdk - 4 godziny temu, *.tom-net.pl Brak słów ,lekko mówiąc deklasacja. 🤔 odpowiedz

Bln - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual ale jesteś słaby i prosty. Szok odpowiedz

grev - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Bln : Słaby? Mało powiedziane. odpowiedz

Stara (L) - 4 godziny temu, *.gvt.pl Weryfikacja była brutalna... Lech pokazał gdzie jest miejsce Legii w tym sezonie.. Od dłuższego czasu nie zmieniam zdania, Zieliński i Feio aut.. Ten szrotowy zaciąg z za granicy wygonić, a postawić na młodzież tak jak robi to Lech..

Leszek - 4 godziny temu, *.chello.pl chyba nie wytrzymali fizycznie w drugiej połowie odpowiedz

robert szenfeld - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Co na boisku robi ten pajac Gual i drugi model Morishita to ja nie mam pojęcia . Nawet do rezerw się nie nadają. Ile trzeba mieć 100% sytuacji żeby trafić w bramkę ???? Urbański też już pograł z nimi na treningu i dopasował się do ich jakości . Kobylak też nie bez winy za ten wynik niestety. Zrobiliśmy pyrom prezent. odpowiedz

Doctor - 4 godziny temu, *.co.uk Legia w tym momencie to ligowy średniaczek niestety. Upokarzający wynik... 👎😡

Mioduski potrzebuje z 6 takich Vinegarów na różnych pozycjach.

I do tego trenera prawdziwego. odpowiedz

Łukasz Enko - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia poznała swoje miejsce w szyku zaliczając łomot w Poznaniu. Trzeci i czwarty gol dla Lecha, to ośmieszenie drużyny Legii, a Augustyniak przy trzecim golu, przy okazji dostał siatkę między nogami. odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.chello.pl teraz niech wracają z buta do Wawy odpowiedz

Piotr - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No cóż, Lech na lajcie sobie pyka tylko w lidze a my musimy zasuwać na 3 frontach. odpowiedz

James nie bont - 3 godziny temu, *.plus.pl @Piotr: i co w związku z tym? Czy Barcelona albo inne kluby też mają z tym problem? odpowiedz

Polon - 4 godziny temu, *.plus.pl Po informacji o wymianie murawy przez Lecha pisano tutaj " Kartofla na ziemia wymienia murawę" , " Rozwijają panom że Stolicy dywan"

No tak tak się chełpiono po wygraniu z Widzewem i co? Powrót na ziemię a raczej Legia cały czas na niej tkwiła tylko pobożne życzenia nie mające nic z rzeczywistością. Lech pokazał miejsce w szeregu. odpowiedz

Czaro77 - 4 godziny temu, *.67.43 Jacek Zieliński dziękujemy, Łukasz Masłowski... zapraszamy do Warszawy odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.. No to pokazali nam miejsce w szeregu.Teraz będzie gadanie że a to trenera nie było na ławce a to mecze co 3dni a to że boisko było za krótkie.Tak działa maszyna Mioduskiego.Jeszcze raz powtarzam że zmiany powinny się zacząć od góry.Ale przecież ja się nie znam. odpowiedz

grev - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Bln : Słaby? Mało powiedziane. odpowiedz

Piter - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak mowielm że weryfikacja na szczęście przyjdzie szybko, to zamiast przyznac grzecznie rację, odsyłano mnie na forum Klubu z Białegostoku. Hej Legii, tylko mistrzostwo 🤣 odpowiedz

Warszawa - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Piter: wracaj na Polonię odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dalej bijmy brawo po wygranych z ogórkami w lidze i lidze konferencji. Mamy przeciętne wkłady ściągnięte przez miernote Zielińskiego i pudrowanie gówna nic tu nie zmieni. Nie wygraliśmy ŻADNEGO meczu z czołówką ligi. Betis miał ten mecz w d...e to i wygraliśmy. Już zaczęło się klaskanie jacy to nie jesteśmy wow. To mamy weryfikację wkładów. I tak będzie z każdym w miarę ogarniętym przeciwnikiem. wstyd. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.centertel.pl Gual wypad z Legii odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.com.pl Co za upokorzenie..Nie pamiętam kiedy w lidze straciliśmy 5 bramek. W pucharach tak (real, Borussia, valencia, napoli) ale w lidze serio nie pamiętam. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.38 @Legiak83: chyba jeszcze za komuny 2:5 w katowicach odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.com.pl Nie wiem jak daleko od murawy siedział trener, ale Mori to się nadawał do zmiany już w 20 minucie. Jedno jest pewne, ten zespół nie daje rady grać co trzy dni, jeśli trener nie chce rotować, to będzie miał za chwilę albo piłkarzy wykolejonych albo kontuzjowanych. odpowiedz

Sarcastico - 4 godziny temu, *.inetia.pl Ani za Kosty, ani za Fejo, Legia nie potrafi wygrać choćby jednego meczu z kimś z pierwszej 5 tki. Ostatni raz to chyba Pogoń (3-4) ponad rok temu. Jeśli się mylę to po poprawcie. No ale ludzi, którzy regularnie oglądają mecze Legii to nie powinno dziwić. Gratulacje dla Lecha i szczery podziw dla mioduskiego. Lekcje jak rozkradać i niszczyć dobrze działającą firmę pobierał od najlepszych i efekty widać gołym okiem. Sza po ba. odpowiedz

t - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wiedziałem, że ten mecz pokaże iż Faja to słaby trener....

Niestety dla Legii...

Zaraz będą wpisy, że gdyby siedział na ławce.... bzdura!

Nie mamy obrony, a Faja jest cienkim trenerem.

Przecież mecz że slabym Widzewem ledwo wygraliśmy.

Teraz widać, że nasza Legia jest ligowym średniakiem.... odpowiedz

Sidik - 3 godziny temu, *.proxnet.pl @t: a Zielińskim super dyro? Daj spokój tu nie ma kim grać. Nie trener jest problemem. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie nazwałbym tego weryfikacją. Lech był po prostu szybszy i konkretny i strzelał gole po ładnych akcjach z klepy, kiedy Legioniści poprawiali sobie w analogicznych sytuacjach po trzy razy piłkę na nodze. Nasi piłkarze muszą szybciej myśleć na boisku, w szczególności Chodyna przez cały czas kuleje w tym aspekcie. On spowalnia nawet grając z klepy, a jak przyjmuje to mijają sekundy zanim wykona podanie. Tym przegraliśmy - zwlekaniem pod polem karnym rywala. Ale myślę, że to nie była weryfikacja, raczej wypadek. Mamy ogarnięty sztab, wyciągniemy wnioski i taki mecz się nie powtórzy.



Moje noty:



Kobylak 3 👍👍

Wszołek 2

Pankov 1 👎👎

Kapuadi 1 👎👎👎

Ruben Vinagre 2

Kapustka 2

Augustyniak 3 👍👍👍

Morishita 2

Chodyna 1 👎

Gual 2

Luquinhas 3 👍

Urbański 3

Pekhart 2

Szczepaniak 3

Celhaka 2

Ziółkowski 3 odpowiedz

Fe(L)ek - 4 godziny temu, *.chello.pl Dramat

😢 odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.chello.pl Może w końcu wszyscy zrozumieją że jesteśmy niestety ligowym średniakiem i skonczy się to pier….. że nie liczymy się w walce o mistrza bo nie liczyliśmy się od dawna odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.orange.pl Może i dobrze, ligę można olać i skupić się na Pucharze Polski i Lidze Konferencji... ;) odpowiedz

mk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Okęciak: no dokładnie idziemy po puchar LKE i PP a równocześnie toczymy pasjonującą walkę o środek tabeli ;) odpowiedz

KraJan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Przykre. odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.versanet.de I cały misterny plan w p…u odpowiedz

Kunta Kinte - 4 godziny temu, *.orange.pl Dramat w dwóch aktach...

R2d2 - 4 godziny temu, *.orange.pl Czy my mamy jakiegoś bramkarza? Czy same ręczniki odpowiedz

Misiek 75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Czekam na wypowiedź Feio ,co powie po tym meczu a może pan Zieliński będzie miał coś ciekawego do powiedzenia.Dno !!!!! odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 5:2 . Dziękuję #Legia . Idę oglądać mecz @Chiefs vs @Broncos . #Chiefs ma obronę. #Legia nie ma. Mistrzostwa Polski też nie będzie miała. odpowiedz

Watson - 4 godziny temu, *.chello.pl w pierwszej połowie to jeszcze jakoś chodziło

w drugiej jakby stanęli odpowiedz

Pit - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ci nieudacznicy powinni piechotą wracać do Wawy. Gónozjady bez ambicji i honoru...ośmieszyli nasz Klub przed całą Polską......właśnie podarłem 3 bilety na Cracovię.....pies ich j...ł. odpowiedz

Szary - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Obrona Legii to dramat w dzisiejszym meczu. Wszyscy już wysłali na emeryturę Jędrzejczyka ,a dzisiaj nie wiem czy to nie byłby nasz najlepszy defensor. Nie mamy obrony ani bramkarzy. Nie mamy również ławki rezerwowych bo nawet nie ma kogo wpuścić aby pobudzić zespół. odpowiedz

artic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Na pieszo powinni zap ...teraz z tego Poznania a nie cieplutkim autokarem. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 1 punkt z drużynami z czołówki to mówi samo za siebie. Z mistrzostwem po raz kolejny możemy się pożegnać. odpowiedz

ambi - 4 godziny temu, *.chello.pl jezus maria, ale wstyd. odpowiedz

Żrdw - 3 godziny temu, *.orange.pl @ambi: jak już musisz wymienić imię Boże to używaj dużej litery! odpowiedz

Pająk - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety nie da się grać jedną jedenastką co trzy dni.A każda zmiana to osłabienie. odpowiedz

Vuko - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dramat. Zero ambicji.

Zero umiejętności.Bardzo mało zaangażowania.

Feio niećh bierze nasze gwiazdeczki za pysk.

Po dzisiejszym "wystepie" rozmowa wychowawcza konieczna.

Tragedia - 4 godziny temu, *.chello.pl Zero charakteru , bojaźliwi przesztarszeni kartoflandii . Zmiana trenera jak najszybciej 🤨 odpowiedz

Tbox911 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie martwcie się. 5:2 zdąża się. Różnica jest taka że u Nas kolejny ważny mecz za kilka dni, a dla Lecha za pół roku na wyjeździe :) odpowiedz

Szamo z Wronek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Tbox911: Kto Ci takie głupoty wbił do głowy że za pół roku Lech ma ważny mecz i to na wyjeździe. No tak ,sam sobie to wmówiłeś i teraz innych chcesz do tego przekonać. XD. odpowiedz

Legia Warszawa to my a nie Mioduski i dupersznyty - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie są fani Feio?!?!?

W d.... odpowiedz

Wachtel - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak komentator powiedział, że nie wiadomo ile Marciniak doliczy minut do drugiej połowy, to pomyślałem , żeby lepiej nie doliczał. I niech to będzie mój komentarz... odpowiedz

Pawulon - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Co za h...wy mecz ,swoją drogą ile dostali od Lecha i buków za przegranie tego meczu🤬🤬🤬 odpowiedz

PanTrener - 4 godziny temu, *.centertel.pl ja bede to powtarzac nie od dzis, legionisci nie biegaja! chyba mamy top 3 najbardziej niewybiegany zespol w ekstraklasie, a nie zdziwilbym sie gdyby to wlasnie legia byla najslabiej biegającym zespolem odpowiedz

Bolo - 4 godziny temu, *.net.pl Tak jak pisałem że będą baty lech pokazała na co stać nasze gwiazdy wstyd i tyle w temacie odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.chello.pl no coz zawody trwaja 2razy 45 min szkoda druga polowa kompletne nic odpowiedz

A - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 🤬😡😡🤬😡🤬

Mordziaty - 4 godziny temu, *.. 🤬 po mistrzostwie odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.chello.pl może trzecie miejsce uda się wygrać w tym sezonie odpowiedz

Alexx - 3 godziny temu, *.147.228 @Eddie: Chyba żartujesz , do Jagi i Rakowa nie mamy podjazdu. Walczymy max o 4 miejsce odpowiedz

miszaPraga - 4 godziny temu, *.plus.pl Live is brutal! odpowiedz

#FajoOut - 4 godziny temu, *.98.93 Fajo out wuefisto amatorze odpowiedz

Misiek 75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat k...a !!!!Nawet nie ma co komentować,piłkarzyki pajacyki.Zielinski out razem z Feio !!!! odpowiedz

Kraków 122 - 4 godziny temu, *.plus.pl Czyżby koniec marzeń o mistrzostwie ??? Z taką gra 🤬🤬🤬 odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.jmdi.pl To jest wstyd! Zero obrony zero ataku czy my w końcu będziemy mieli godnych piłkarzy czy serioty?! odpowiedz

