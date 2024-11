Na stadionach: Lanie i psikus

Środa, 13 listopada 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend na wielu stadionach w Polsce pojawiły się hasła patriotyczne w związku ze 106. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Najciekawsze kibicowsko spotkanie odbyło się w Poznaniu, gdzie Lech podejmował Legię. Poznaniacy z dobrą oprawą. O legionistach najgłośniej było ze względu na pożar podczas podróży do Poznania, w wyniku czego spalił się wagon z pralkami, a ogniem zajęły się także dwa wagony "specjala", którym podróżowali kibice.



W tygodniu Legia na meczu z Dinamem Mińsk głośno manifestowała hasła przeciwko Łukaszence. Legioniści wpuścili na stadion kibiców drużyny gości, będących w opozycji do białoruskiego dyktatora - oni także wyrazili swoje zdanie w tej sprawie. Jagiellonia na meczu z Molde z oprawą "We are here to make magic".



Fani Śląska zaprezentowali rocznicową oprawę z okazji 35-lecia wrocławskiej "Nabojki".









W niższych klasach rozgrywkowych ciekawie było na meczu Zagłębia Sosnowiec z Polonią Bytom. Sosnowiczanie oddali ostatnio bytomianom jedną z flag, po tym jak Polonia stanęła do przegranej walki. Na meczu obu drużyn w młynie Zagłębia spłonęły dwie inne flagi bytomian, a ultrasi z Sosnowca zaprezentowali oprawę "Lanie i psikus".



Derbowe spotkanie pomiędzy Elaną i Zawiszą tym razem z udziałem kibiców obu ekip. Z obu stron z oprawami. Zawisza miał trochę przejść z psiarnią, po tym jak rzucili pirotechnikę na bieżnię. W związku z tym na odchodne zostawili trochę połamanych krzesełek, które fruwały w stronę ochrony i policji oraz transparent "Ludzie z Bydgoszczy jadą do domu, posprzątajcie po nas sektor, nie powiemy nikomu".



Ultrasi Odry Opole pożegnali swój stary stadion oprawą na meczu z Wartą Poznań. Z kolei fani "Białej Gwiazdy" udali się do Stalowej Woli, gdzie nie mieli możliwości wejścia na trybuny.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Legia Warszawa (1831)

Komplet kibiców na meczu w Poznaniu. Legioniści dotarli spóźnieni, z przygodami, bowiem już na wysokości Poznania zapalił się wagon pociągu towarowego, od którego zajęły się dwa wagony "specjala". Poznaniacy z biało-czerwoną kartoniadą "Poznań". Później zaprezentowali sektorówkę "Ave KKS" z orłem z klubowym herbem, chorągiewki w barwach i racowisko na górze. Ostatnia z prezentacji lechitów to ognie wrocławskie i strobo odpalone na całym stadionie.



Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (974)

Ok. 13 tys. kibiców na trybunach we Wrocławiu, w tym niespełna tysięczna grupa kibiców z Zabrza. Przyjezdni wspierani przez GKS (16), ROW (4), Hajduka (2) i Wisłokę (1). Śląsk z transparentem "Bezinteresownie pomogłeś, gdy potrzebny był ratunek. Lukas Podolski za twoją postawę należy się szacunek!". Zaprezentowali sektorówkę z okazji 35-lecia "Nabojki Łaziory '99", a także transparent "Na zasadach wychowani, człowieczeństwo we krwi mamy", a całość uzupełniło racowisko.



Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (400)

Na trybunach w Łodzi komplet widzów. Lubinianie przyjechali w ok. 400 osób, z kilkoma flagami i transparentem "Derby dla Zawiszy".



Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa (351)

Fani Rakowa, wspierani przez Chemika (38), stawili się w Białymstoku w 351 osób. Oprócz swoich flag wywiesili transparent "Niech żyje niepodległa Polska! Polski złoty gwarantem suwerenności! Sto lat polskiej waluty narodowej".



Korona Kielce - Lechia Gdańsk (321)

Lechiści w Kielcach stawili się w 321 osób, w tym Śląsk (6). Gdańszczanie podróżowali pociągiem specjalnym. Koroniarze z bardzo przyzwoitym młynem.



Piast Gliwice - Motor Lublin (303)

Motorowcy przyjechali do Gliwic w 303 osoby, w tym Hetman (80) i Śląsk (7). Dzień później Motor licznie (250) wspierał Hetmana na meczu z Sygnałem Lublin.



Stal Mielec - Puszcza Niepołomice (200)

Gospodarze z biało-czerwoną flagą w skromnym młynie. Puszcza przyjechała w ok. 200 osób i z czterema flagami.



Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (100)

Portowcy z kartoniadą na trybunie prostej - "123" oraz transparentem "Lata wysiłku i ciężkiej pracy, by w kraju nad Wisłą panowali Polacy". Radomiak przyjechał w ok. 100 osób i z kilkoma flagami.



Cracovia - GKS Katowice (-)

Niestety, spotkanie bez udziału przyjezdnych z powodu zamkniętego sektora gości. Młyn Pasów skromniejszy niż ostatnio.



Niższe ligi:



Stal Stalowa Wola - Wisła Kraków (300)

Wiślacy wiedzieli, że na stadion nie zostaną wpuszczeni, ale przybyli do Stalowej Woli w ponad 300 osób i zaznaczyli swoją obecność zza ogrodzenia.





Wyjazd tygodnia: 1831 kibiców Legii w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Molde i Lecha na meczu z Legią



