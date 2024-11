Feio o zawieszeniu: Nie mogę się z tym pogodzić, że ktoś zabiera mi taki mecz

Sobota, 9 listopada 2024 r. 14:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielę na ławce rezerwowych Legii zabraknie pierwszego trenera - Goncalo Feio, który ostatnim meczu ligowym otrzymał czwartą żółtą kartkę w sezonie i musi pauzować. Legia odwoływała się od decyzji sędziego do Komisji Ligi Ekstraklasy, ale ta odrzuciła protest.



- Nie powiem, co myślę o tym, bo zostałbym zawieszony i deportowany z Polski. Jesteście dziennikarzami. Wierzę w uczciwość ludzką, choć coraz mniej. Zadajcie sobie pytanie: dlaczego w tym sezonie w Europie mam 9 meczów i 0 kartek, w ekstraklasie - 14 meczów, 4 kartki? Chcę, żebyście to przeanalizowali, te kartki i trenerów, którzy ich nie dostają, choć by mogli. - mówi przed meczem w Poznaniu Portugalczyk.









Wcześniejsze trzy napomnienia szkoleniowiec Legii otrzymał w meczach ze Śląskiem Wrocław, Motorem Lublin i Rakowem Częstochowa. W europejskich pucharach, po obraźliwym geście pokazanym w kierunku kibiców Brondby IF, został ukarany karą zawieszenia na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA. Jednocześnie wykonanie tej kary zostało zawieszone na okres jednego roku.



- Boli mnie to bardzo. Po ludzku nie mogę się z tym pogodzić, że ktoś zabiera mi taki mecz. Boli na tyle, że byłem załamany po powrocie do domu. Siedzi to we mnie i nie mogę tego zaakceptować. Ktoś, kto o tym decyduje, wraca do domu i jest ok. I nic się nie dzieje... - mówi rozgoryczony Goncalo Feio.



W Poznaniu rolę pierwszego trenera przejmie zapewne Inaki Astiz. - Nie jest istotne, kto będzie w protokole, nie rozmawialiśmy o tym. Mam zaufanie do sztabu, piłkarzy i wierzę, że mój brak to nie będzie osłabienie. Wiem z kim pracuję, wiem jak są przygotowani. Będę z drużyną tak długo, jak to możliwe. Drużyna będzie miała to samo wsparcie od sztabu. A ja będę cierpiał gdzie indziej - dodaje Feio.



Można także spodziewać, że ławka rezerwowych będzie w stałym kontakcie z pierwszym szkoleniowcem, który będzie oglądał mecz z poziomu trybun.