Kolejna szpitalna sala odmalowana przez legionistów

Czwartek, 14 listopada 2024 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie złożyli kolejną wizytę na Oddziale Pediatrii Nowodworskiego Centrum Medycznego, gdzie ostatnio jedną z sal ozdobiono legijnymi Minionkami. Tym razem na sąsiadującej z gabinetem USG sali, namalowane zostały postaci z "Psiego Patrolu", z obowiązkowymi legijnymi akcentami.



- Wszystkie środki niezbędne do pomalowania obu sal zostały w całości zakupione ze środków pochodzących ze sprzedaży naszych gadżetów za co dziękujemy wszystkim wspierającym. To była nasza pierwsza malarska, ale na pewno nie ostatnia wizyta w Nowym Dworze. Serdecznie dziękujemy personelowi szpitala za miłe przyjęcie - informują legioniści.