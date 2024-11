Stadiony: Memorial Stadium (Bristol Rovers)

Memorial Stadium to obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa Bristol Rovers, noszący przydomek "Piraci". Obecnie klub występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Obiekt wybudowany został w 1921 roku, a przed kilkunastu laty przeszedł renowację i aktualnie jest w stanie pomieścić 12 534 widzów (wcześniej miał pojemność nawet 18,5 tys.). To zdecydowanie więcej niż obecne potrzeby, gdy klub gra w niższych ligach, a i na tym poziomie nie radzi sobie najlepiej. Zdjęcia stadionu - 59 zdjęć Bodziacha

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Draper - 2 godziny temu, *.chello.pl u sąsiadów w Bristol City kiedyś grał Dziekanowski odpowiedz

Mdread - 3 godziny temu, *.02.net Moze uda sie tam wpasc z Zulu Warriors, ale ciezko o bilety na wyjazdy. 3 poziom a jak 3 tys na wyjazd to nawet nie dochodzi do season tickets holders zeby kupic bilet, na Barnsley dostalismy 5 tys. Ktore rozejda sie w 3 dni. W Polsce jakas jaga na wyjazdy w eklapie po 300 osob smiech na sali. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.