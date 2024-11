Z Cracovią bez Celhaki

Dla Celhaki był to 50 ligowy mecz w barwach Legii. Łącznie w stołecznej drużynie wystąpił 72 razy, zdobywając dwie asysty. W obecnym sezonie zagrał 15-krotnie (397 minut).

W samej końcówce wyjazdowego spotkania z Lechem Poznań żółtą kartką za przerwanie kontry został Jurgen Celhaka . Dla Albańczyka było to czwarte napomnienie w tym sezonie. Oznacza to, że nie będzie mógł wystąpić w następnej kolejce, przeciwko Cracovii.

ops2 - 15 minut temu, *.147.182 Może ktoś odpowiedz

Gość niedzielny - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Niech on już nie wychodzi wcale błagamy 😭 odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I bardzo dobrze. Zwykła za pchaj dziura a nie piłkarz. Pozbyć się pijaka jak najszybciej. Kolejny niewypał. odpowiedz

Polska - 3 godziny temu, *.inetia.pl Piłkarz widmo. Beznadzieja plus brak ambicji.

Sprzedać zimą. odpowiedz

RafaL Tarczyn - 3 godziny temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze odpowiedz

Marrio - 3 godziny temu, *.orange.pl nieeeeeeeeeeeeeeeeeeee

odpowiedz

Wars - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zdobyć to można gola asysty się po prostu ma odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To wzmocnienie. odpowiedz

Greg - 3 godziny temu, *.net.pl Co za strata… jak my damy radę odpowiedz

Bellial - 3 godziny temu, *.co.uk Czyli jeśli Magiera zostanie zwolniony z Wrocławia, to Feio też opuści Legie, trzeba było grać z Dynamo rezerwami, nawet za cenę remisu ale dać odpocząć tydzień pierwszej jedenastce. Lech i tak nie będzie mistrzem, bo drużyny, który prowadził ich trener potrzebowały minimum 30 piłkarzy do grania i to tylko na jednym froncie . Czyli tradycyjnie za rok znów Legia będzie musiała punktować . Fryzjer wyszedł z więzienia i się zaczyna cyrk ...

Tylko Legia, ukochana Legia ... odpowiedz

Van Hool - 3 godziny temu, *.121.222 Z nim czy bez niego jeden ch...j I tak nic nie gra odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A co to za różnica z nim czy bez niego jak większość graczy obecnych wraz z tr

Fsją ,dyr.Zielkiem preziem Loczkiem tr.bramkarzy Malarzem wszyscy do wyj.... odpowiedz

