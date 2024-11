Gual: Wrócimy silniejsi

- Nie zaczęliśmy meczu zbyt dobrze, ale do przerwy nie wyglądało to jeszcze źle, bo dwukrotnie wróciliśmy do meczu. Druga połowa wyglądała już dużo gorzej, straciliśmy trzy bramki. Mamy teraz trochę przerwy, musimy o tym jak najszybciej zapomnieć i wrócimy silniejsi - powiedział po porażce z Lechem Poznań napastnik Legii, Marc Gual .

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Ronaldo - 47 minut temu, *.myvzw.com Wy jesteście wszyscy poj…bani.

Ten zły tamten niedobry. Tobi h..wy.

Zespół został tak skrojony a nie inaczej.

Przestańcie się sami obrażać!!!!

Czytaliście swoje wypowiedzi przed tym meczem ????????????????????????????

Ilu jest tu prawdziwych kibiców ilu ???????

Patałachy to wy co są tylko kibicami sukcesu.

Z tym właścicielem i z tym składem to możemy mieć tylko dobre wspomnienia. To nie znaczy że się pluje na siebie samego pod wiatr … odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy nasz Klub nie może temu pacjentowi kupić stringów żeby skupił się na grze a nie podwijaniu nogawek w spodenkach??? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Czemu nie gra NSAME... 100 razy lepszy ... nie dostaje szansy .. wgole... klasowy gracz nie to co ten pozorant i drugi emeryt pekhart odpowiedz

Butinio - 1 godzinę temu, *.orange.pl Takiego irytującego patałacha to że świecą szukać. 💩💩💩 pozbyć się darmozjada jak najszybciej odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ty juz nie wracaj spokój torbę i odejdź z tego klubu .

Ja rozumiem że trzeba mieć troche szczęścia i umiejętności żeby zdobywać bramki ale Ty człowieku nie masz ani jednego ani drugiego .

T.R.A.G.E.D.I.A. nie napastnik odpowiedz

robert szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl najgorszy zawodnik na boisku obok morishity . spadaj na bambus pajacu. wracaj na wioche do jagi. odpowiedz

Ju(L)ius - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @robert szenfeld : A kapustka I chodyna to może lepiej zagrali...??? odpowiedz

Aka.h - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powinien jeszcze bardziej te spodenki podwijać, wtedy grałby zdecydowanie lepiej. odpowiedz

Aaa - 2 godziny temu, *.chello.pl Obyś ty już nigdy nie wrócił do gry w Legii odpowiedz

Wsciek(L)y - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wypad z tego klubu. Pajacu z jęzorem na wierzchu i gaciami podciągniętymi jak debil

Won sabotażysto odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zamilcz proszę odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Gacie podciągnij i pokaż w końcu talent napastnika i że masz jaja bo na razie to pokazujesz talent klauna i pajaca. Legia Warszawa to nie jest cyrk. odpowiedz

Gruny95 - 3 godziny temu, *.telefonica.de Tylko PP! Na Mistrza to wszyscy odjechali...Dzenki i Dobranoc odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spadaj ogórze! Ile sytuacji marnujesz jak junior?! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pajacu wróc na hiszpańska wies robić motylki na nogach. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Buahahaha możemy zdobyć mistrzostwo, co ty bierzesz chłopie, dobra rada bierz połowę odpowiedz

hen ryk - 3 godziny temu, *.net.pl słaby strzelec plus 5 bramka rywali to 75 % zasługa Guala. Taki kozak. Zieliński odejdź. odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net @hen ryk: w Stu procentach jego wina. Zawalił. Plus zmarnował ile sytuacji? 5? odpowiedz

BM - 3 godziny temu, *.49.247 ty to się nie wypowiadaj odkąd tu jesteś to tylko gwiazdorzysz jakbys niewiadomo skąd tu przybył, nic nie grasz odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Zamknij mordę patalachu!!!😡😡😡 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.