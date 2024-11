LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Niedziela, 10 listopada 2024 r. 22:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend swoje ligowe spotkania rozegrali pozostali rywale Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. W szalonym meczu Omonia Nikozja pokonała swojego rywala 5-3. Zwycięstwo Omonii w dużej mierze zapewnili Polacy - hat-trickiem popisał się Mariusz Stępiński, a jedną bramkę dołożył Mateusz Musiałowski. FC Lugano po bolesnej porażce w Europie, doznał także porażki na podwórku krajowym, przegrywając z BSC Young Boys 1-2. Natomiast Djurgardens IF w meczy kończącym sezon w Szwecji pokonał swojego przeciwnika 3-1 i ostatecznie zajął 4. miejsce w tabeli.









Protathlima Cyta: Omonia Aradipu 3-5 (1-4) Omonia Nikozja

0-1 10' Saidou Alioum Moubarak

0-2 18' Mariusz Stępiński

0-3 23' Mariusz Stępiński

0-4 34' Mateusz Musiałowski

1-4 44' Morgan Ferrier

1-5 75' Mariusz Stępiński

2-5 83' Giorgos Pontikos

3-5 90' Mika Borges (k)



Omonia: 40. Fabiano - 31. Ioannis Kousoulos, 22. Adam Lang, 30. Nikolas Panagiotou (80' 4. Filip Helander) - 2. Alpha Dionkou, 33. Mateusz Musiałowski (63' 8. Stevan Jovetić), 80. Novica Eraković (77' 85. Anegelos Neophytou), 3. Fotios Kitsos - 99. Saidou Alioum Moubarak, 14. Mariusz Stępiński (77' 90. Roman Bezus), 21. Veljko Simić (63' 9. Andronikos Kakoullis)



Omonia jest obecnie na 4. miejscu w tabeli z 9. punktami straty do prowadzącego Pafos FC.







Super League: BSC Young Boys 2-1 (1-1) FC Lugano

1-0 19' Cedric Itten (k)

1-1 33' Anto Grgić (k)

2-1 76' Alan Virginius



Lugano: 1. Amir Saipi - 46. Mattia Zanotti, 17. Lars Lukas Mai, 5. Albian Hajdari, 23. Milton Valenzuela (82' 26. Martim Marques) - 20. Ousmane Doumbia (59' 29. Mohamed Haj Mahmoud (88' czerwona kartka)), 8. Anto Grgić (82' 27. Daniel Dos Santos Correia), 25. Uran Bislimi - 11. Renato Steffen, 93. Kacper Przybyłko (59' 9. Shkelqim Vladi), 10. Mattia Bottani (65' 21. Yanis Cimignani)



FC Lugano zajmuje 3. pozycję w lidze szwajcarskiej z jednopunktową stratą do lidera, FC Zurich.



Allsvenskan: Djurgardens IF 3-1 (1-0) FK Norrköping

1-0 25' Deniz Hümmet

2-0 53' Deniz Hümmet

3-0 63' Gustav Wikheim

3-1 78' Vito Hammershøj-MistratiFK Norrköping



Djurgardens: 45. Oscar Jansson - 18. Adam Stahl, 4. Jacob Une Larsson (71' 5. Miro Tenho), 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 14. Besard Sabović (69' 8. Albin Ekdal), 13. Daniel Stensson (83' 7. Magnus Eriksson) - 23. Gustav Wikheim (69' 15. Oskar Fallenius), 16. Tobias Fjeld Guliiksen (69' 22. Patric Åslund), 20. Tokmac Nguen - 11. Deniz Hümmet



Djurgardens IF zakończył sezon tuż za podium, na 4. pozycji ze stratą 12 punktów do mistrza - Malmo FF. Do 2. i 3. miejsca stracił tylko 1 punkt.