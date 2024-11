Ishak: To wyjątkowe punkty

Poniedziałek, 11 listopada 2024 r.

- Dla nas to 3 punkty, ale dla całego miasta, kibiców to wyjątkowe punkty. Dodatkowo, sposób, w jaki wygraliśmy, sprawia, że jest to coś ekstra. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz, cieszyliśmy się grą - powiedział po spotkaniu z Legią Warszawa zawodnik Lecha Poznań, Mikael Ishak.









Dzisiaj udowodniliśmy, że porażka z Puszczą była tylko przypadkiem. Musimy jednak być lepsi i pozostać pokornymi. Chcemy być mistrzem Polski, ale to tylko 3 punkty i jeszcze daleka droga przed nami.



W drugiej części spotkania musieliśmy kontynuować naszą dobrą grę, nie pozwoliliśmy sobie na okazanie zmęczenia w drugiej połowie. Po tym, jak uzyskaliśmy ponownie prowadzenie, musieliśmy to tylko kontynuować.