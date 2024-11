Wypożyczeni: Kikolski wybronił mecz

Ekstraklasa Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Pogonią Szczecin I liga Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 81. minuty w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Rzeszów Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - do 45. minuty w przegranym 1-5 meczu z Wisłą Kraków Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica III liga Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w wygranym 2-0 z Wybrzeżem Rewalskim Rewal Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - do 64. minuty w wygranym 6-1 meczu z Pogonią-Sokół Lubaczów Skrót meczu Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

Maciej Kikolski był bohaterem wygranego meczu z Pogonią Szczecin. Bramkarz wypożyczony do Radomiaka zachował czyste konto, choć "Portowcy" dziewięciokrotnie uderzali celnie na bramkę zespołu z Radomia. Na zapleczu ekstraklasy Igor Strzałek zaliczył 90 minut przeciwko Miedzi Legnica, a minuty na boisku złapali również Bartłomiej Ciepiela oraz Cyprian Pchełka.

