Medale legionistów w Polish Junior Open

We Wrocławiu odbyły się międzynarodowe zawody w squasha - Polish Junior Open 2024, w których udział wzięła liczna reprezentacja legionistów. Zwycięstwo w kat. U-19 zanotowała Sofija Zrażewska . Srebro wśród mężczyzn w tej samej kategorii wiekowej zdobył Jan Samborski . Druga w kat. U-17 była Natalia Mierzejewska , a w kat. U-15 srebro wywalczył Mateusz Lohmann . W kat. U-17 mecz o brąz przegrał niestety Karol Krzywina , a Szymon Lohmann był szósty. Z kolei w rywalizacji U-11 zwyciężyła Matylda Sokół . Wyniki legionistów: U-11: Matylda Sokół - Evie Hennings (Anglia) 3-0 (11-5, 11-4, 11-3) Matylda Sokół - Oleksandra Sinielnikova (Ukraina) 3-0 (11-6, 11-2, 11-3) Matylda Sokół - Arya Knobbs (Wielka Brytania) 3-0 (11-5, 11-8, 14-12) Matylda Sokół - Varvara Sinielnikova (Ukraina) 3-0 (11-8, 11-8, 11-4) U-15: I runda: Mateusz Lohmann - Tamas Eberling (Węgry) 3-0 (11-2, 11-5, 11-5) II runda: Mateusz Lohmann - Arnau Puiggros Requena (Hiszpania) 3-0 (11-3, 11-5, 11-3) III runda: Mateusz Lohmann - Ollie Jepsen (Dania) 3-1 (11-1, 2-11, 11-7, 11-5) 1/4 finału: Mateusz Lohmann - David Focsanschi (Rumunia) 3-1 (11-6, 18-20, 11-7, 11-3) 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Clement Lebrun (Belgia) 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) Finał: Mateusz Lohmann - Muhammad Raziq Putra Mohd Fakrur Razi (Malezja) 0-3 (5-11, 4-11, 13-15) U-17: I runda: Karol Krzywina - Luke Schweizer (Szwajcaria) 3-0 (11-3, 11-9, 11-7) II runda: Karol Krzywina - Julian Scerri (Malta) 3-2 (8-11, 5-11, 12-10, 12-10, 13-11) 1/8 finału: Karol Krzywina - Ali Aldarwish (Katar) 3-0 (11-5, 11-9, 11-4) 1/4 finału: Karol Krzywina - Artem Panchenko (Ukraina) 3-2 (12-14, 11-8, 8-11, 11-8, 11-6) 1/2 finału: Karol Krzywina - Tamir Wiegenfeld (Izrael) 0-3 (3-11, 10-12, 10-12) O 3. miejsce: Karol Krzywina - Ori Yahud (Izrael) 0-3 (6-11, 6-11, 8-11) I runda: Filip Zasadzki - Daniel Breinbjerg (Dania) 0-3 (5-11, 1-11, 5-11) Filip Zasadzki - Stefan Achim (Szwajcaria) 3-1 (11-4, 7-11, 11-9, 11-8) Filip Zasadzki - Aleksander Gnitecki 3-1 (11-9, 9-11, 11-9, 11-9) Filip Zasadzki - Samuel Blimberg (Anglia) 0-3 (2-11, 10-12, 3-11) Filip Zasadzki - Oliver Jewkes (Anglia) 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) Filip Zasadzki - Adam Burget (Czechy) 0-3 (6-11, 2-11, 1-11) I runda: Szymon Lohmann - Thomas Billings (Anglia) 3-0 (11-7, 11-1, 11-2) II runda: Szymon Lohmann - Aly Ouda (Katar) 3-1 (1-11, 11-6, 11-3, 11-3) 1/8 finału: Szymon Lohmann - Raphael Ferraro (Szwajcaria) 3-2 (12-10, 4-11, 10-12, 11-3, 11-7) 1/4 finału: Szymon Lohmann - Tamir Wiegenfeld (Izrael) 2-3 (11-5, 9-11, 10-12,11-4, 7-11) Szymon Lohmann - Artem Panchenko (Ukraina) 3-1 (11-6, 4-11, 11-9, 11-6) Szymon Lohmann - Nick Greter (Szwajcaria) 0-3 (6-11, 4-11, 8-11) II runda: Natalia Mierzejewska - Sophie Marzouk (Anglia) 3-0 (11-1, 11-5, 11-4) 1/4 finału: Natalia Mierzejewska - Emma Peteva (Bułgaria) 3-1 (10-12, 11-3, 11-7, 12-10) 1/2 finału: Natalia Mierzejewska - Timeea Maria Dumitrascu (Rumunia) 3-0 (11-4, 12-10, 11-5) Finał: Natalia Mierzejewska - Najwa Zara Mohd Fakhrur Razi (Malezja) 0-3 (9-11, 6-11, 1-11) U-19: II runda: Sofija Zrażewska - Amelie Brooke (Anglia) 3-0 (11-4, 11-6, 11-2) 1/4 finału: Sofija Zrażewska - Maja Maziuk (Szwajcaria) 3-1 (11-6, 7-11, 11-5, 11-7) 1/2 finału: Sofija Zrażewska - Siana Zhileva (Bułgaria) 3-0 (11-3, 11-8, 11-6) Finał: Sofija Zrażewska - Renske Huntelaar (Holandia) 3-2 (10-12, 14-12, 13-15, 11-5, 11-3) II runda: Jan Samborski - Mark Szbolcsi (Węgry) 3-0 (11-3, 11-1, 11-0) 1/8 finału: Jan Samborski - Samuel Winkler (Austria) 3-0 (11-7, 11-9, 13-11) 1/4 finału: Jan Samborwski - Elad Robenshtok (Izrael) 3-0 (11-9, 11-9, 11-9) 1/2 finału: Jan Samborski - Vojtech Martinovsky (Czechy) 3-1 (11-8, 5-11, 11-6, 11-5) Finał: Jan Samborski - Martin Stepan (Czechy) 0-3 (10-12, 3-11, 5-11) I runda: Paweł Mienkus - Ellis Sooprayen (Anglia) 3-0 (11-9, 11-9, 11-6) II runda: Paweł Mienkus - David Linhart (Czechy) 3-2 (8-11, 9-11, 11-6, 11-9, 12-10) 1/8 finału: Paweł Mienkus - Oriol Salvia Ripoll (Hiszpania) 0-3 (3-11, 4-11, 9-11) Paweł Mienkus - Leandro Mannhart (Szwajcaria) 0-3 (6-11, 7-11, 8-11) Paweł Mienkus - Franciszek Michniewicz 0-3 (2-11, 10-12, 2-11) Paweł Mienkus - Antoni Jakubiec 0-3 (8-11, 7-11, 8-11) II runda: Antoni Jakubiec - Rufus Gebhardt (Niemcy) 3-0 (11-9, 11-2, 12-10) 1/8 finału: Antoni Jakubiec - Daniel Lutz (Austria) 0-3 (8-11, 2-11, 6-11) Antoni Jakubiec - Wiktor Maquin (Belgia) 1-3 (4-11, 11-8, 6-11, 7-11) Antoni Jakubiec - Barnabas Sali (Austria) 0-3 (5-11, 3-11, 8-11) Antoni Jakubiec - Paweł Mienkus 3-0 (11-9, 11-7, 11-8)

