Pod lupą LL! - Paweł Wszołek

Wtorek, 12 listopada 2024 r. 14:01 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Mimo zmiany systemu gry w Legii Warszawa, pewniakiem do gry w pierwszej jedenastce pozostaje Paweł Wszołek. Postanowiliśmy przeanalizować, jak ten zawodnik spisał się w starciu z Lechem Poznań.