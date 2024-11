Trwają starania, by był gotowy na poniedziałkowe starcie ze Szkocją.

Bartosz Kapustka otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na listopadowe mecze z Portugalią i Szkocją. Zawodnik Legii Warszawa ma jednak problemy zdrowotne - nie wziął jednak udziału we wtorkowym treningu kadry i nie wystąpi w spotkaniu z Portugalią.

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I BARDZO DOBRZE!!!!!!Niech grają lewandowskie zielinskie szczesne i inne miliki.A Kapustka niech się wyleczy na europejskie puchary i na ligę.Niech odpusci kadrę i skupi na grze w lidze.Posypał się Elitim Oyedele,a teraz ma się sypnąć Kapustka??Niech probierz powołuje lechitów albo kogoś z baby jagi.Powoła legionistę a później ten wraca do klubu z kontuzją i niema komu grać.Wiele razy tak było jest także i teraz odpowiedz

