Koszykówka

Przedsprzedaż biletów na mecz z Anwilem Włocławek

Środa, 13 listopada 2024 r. 13:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na ligowe spotkanie Legii Warszawa z Anwilem Włocławek, które odbędzie się w hali na Bemowie w sobotę, 30 listopada o 17:30.



W pierwszym etapie, bilety kupować mogą osoby, które były w obecnym sezonie na co najmniej jednym meczu naszej drużyny. By kupić bilet, na eBilet.pl należy wpisać KOD DOSTĘPOWY z dowolnego biletu w systemie biletowym. Jeden kod, umożliwia zakup jednego biletu. Posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii, mogą kupić 1 bilet dla swojego znajomegu w ramach przedsprzedaży (podając kod kadnetu w polu "Kod Dostępowy"), w dodatku z 20-procentową zniżką. Zamknięta sprzedaż prowadzona będzie do 25 listopada.



Sprzedaż otwarta rozpocznie się w poniedziałek, 25 listopada o godzinie 12:00.



Ceny biletów na mecz z Anwilem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET W PRZEDSPZEDAŻY