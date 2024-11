Klasyfikacja kanadyjska: Gual i Kapustka ma czele

Środa, 13 listopada 2024 r. 18:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ostatnia seria meczów między przerwami reprezentacyjnymi przyniosła spore roszady w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej. Na czoło wysunęli się: Marc Gual, który ma na koncie 9 bramek (najwięcej w drużynie) i 2 asysty i Bartosz Kapustka z dorobkiem 8 bramek i 3 asyst. Kolejne miejsca zajmują Luquinhas i Ryoya Morishita. Japończyk jest najlepszym asystentem w tym sezonie - 7 razy dogrywał kolegom przy bramkach.



Aktualny bilans sezonu 2024/25

25 meczów: 16 zwycięstw - 5 remisów - 4 porażki, bramki: 56-23

średnia punktów: 2,12

gole na mecz: 2,24

gole stracone na mecz: 0,92









Ciekawostki:



51 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 9 padło po strzałach z główki. 42 to gole z akcji, 8 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 6 bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne).



Najczęściej Legia strzelała pierwszym kwadransie meczu - 15 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 3 trafienia.



Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 7 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie drugiej połowy - 2 gole.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,07 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l.



Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 25 meczach. Najwięcej występów od pierwszej minuty miał Bartosz Kapustka (24). Najwięcej minut na boisku spędził również Bartosz Kapustka - 1907.



W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.

Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Superpuchar Polski, Liga Konferencji Europy, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Marc Gual 9 2 11 23 1364 124 Bartosz Kapustka 8 3 11 24 1907 173 Luquinhas 7 3 10 24 1546 155 Ryoya Morishita 3 7 10 24 1497 150 Blaz Kramer 5 4 9 11 656 73 Ruben Vinagre 0 8 8 23 1878 235 Paweł Wszołek 2 5 7 23 1857 265 Kacper Chodyna 3 3 6 18 1204 201 Rafał Augustyniak 3 1 4 21 1479 370 Tomas Pekhart 3 0 3 17 644 215 Steve Kapuadi 2 1 3 20 1570 523 Wojciech Urbański 1 2 3 10 302 101 Migouel Alfarela 1 2 3 18 571 190 Jean-Pierre Nsame 2 0 2 10 410 205 Radovan Pankov 2 0 2 20 1462 731 Sergio Barcia 1 1 2 10 745 373 Jurgen Celhaka 0 2 2 15 397 199 Artur Jędrzejczyk 1 0 1 12 658 658 Claude Goncalves 1 0 1 15 1001 1001 Mateusz Szczepaniak 0 1 1 3 51 51 Jan Ziółkowski 0 1 1 8 487 487

Stan na 11.11.2024.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.