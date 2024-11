Klasyfikacja kanadyjska: Gual i Kapustka na czele

Ciekawostki: 51 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 9 padło po strzałach z główki. 42 to gole z akcji, 8 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 6 bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne). Najczęściej Legia strzelała pierwszym kwadransie drugiej połowy - 15 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 3 trafienia. Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 7 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie drugiej połowy - 2 gole. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,07 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l . Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 25 meczach. Najwięcej występów od pierwszej minuty miał Bartosz Kapustka (24). Najwięcej minut na boisku spędził również Bartosz Kapustka - 1907. W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Superpuchar Polski, Liga Konferencji Europy, Puchar Polski)

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Morishicie należałoby odjąć 3 asysty i gola z amatorami z Walii,bo to zamazuje prawdziwy obraz jego wydajności...Wtedy 3asysty i 3 gole na poziomie profesjonalnym.Marnie... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl My potrzebujemy do środku ludzi pokroju Elitima a nie Morishity! Już wolałbym zamiast niego Stanicia(4gole,3 asysty),czy Dakovaca(5goli i 5 asyst w tym sezonie)z Backi. odpowiedz

Józek1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze jakbyście literówkę w tytule poprawili 😉 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Yaya Banana jest wolny, a szukamy bocznego obrońcę odpowiedz

Józek1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Piszecie że Morishita ma najwięcej asyst, a z tabelki wynika że Vinagre🤔 odpowiedz

Zeta BDH - 3 godziny temu, *.plus.pl Vinagre najwięcej asyst a nie Japończyk odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.legionisci.com @Zeta BDH: Dzięki! Poprawione :) odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Te asysty Morishity trochę zakłamują obraz. To jest piłkarz, który dobrze radzi sobie, kiedy ma dużo miejsca, czyli w kontrze lub gry rywal nie dojeżdża. Z racji zaufnaia od trenera miał sporo minut w pucharacj i tam nabił fajne liczby. W Ekstraklasie, gdzie taktyka odgrywa większą rolę brakuje mu boiskowej inteligencji, przez co jest bardziej irytujący niż efektywny. Prawdopodobnie zostanie wykupiony, ale mam wątpliwości, czy to dobry ruch. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:

W sumie racja, ale patrząc na nasze transfery, obawiam się, że jak go nie wykupimy za te marne 500 tysięcy euro, to za te pieniądze sprowadzimy gorszego ananasa, który zasiądzie na ławie obok Goncalvesa, Burcha, Barcii czy Alfareli.

Jeżeli za transfery bedą odpowiadali ci sami goście, co dotychczas, to skuteczność może być mocno średniawa. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Brać Duńczyka Yousef Salech ze szwedzkiego Sirius.Liga tam skończyła sezon,a chłopak strzelił 11 goli i miał 4 asysty...Jest młody,22 lata,wysoki195 cm, bardzo fajna technika,dobry do gry kombinacyjnej,przy tym wzrośnie duża szybkość i naprawdę dobra koordynacja i zwrotność! BRAĆ BRAĆ BRAĆ!Blaz Kramer 2.0 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl

Priorytety to napastnik, lewe i prawe skrzydło.Na lewe skrzydło Ewerton (Banik Ostrava) lub Celab Zady Sery(Vojvodina,najlepszy zawodnik w serbskiej lidze),do ataku Salech (Sirius),może Kucys(Celje),może Rodado,może Kalman(wydaje mi się że on bardziej do gry na kontrę się nadaje a nie gry w tłoku).Na prawą stronę Raul Florucz (Olimpija Ljubljana) też będzie można go obejrzeć z Jagą w LK jak i Kucysa. Na bank wiem że Zady Sery byłby mega wzmocnieniem. odpowiedz

