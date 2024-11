Christópoulos wystąpił w reprezentacji Grecji

Środa, 13 listopada 2024 r. 13:47 źródło: 90minut.pl

Athanasios Christópoulos z Legii Warszawa wystąpił w reprezentacji Grecji do lat 17 w wygranym 3-0 (1-0) pierwszym meczu rozgrywanego w Rumunii turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy przeciwko gospodarzom zawodów. 16-letni obrońca grał do 75. minuty, gdy zmienił go Giánnis Gazís.









Tabela:

1. Węgry 1 3 4- 0

2. Grecja 1 3 3- 0

3. Rumunia 1 0 0- 3

4. Azerbejdżan 1 0 0- 4