Kapustka gra najwięcej. Zestawienie minut piłkarzy Legii

Wiodąca rola, jaką Goncalo Feio powierzył Kapustce, pozwoliła mu na zdobycie całkiem niezłych liczb. 8 goli, 3 asysty, 8 kluczowe podania - to najwyższy wynik indywidualny w trwających rozgrywkach. Aktualna klasyfikacja kanadyjska Niewiele mniej minut na boisku spędzili Ruben Vinagre - 1878 i Paweł Wszołek - 1857. Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch . Szwajcar ma na swoim koncie raptem 23 minuty, a w ostatnim czasie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach. W powyższym zestawieniu największym zaskoczeniem są zaledwie 242 minuty Patryka Kuna . Ponadto niewiele czasu na boisku spędzili nowi napastnicy - Migouel Alfarela (495) i Jean-Pierre Nsame (410). Nieco dziwić może brak szans dla młodego Jordana Majchrzaka . Jedynymi, którzy nie otrzymali od trenera ani minuty są: 17-letni obrońca Jan Leszczyński (raz znalazł się w kadrze meczowej) i rezerwowi bramkarze - Marcel Mendes-Dudziński (19 l.) oraz Wojciech Banasik (18 l.). Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim . Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2024/25 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Konferencji)

Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w obecnym sezonie spędził Bartosz Kapustka . Pomocnik w ostatnich miesiącach wrócił do formy i od początku sezonu został jednym z liderów drużyny. "Kapi" ma na swoim koncie 1907 rozegranych minut w 24 meczach. Jako jedyny zawodnik z pola był w kadrze meczowej we wszystkich 25 spotkaniach. Oprócz niego stuprocentową frekwencję zaliczył tylko Gabriel Kobylak .

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Ja wiem,że chłopak jest młody, ma marzenia,rwie się do gry,ma zapał,entuzjazm.Kadra to splendor.Jednakże,rozsądek powinien brać górę,i ja z perspektywy 43 lat to wiem.A w kadrze jest sporo młodych chłopaków jak Urbański,Szymański,niech oni ciągną ten wózek.👍 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Gra zbyt dużo, jak na wcześniejsze problemy z kolanami i pamiętamy,że nie mógł nawet jednej połowy meczu wytrzymać bo obciążenie powodowało ból,że mu kolano puchło i woda się zbierała.A teraz od nowa eksploatacja na maxa.Błąd.Ale tak to jest jak się nie ma zmiennnika dla niego.Ja się boję że mu znowu coś trzaśnie,a wtedy to będzie koniec kariery.I pytam się po co go dodatkowo w kadrze przeciążać? On sam powinien podziękować za grę w reprze i zakończyć tą reprezentacyjną karierę.Sam miałem dużo problemów zdrowotnych,kontuzji,to wiem co piszę.Ja z lekarzami gadam jakbym był jednym z nich.😂 Bartek kadry nie zbawi,a może sobie naprawdę biedy narobić..,jak on ma strukturalnie kolana pofatygowane,zmiany zwyrodnieniowe,brak łąkotek,szpotawy kolan,na stare lata tylko endoprotezy go uratują,ale sobie chłopaczyna nie zdaje sprawy.😟 Nie wiem, że nikt go nie uświadomi o tym. Ja mu życzę jak najwięcej zdrowia,żeby pograł u nas conajmniej jeszcze z 5 lat, ale przy obecnym obciążeniu może być ciężko...Pozdro dla Bartosza,dużo zdrowia chłopaku!..🙂💪👏 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.