Brazylijczyk na celowniku Legii?

Zawodnik ma wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 1,3 mln euro, a jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. W przeszłości występował m.in. w Slavii Praga, Pardubicach czy Mladej Boleslav.

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Obecnie to jeden z najlepszych piłkarzy biegających po Czeskich boiskach! W tym sezonie na 14 meczy średnia not 7,82. Dwie kolejki temu sam rozbił Spartę Praga na wyjeździe i dostał notę 9 za ten mecz.Super lewoskrzydłowy! 😊💪Nakrywa czapką Lukiego. Jeżeli nie on to Celab Zady Sery(Vojvodina) jest podobnej klasy zawodnikiem! W trzeciej kolejności Kevin Bevis(Radnicki).💪👏 odpowiedz

Www - 3 godziny temu, *.chello.pl Mając do wyboru wyłożenie 1,3 za niego a wykup za 2,5 Vinegreta to chyba można zaryzykować z tym brazylijczykiem, gorszy raczej nie będzie odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Www: dwie inne pozycje! Ja wyobrażam sobie,jakby obaj hulali po tej lewej flance! Pozamiataliby tą stroną każdego w lidze...😊💪🙏To by była oczekiwana jakość w Legii.Jak chcemy w końcu pokazać Poznaniowi,Białemu czy Częstochowie,kto w tej lidze rządzi to takie transfery muszą być koniecznością.Pyraki też się nim interesują i zdaje się Ferencvaros.Nie będzie łatwo go zgarnąć niestety..🤔 odpowiedz

Iwona Pavlović - 3 godziny temu, *.. To byłby ciekawy ruch. Gracz mający doświadczenie w czeskich i słowackich klubach, w tym sezonie gra regularnie i co najważniejsze ma konkretne liczby. Zna też klimat panujący w naszej szerokości geograficznej więc śnieg czy mróz raczej go nie zaskoczą. Jestem na tak! odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Iwona Pavlović: jaki śnieg?jaki mróz? Przecież planeta płonie 🤣 odpowiedz

