Wyniki legionistów w PP

W ostatni weekend w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim, w których wzięła udział liczna grupa panczenistów Legii. Wyścig na 500 metrów wygrał Marek Kania, który obecnie przebywa w Nagano, szykując się do pierwszych zawodów Pucharu Świata. W drugim wyścigu na 500m trzeci był Mateusz Kania. Na dłuższych dystansach blisko miejsc na podium był Karol Karczewski. Bardzo dobrze do ścigania wszedł Kacper Czechoski. Victoria Szewczyk wygrała bieg masowy kobiet. W tym roku czekają nas jeszcze dwa starty Pucharu Polski - 23-24 listopada w Warszawie oraz w połowie grudnia w Sanoku. Wyniki legionistów: 500m: 1. Marek Kania 35.33s, 7. Mateusz Kania 38.07s, 8. Kacper Czechoski 38.51s, 41. Maciej Paluch 46,58s 500m kobiet: 10. Julia Jaroszewicz 42,85s, 21. Urszula Dymkowska 44,59s, 26. Zofia Szombara 45,24s, 51. Julia Karczewska 47,28s, 59. Maja Szczykutowicz 48,40s 1000m: 4. Mateusz Kania 1:15.48 min., 6. Kacper Czechoski 1:18.84 min., 21. Maciej Paluch 1:34.84 min. 1500m kobiet: 6. Victoria Szewczyk 2:15.50 min., 12. Julia Jaroszewicz 2:19.49 min., 219. Urszula Dymkowska 2:23.29 min., 24. Zofia Szombara 2:26.36 min., 35. Julia Karczewska 2:31.96 min., 48. Maja Szczykutowicz 2:40.57 min. 3000m: 5. Karol Karczewski 4:08.27 min. Bieg masowy młodzików: 5. Maciej Paluch 4:16.66 min. Bieg masowy kobiet: 1. Victoria Szewczyk 11:28.96 min., 5. Urszula Dymkowska 11:52.27 min., 7. Julia Karczewska LAP-01 Bieg masowy mężczyzn: 4. Karol Karczewski 9:15.62 min., 5. Mateusz Kania 9:20.41 min., 9. Kacper Czechoski LAP-8 500m kobiet: 5. Victoria Szewczyk 42,60s, 8. Julia Jaroszewicz 42,88 min., 15. Urszula Dymkowska 44,62s, 19. Zofia Szombara 45,18s, 38. Julia Karczewska 47,15s, 44. Maja Szczykutowicz 47,81s 500m: 3. Mateusz Kania 37,69s, 5. Kacper Czechoski 38,10s, 41. Maciej Paluch 46,60s 1000m kobiet: 11. Urszula Dymkowska 1:31.25 min., 20. Zofia Szombara 1:34.67 min., 23. Julia Karczewska 1:35.55 min., 34. Maja Szczykutowicz 1:38.71 min. 1500m: 4. Karol Karczewski 1:57.48 min., 6. Mateusz Kania 1:58.61 min., 19. Kacper Czechoski 2:05.16 min., 40. Maciej Paluch 2:29.40 min. 3000m kobiet: 17. Julia Jaroszewicz 5:19.41 min., 19. Urszula Dymkowska 5:22.97 min., 23. Julia Karczewska 5:38.04 min., 24. Maja Szczykutowicz 5:52.06 min. 5000m: 4. Karol Karczewski 7:18.52 min.

