Legia ligowa kontra Legia pucharowa

EKSTRAKLASA Warszawski zespół wygrał mniej niż połowę spotkań. U siebie "Wojskowi" radzą sobie całkiem nieźle, ale dorobek wyjazdowy pozostawia wiele do życzenia. Najskuteczniejszym legionistą w rozgrywkach ligowych jest Bartosz Kapustka z dorobkiem 5 goli. Po 3 trafienia mają: Rafał Augustyniak, Blaz Kramer i Marc Gual . Legioniści otrzymali 37 żółtych kartek i 0 czerwonych. Cztery bramki zdobyli z rzutów karnych (jednej jedenastki nie wykorzystali). Średnia wieku wyjściowej jedenastki wynosi 26,95 . EUROPEJSKIE PUCHARY "Wojskowi" wygrali wszystkie 4 mecze wyjazdowe. Najskuteczniejszym legionistą w rozgrywkach pucharowych jest Marc Gual z dorobkiem 6 goli. 4 trafienia ma Luquinhas , a 3 Tomas Pekhart . Legioniści otrzymali 21 żółtych kartek i 0 czerwonych. Jedną bramkę z rzutu karnego (jednej jedenastki nie wykorzystali). Średnia wieku wyjściowej jedenastki wynosi 27,33 .

W obecnym sezonie oglądamy dwie różne Legie. Pierwsza ze zmiennym szczęściem rywalizuje na krajowym podwórku, druga nie ma sobie równych w europejskich pucharach. Jak różne to drużyny świadczą poniższe statystyki.

Guny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wychodzi na to że ekstraklasa jest mocniejsza niż LKE😎 a tak na nią narzekamy😜 odpowiedz

