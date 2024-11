Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów Wlkp.

Piątek, 15 listopada 2024 r. 13:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed koszykarską Legią wyjazdowe spotkanie ze Stalą Ostrów Wielkopolski - ostatni mecz przed przerwą na mecze reprezentacji. Faworytem spotkania biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki powinni być legioniści. W Ostrowie jednak nikomu nigdy nie gra się łatwo, więc kibiców powinien czekać niezwykle emocjonujący mecz. Miejmy nadzieję, zakończony wygraną stołecznej ekipy.









Zespół z Ostrowa kolejny sezon nie przystąpił do rywalizacji w europejskich pucharach i koncentruje się na rozgrywkach ligowych. Nie jest tajemnicą, że zmniejszył się nieco budżet na zespół, a do przetasowań doszło wśród sponsorów. Co wpłynęło na zmianę oficjalnej nazwy klubu w obecnych rozgrywkach. "Stal" znajduje się w nim dopiero na trzecim miejscu. Klub słabo rozpoczął sezon 2024/25, w pierwszych sześciu spotkaniach notując zaledwie jedną wygraną. Ta miała miejsce w drugiej serii gier z Czarnymi Słupsk (+4). Najbardziej dotliwa wydaje się jednak bardzo wysoka przegrana z Dzikami (-25), nieco mniej dziwiły porażki ze Spójnią (-6), Treflem (-15), czy Anwilem (-2). Ta ostatnia miała miejsce w dość kontrowersyjnych okolicznościach - do dziś trwają spory, czy przy rzucie na zwycięstwo, zawodnik "Stalówki" nie był faulowany i nie należały mu się trzy rzuty wolne. W meczu z "Rottweilerami", Stal pokazała, że zespół prowadzony kolejny sezon przez Andrzeja Urbana może być groźny nawet dla najlepszych. Szczególnie, gdy do gry po kontuzjach wrócą Damian Kulig oraz David Brembly - w obu przypadkach ma to nastąpić w najbliższych dniach.







Ostrowski klub doznał poważnego osłabienia - bardzo poważnej kontuzji (kolana) doznał Märt Rosenthal i tego zawodnika prawdopodobnie nie zobaczymy na parkiecie do końca sezonu, a to właśnie Rosenthal odpowiadał za prowadzenie gry Stali i był jej liderem. Klubowi działacze nie mieli wyboru i musieli szybko znaleźć zastępcę Estończyka. Tym ma być Adas Juskevicius, którego debiut będzie miał miejsce w spotkaniu z Legią. 35-letni Litwin w BC Wolves został odstawiony na boczny tor, a ostatnio starał się podtrzymywać formę trenując indywidualnie z drugim zespołem Żalgirisu. - Co prawda długo nie grałem, ale mam nadzieję, że szybko złapię rytm. Nie ukrywam, że nadal mam w sobie dużo energii i paliwa w baku. Chcę wszystkim udowodnić, że nadal mnie stać na grę na wysokim poziomie - powiedział zawodnik w rozmowie z serwisem zkrainynba.com.



Najlepszym strzelcem zespołu z Ostrowa Wlkp. jest Paxson Wojcik (śr. 13.7 pkt., 2.0 as.), który debiutuje na europejskich parkietach. Dotychczas grał w zespołach uczelni Loyola, Brown oraz North Carolina. Urodzony w USA, 24-letni gracz ma polskie korzenie i jest w trakcie procedury nadania polskiego obywatelstwa. Na pozycji środkowego Stal zakontraktowała Belga, Tima Lambrechta, który po występach w lokalnych zespołach (Filou Oostende, Leuven Bears i Spirou Basket), ostatnie dwa sezony spędził w litewskiej ekstraklasie. W Neptunasie, w ostatnim sezonie notował średnio 6.1 pkt. i 4.1 zbiórki, zdecydowanie lepsze statystyki miał rok wcześniej w Nevezis, gdzie mógł liczyć na granie w większym wymiarze czasowym (13 pkt. i 7.5 zb. w 28 min.). Na pozycjach 1-2 występuje Tyquan Rolon - 29-letni Portorykańczyk, który ostatnio grał w swojej ojczyźnie (Quebradillas Pirates) oraz w Meksyku (Panteras de Aguascalientes). Mocną stroną jest jego wysoka skuteczność za 3 punkty - w ostatnim sezonie miał ją na poziomie 45 procent, potrafi także dzielić się piłką (4.6 as.), co potwiedził także w kilku spotkaniach rozegranych w Orlen Basket Lidze (13.3 pkt., 37.9% za 3 oraz 3.5 as.).



Stal już wcześniej lubiła sprowadzać zawodników ze wschodniej części Europy. Oprócz wspomnianego Rosenthala, a wcześniej choćby grającego dziś w Legii Silinsa, czy Skele, do Ostrowa trafił przed tym sezonem Estończyk, Siim-Sander Vene. Mierzący 202 centymetry gracz najlepiej czuje się na pozycji silnego skrzydłowego, choć grywa także jako center. Ma bardzo duże doświadczenie - grał ostatnio w ekstraklasie włoskiej (Pallacanestro Varese), hiszpańskiej (Gran Canaria i Fuenlabrada), francuskiej (Limoges), izraelskiej (Hapoel Jerozolima), a ostatni sezon spędził w San Pablu Burgos na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Vene to kolejny gracz (reprezentant swojego kraju), który bardzo dobrze rzuca z dystansu, w ostatnim sezonie miał 42.5% za 3 punkty, w rok wcześniej w Jerozolimie nawet 50 procent. W Stali zdobywa 8.5 pkt. na mecz. Najważniejszą postacią w polskiej rotacji jest Mateusz Zębski, który grywa 25 minut na mecz i notuje 7.8 pkt. W Ostrowie postawiono także na młodego podkoszowego z Przemyśla, Maximiliana Egnera, który był jednym z najlepiej zbierających graczy I ligi, a na parkietach OBL pokazuje się z bardzo dobrej strony i w ciągu 18 minut notuje 4.5 zbiórki oraz 4.5 pkt na mecz. Z Zastalu Zielona Góra pozyskano Jana Wójcika, który uzupełnia dość skromną polską rotację (przynajmniej do czasu powrotu kontuzjowanych graczy). Wójcik dostaje od trenera Urbana 19,5 min. na mecz i w tym czasie zdobywa 5.5 pkt. i 4.3 zb.



Legia w ostatni weekend zagrała niezwykle wyrównane spotkanie ze Spójnią, które wygrała dopiero po dogrywce... do której doprowadził Jawun Evans, na sekundę przed końcem trafiając za 3 punkty. W samej dogrywce Evans spisywał się świetnie, ale jego postawa przez większość meczu pozostawiała wiele do życzenia i możemy być pewni, że Amerykanin będzie chciał udowodnić niedowiarkom, że jest w stanie na najwyższym poziomie prowadzić grę legionistów. Na poprawę liczy także Kameron McGusty, który miał wiele efektownych zagrań, ale występ przeciwko Spójni zakończył przedwcześnie, po drugim przewinieniu niesportowym. Trzeba przyznać, że oba faule, które zakończyły jego występ, były z tych, których spokojnie można było uniknąć. Szczególnie, że brak takiego gracza jak McGusty odbija się potem na grze warszawskiej drużyny.



Legia w Ostrowie po raz ostatni wygrała 6 czerwca 2023 roku, w rewanżowym spotkaniu o brązowy medal. Wygrana nie dawała jednak legionistom medalu, bowiem w pierwszym meczu "Stalówka" wypracowała sobie 12-punktową przewagę. W ostatnim sezonie Stal wygrała oba ligowe mecze z Legią. Z kolei w finałowym meczu Pucharu Polski w Sosnowcu, górą byli legoiniści, którzy po koncertowym występie pokonali wielkopolan 94:71. Poza tym występem, najlepsze spotkania Legii przeciwko Stali miały miejsce w pierwszej rundzie play-off sezonu 2021/22, kiedy krocząca po (srebrny) medal mistrzostw Polski Legia pokonała zdecydowanego faworyta z Ostrowa aż trzykrotnie.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali przy ul. Andrzeja Kowalczyka 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Możemy spodziewać się, że na trybunach zasiądzie ok. 2,5 tysiąca kibiców, którzy głośnym dopingiem wspierać będą "Stalówkę". Bezpośrednia transmisja będzie dostępna, odpłatnie, na platformie Emocje.TV.



STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 1-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 75,8 / 84,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 66,7%



Skład: Tyquan Rolon, Märt Rosenthal, Alexander Smektała (rozgrywający), Paxson Wojcik, Nikodem Ratkowski, Mateusz Zębski (rzucający), Tim Lambrecht, David Brembly, Maximilian Egner, Silim-Sander Vene, Jacek Rutkowski (skrzydłowi), Damian Kulig, Jan Wójcik (środkowi).

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Najwięcej punktów: Paxson Wojcik 82 (śr. 13,7), Tim Lambrecht 81 (13,5), Tyquan Rolon 80 (13,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Tyquan Rolon, Mateusz Zębski, Silim-Sander Vene, Maximilian Egner, Tim Lambrecht.



Wyniki: Dziki (w, 88:63), Czarni (d, 70:66), Spójnia (w, 79:73), Trefl (w, 96:81), Anwil (d, 85:87), Twarde Pierniki (w, 90:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.02.2024 Legia Warszawa 94:71 Stal Ostrów Wlkp. (finał PP, Sosnowiec)

04.02.2024 Legia Warszawa 88:96 Stal Ostrów Wlkp.

21.10.2023 Stal Ostrów 71:53 Legia Warszawa

06.06.2023 Stal Ostrów 85:88 Legia Warszawa (o 3. miejsce)

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,7 / 78,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,9%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 117 (śr. 19,5), Andrzej Pluta 62 (10,3), Mate Vucić 59 (9,8), Michał Kolenda 58 (9,7).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84).



Termin meczu: sobota, 16 listopada 2024 roku, g. 15:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (3mk Arena Ostrów)

Ceny biletów: 25, 35 i 50 zł (ulgowe) oraz 35, 45, 50 i 60 zł (normalne)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Transmisja: Emocje.TV